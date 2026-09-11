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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة | نهائي مبكر وقمة الاتحاد في جولة واحدة .. والهلال يحمّل الشلهوب مسؤولية الثأر!

فقرات ومقالات
NxGN دوري جوّي للنخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الفتح تحت 21
الحزم تحت 21
الأهلي تحت 21
القادسية تحت 21

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دوري جوي للنخبة..

قمتان كرويتان في جولة واحدة، هكذا يتطلع عشاق المواهب، لمتابعة الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

من يتابع منافسات دوري روشن السعودي، سيدرك بأن أسطورة الهلال، محمد الشلهوب، يحمل على عاتقه الثأر لهزيمة الكبار "المفاجئة" أمام نيوم، التي أوقفت سلسلة اللاهزيمة، في الوقت الذي يخوض فيه الاتحاد، قمة كروية ضد القادسية، علمًا بأن نقطة واحدة تفصل بين العميد "الوصيف" وبنو قادس، أصحاب المركز السادس.

وهناك قمة ثانية، رسمها نهائي النسخة الماضية من دوري جوّي للنخبة، بين الحزم "البطل" والفتح "الوصيف"، إلا أنه لن يكون في ملعب تمويل الأولى بالأحساء، الذي كان شاهدًا على تتويج الحزم، بل إنه سيستضيف النموذجي على ملعبه في الرس.

التعاون الذي أسقط الهلال، يخوض مواجهة "سهلة" أمام الأخدود، فيما يبحث النصر والأهلي عن تعويض "نزيف النقاط" في الجولة الماضية، أمام الفيحاء والوطن.

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وعبر السطور التالية، نستعرض أهم النقاط التي يمكن ذكرها، حول منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجديد في دوري جوّي للنخبة، بموسم 2026-2027..

  • مباريات الجولة الرابعة .. نهائي البطل والوصيف!

    بسلاح الأرض، يخوض الرباعي الكبار، منافسات الجولة الرابعة، سواءً الهلال والأهلي والنصر والاتحاد، أما التعاون، الذي انتزع الصدارة، وبات الفريق الوحيد الذي يحافظ على العلامة الكاملة في أولى 3 جولات، فإنه سيلعب مباراته المُقبلة في دوري جوّي للنخبة، في خميس مشيط.

    مواعيد مباريات الجولة الرابعة:

    الأحد 13 سبتمبر:

    - مباراة الخليج ضد ضمك "18:25".

    - مباراة الاتفاق ضد الوحدة "18:25".

    - مباراة الرياض ضد التضامن "18:35".

    - مباراة النصر ضد الفيحاء "18:35".

    - مباراة النجمة ضد الخلود "18:50".

    - مباراة الأهلي ضد الوطن "21:00"

    - مباراة الهلال ضد نيوم "21:00".

    الإثنين 14 سبتمبر:

    - مباراة الأخدود ضد التعاون "18:50"

    - مباراة الحزم ضد الفتح "18:50".

    - مباراة الأنصار ضد الجبلين "19:05".

    - مباراة العروبة ضد الفيصلي "19:05".

    - مباراة الاتحاد ضد القادسية "21:00".

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  • هبوط مفاجئ

    واستعرض الحساب الرسمي لـ"دوري جوّي للنخبة"، إحصائية مفاجئة قبل الجولة الرابعة، والتي شهدت هبوطًا مدويّا للفرق المحافظة على نظافة الشباك، فمن 8 فرق دخلت الأسبوع الثالث بـ"كلين شيت"، إلى فريق وحيد لم يهتز مرماه قبل جولة الأحد، وهو الوطن الذي لم يلعب أي مباراة حتى الآن، بعد تأجيل جميع مبارياته الماضية.

    رغم السقوط برباعية القادسية، ولكن هدفًا وحيدًا كان كفيلًا بأن يحافظ لنجم الاتفاق، محمد العيسى، على صدارة هدافي دوري جوّي للنخبة، بـ6 أهداف في ثلاث جولات، فيما يأتي زياد الملا "الأهلي" وإيفرسون راموس "الفتح"، في الوصافة بـ4 أهداف.

  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".

    وتوج باسم العريني، مهاجم التعاون، بجائزة هدّاف دوري جوّي للنخبة، عن موسم 2025-2026، برصيد 20 هدفًا، فيما حصد حارس القادسية، عبد الله المحيسن، جائزة أفضل حارس مرمى، بينما فاز حسان إدريس، لاعب الحزم، بجائزة الأفضل في المباراة النهائية.

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