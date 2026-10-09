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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة | الاتحاد في الاختبار الأصعب بين الكبار .. و"المتذيل" أمل النصر لقفزة كبرى!

فقرات ومقالات
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الاتحاد تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الأهلي تحت 21

تعرف على مواعيد الجولة السادسة من دوري جوي للنخبة..

بعد 22 يومًا من التوقف، على خلفية مشاركة المنتخب السعودي في دورة الألعاب الآسيوية "ناجويا 2026"، تعود الإثارة مع انطلاق الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وبعد تأجيل مباراتين له، يسعى الحزم، حامل اللقب، لتجاوزه بدايته الصعبة، بعدما حقق فوزًا وهزيمتين في ثلاث مباريات، ليضرب موعدًا مع ضمك، في الرسّ، من أجل الهروب من منطقة الخطر.

جولة بعنوان "مواجهات بين النصف العلوي والسفلي من جدول الدوري"، حيث يتواصل صراع الصدارة على أشده، بثلاث نقاط تفصل بين الاتحاد والفتح والأهلي والهلال والرياض.

وكان المنتخب السعودي تحت 21 عامًا، قد تأهل إلى ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية، بعد احتلال وصافة المجموعة الرابعة، بالفوز على قطر بثنائية محمد برناوي وإياد هوسا، ثم الخسارة أمام كوريا الجنوبية بثنائية، قبل أن يودّع البطولة، بثلاثية طاجيكستان.

أما عن منتخب تحت 20 عامًا، قد خاض معسكرًا في أوزبكستان، للمشاركة في دورة دولية، استعدادًا لتصفيات كأس آسيا، حيث خسر من روسيا، وتعادل مع أصحاب الأرض.

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وعبر السطور التالية، نستعرض أهم النقاط التي يمكن ذكرها، حول منافسات الجولة السادسة من الموسم الجديد في دوري جوّي للنخبة، بموسم 2026-2027..

  • مباريات الجولة السادسة .. الاتحاد في اختبار الخلود

    ويتأهب الاتحاد لمواصلة الانفراد بالصدارة، حيث يواجه الخلود (الذي يملك طموح الكبار في دوري روشن)، فيما يبحث الأهلي، الذي انضم عدد من لاعبيه لتدريبات الفريق الأول في فترة التوقف، عن العودة للمقدمة، بنقاط الوحدة، مع انتظار تعثر العميد، وكذلك الفتح الذي يحل ضيفًا على النجمة.

    الهلال، الذي خرج متعادلًا من مواجهة الجبلين، يبحث عن التعويض أمام الوطن، في الرياض، فيما يأمل النصر في اقتناص نقاط التضامن، من أجل تحقيق قفزة كبرى في سلم الترتيب، حيث يتواجد في المركز الرابع عشر، مبتعدًا عن المركز السادس، بثلاث نقاط.

    مواعيد مباريات الجولة السادسة:

    الإثنين 12 أكتوبر:

    - مباراة الخليج ضد التعاون "16:25".

    - مباراة الاتفاق ضد الفيصلي "17:55".

    - مباراة الهلال ضد الوطن "18:05".

    - مباراة الرياض ضد نيوم "18:05".

    - مباراة الأهلي ضد الوحدة "20:45".

    الثلاثاء 13 أكتوبر:

    - مباراة النصر ضد التضامن "18:05".

    - مباراة الأخدود ضد الجبلين "18:20".

    - مباراة الحزم ضد ضمك "18:20".

    - مباراة العروبة ضد الفيحاء "18:30".

    - مباراة الأنصار ضد القادسية "18:35".

    - مباراة النجمة ضد الفتح "20:45".

    - مباراة الاتحاد ضد الخلود "20:45".

    Jawwy Matches

  • لا هزيمة في جدة

    ويتميز الاتحاد والأهلي، بأنهما الوحيدان في دوري جوّي للنخبة، اللذين لم يتلقيا أي هزيمة، مع الوصول إلى الجولة السادسة، فيما يواصل الاتفاق ابتعاده في صدارة "الأقوى هجوميًا"، برصيد 21 هدفًا، بينما يعد الاتحاد الأقوى دفاعيًا، باستقبال هدفين في خمس مباريات.

    وبالهاتريك في شباك الفيصلي، أشعل عمار الغامدي، مهاجم الاتحاد، صراع هدافي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بعد وصوله إلى ست أهداف، ليقترب من صدارة محمد العيسى، صاحب الأهداف السبعة مع الاتفاق.


  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".

    وتوج باسم العريني، مهاجم التعاون، بجائزة هدّاف دوري جوّي للنخبة، عن موسم 2025-2026، برصيد 20 هدفًا، فيما حصد حارس القادسية، عبد الله المحيسن، جائزة أفضل حارس مرمى، بينما فاز حسان إدريس، لاعب الحزم، بجائزة الأفضل في المباراة النهائية.

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