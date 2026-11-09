دوري جوّي للنخبة | احتفال جون دوران هلالي والنصر كسب "صخرة دفاع" الزعيم .. أفضل 5 مواهب في الجولة العاشرة!

ما بين الاستمرارية وبزوغ نجوم جديدة، يُكشف الستار عن مواهب تخطف الأنظار، خلال منافسات دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا "2026-2027"، التي تُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ومع الوصول للجولة العاشرة، واشتعال صراع الهدافين، ومتابعة مهارة النجوم الشابة في بناء الفرص وتأمين الخطوط الخلفية، تزداد قوة دوري جوّي للنخبة، في ظل سباق الأندية على الصدارة، بين الاتحاد والأهلي، والتنافس على مراكز التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

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ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 مواهب في الجولة العاشرة من دوري جوّي، للموسم الحالي..