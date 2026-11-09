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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة | احتفال جون دوران هلالي والنصر كسب "صخرة دفاع" الزعيم .. أفضل 5 مواهب في الجولة العاشرة!

فقرات ومقالات
NxGN دوري جوّي للنخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
نيوم تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21

المسابقة تواصل إنجاب النجوم للكرة السعودية..

ما بين الاستمرارية وبزوغ نجوم جديدة، يُكشف الستار عن مواهب تخطف الأنظار، خلال منافسات دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا "2026-2027"، التي تُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ومع الوصول للجولة العاشرة، واشتعال صراع الهدافين، ومتابعة مهارة النجوم الشابة في بناء الفرص وتأمين الخطوط الخلفية، تزداد قوة دوري جوّي للنخبة، في ظل سباق الأندية على الصدارة، بين الاتحاد والأهلي، والتنافس على مراكز التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

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ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 مواهب في الجولة العاشرة من دوري جوّي، للموسم الحالي..

  • 5- سلطان الشجاع "الهلال"

    على الأطراف أو في العمق، لا يزال سلطان الشجاع، أحد الوجوه التي تألقت في فئات الهلال السنية، والذي كان أحد هدافي الزعيم تحت 18 عامًا، خلال الموسم الماضي، يواصل عروضه القوية، حيث وقّع على هدفه الثاني بدوري جوّي، في مرمى ضمك، ليبرز عن مهاراته في اقتناص الفرص، سواءً برد فعله السريع عن ارتداد الكرة (كما في هدفه ضد الفتح)، أو اختراق خطوط الدفاع، قبل أن يهز شباك ضمك، ويحتفل على طريقة الكولومبي جون دوران، مهاجم النصر السابق.

  • 4- عدنان البشري "الاتحاد"

    وما بين عودة الهداف عمار الغامدي للتسجيل، وتألق الحارس عبد الله فلاته، إلا أن عدنان البشري خطف الأنظار من الجميع، بهدفه الرائع، ضمن رباعية الاتحاد في مرمى الأنصار، حينما باغت الحارس بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتستقر في الزاوية اليسرى بدقة كبيرة.

    البشري الذي انتزعه الاتحاد من صفوف الأهلي، في صيف 2025، تمكن من إحراز ثاني أهدافه في دوري جوّي للنخبة، بعد الجولة الثالثة، ليكرّس قاعدة تنوع هدافي العميد في المسابقة.

  • 3- نايف الشويرخ "النصر"

    ما بين تقدم بتال الحارثي واستمرار عبد الرحمن العنزي في سلسلته التهديفية، إلا أن مدافع النصر، نايف الشويرخ، يعد أحد أبرز النجوم الذين يستحقون أن تُسلط عليهم الأضواء في الجولة العاشرة، حيث ساهم في تدعيم دفاع الأصفر، وإنقاذه من فخ الهزيمة.

    الشويرخ انتقل حديثًا من صفوف الهلال إلى النصر، وبدأ مشواره في أكتوبر الماضي، وقدم إنقاذ الجولة، وربما الموسم، أمام الرياض، بعد إبعاد كرة بتال الحارثي من خط المرمى، فضلًا عن اعتراض تسديدة محققة داخل منطقة الجزاء، خلال الشوط الثاني.

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  • 2- زياد ابا "الأهلي"

    بينما كانت الكرة تعاند موسى آدم، مهاجم الأهلي، الذي يتربع في صدارة هدافي دوري جوّي للنخبة، بدت وكأنها تقول لزياد أبا: "آن الأوان لتشعل الصراع من جديد"، في مباراة الاتفاق.

    زياد الملا، كان ضمن من أشعلوا سباق الهدافين في البدايات، ثم تراجع كثيرًا، قبل أن ينتفض في الجولة العاشرة، بثنائية كشفت عن مهارته في الاختراق من الطرف الأيمن، واقتناص أنصاف الفرص، ليهز شباك النواخذة، معلنًا عن سادس أهدافه في دوري جوّي، ليبعد بفارق ثلاثة أهداف عن زميله موسى آدم، متصدر الجدول.

  • 1- غالي الشمري "نيوم"

    نجم الجولة العاشرة بلا منازع، إنه غالي الشمري الذي قاد نيوم لانتصار ساحق على الوطن، بفضل ثلاثيته، التي جعلته ينضم لقائمة أصحاب "الهاتريك" في دوري جوّي للنخبة، هذا الموسم، برفق محمد العيسى "الاتفاق"، جيفرسون راموس "الفتح"، عمار الغامدي "الاتحاد"، دانيال آل حبيب "الفيحاء"، زياد ابا "الأهلي".

    فتّش عن مهارة صاحب كرة الهاتريك، في الهروب من مصيدة التسلل، والتمركز الصحيح داخل منطقة الجزاء، لاستغلال الكرات العرضية، مسجلًا بالقدم والرأس، بعدما أثبت ذكاءه في اختيار المساحة بين المدافعين، قبل التسديد على المرمى.

  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".