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Rakan Al-Ghamdi Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

من دوري جوّي إلى النخبة الآسيوية: راكان الغامدي يثبت ضد العين.. موهبة يجب حمايتها أمام "ظلم" أنجي بوستيكوجلو

فقرات ومقالات
R. Al-Ghamdi
النصر
أنجي بوستيكوجلو
العين ضد النصر
العين
دوري أبطال آسيا النخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة

موهبة نصراوية ظهرت في ظروفٍ صعبة للغاية..

أسوأ شيء ممكن أن يحدث لموهبة شابة ما؛ هو أن يدخل إلى إحدى المباريات، ويكون فريقه بأكمله في حالة "غيبوبة كروية".

نعم.. هذا ما حدث مع الموهبة الشابة راكان الغامدي، نجم عملاق الرياض النصر؛ الذي شارك في الشوط الثاني ضد نادي العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء.

الغامدي انتقل من المشاركة في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، إلى الظهور مع الفريق النصراوي الأول لكرة القدم في بطولة النخبة الآسيوية.

إلا أن ليلة الغامدي لم تنتهِ بشكلٍ جيد؛ حيث سقط مع النصر (0-4)، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور الغامدي في قمة النصر والعين الآسيوية..

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    مباريات راكان الغامدي مع "كبار" النصر

    في البداية وقبل كل شيء، يجب الإشارة إلى أن مواجهة نادي العين الإماراتي؛ هي الأولى للموهبة الشابة راكان الغامدي مع "كبار" عملاق الرياض النصر، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    ولكن هذه المواجهة ليست الأولى في العموم؛ حيث سبق للغامدي أن شارك في مباراتين سابقتين مع "كبار" النصر، وذلك على النحو التالي:

    * النصر (5-1) الزوراء العراقي.. شارك في 28 دقيقة، ضمن منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    * أركاداغ التركماني (0-1) النصر.. شارك في دقيقة واحدة، من منافسات دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    أي أن الغامدي البالغ من العمر 21 سنة، أصبح يمتلك في رصيده 3 مباريات مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ جاءوا جميعهم على المستوى القاري، سواء دوري أبطال آسيا "2" أو النخبة.

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    كيف شارك راكان الغامدي مع النصر ضد العين؟!

    والآن.. لننتقل إلى كيفية مشاركة الموهبة الشابة راكان الغامدي مع عملاق الرياض النصر؛ وذلك في مواجهة نادي العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، دخل مواجهة العين بخطة "3-4-3"؛ حيث اعتمد على سعد الناصر في مركز الوسط الأيسر، ونواف بوشل على الجانب الأيمن.

    إلا أنه بعد الشوط الأول "الكارثي" للناصر، مع تسببه في هدف العين الافتتاحي، ونجاته من "الطرد" في الدقيقة 45؛ قام بوستيكوجلو ببعض التغييرات في بداية النصف الثاني من المباراة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: سحب الناصر من أرضية الملعب؛ مع إدخال الغامدي بدلًا منه.

    * ثانيًا: تحويل بوشل للعب كوسط أيسر؛ مع الاعتماد على الغامدي في الجانب الأيمن.

    أي أن المدير الفني الأسترالي لم يوظف الغامدي، في مركزه الأصلي كـ"جناح أو صانع لعب"؛ بل اعتمد عليه كظهير متقدم، أو وسط ميدان أيمن بمعنى أصح.

  • ماذا قدّم راكان الغامدي في مباراة النصر ضد العين؟

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نتحدث الآن عن ما قدّمه الموهبة الشابة راكان الغامدي؛ وذلك في مواجهة نادي العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    نعم عزيزي القارئ؛ نحن يُمكن أن نلخص أداء الغامدي في مواجهة فريق العين الأول لكرة القدم، على النحو التالي:

    * أولًا: فشل في القيام بالأدوار الدفاعية، أو التغطية على دفاعات النصر المتقدمة.

    * ثانيًا: حمل الكرة من الطرف إلى عمق الملعب، في الحالات الهجومية.

    * ثالثًا: المغامرة بأرسال كرات طولية عديدة، لفتح عرض الملعب.

    بمعنى.. الغامدي حاول أن يتأقلم مع مركزه الجديد؛ حيث قدّم بعض اللمحات الجيدة، سواء في الدخول من الطرف للعمق أو الكرات الطولية.

    هذه اللمحات الجيدة جاءت لأن الغامدي يتمتع بالموهبة فعلًا، وهو ما أظهره في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ إلا أنه في المقابل خسر بعض الكرات وفشل في الأدوار الدفاعية ضد العين في النخبة الآسيوية، بسبب مشاركته في غير مركزه.

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    كلمة أخيرة.. أنجي بوستيكوجلو "ظلم" راكان الغامدي!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ أن المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، ظلم أحد مواهب عملاق الرياض النصر ضد نادي العين الإماراتي.

    نعم.. ظلم بوستيكوجلو للنجم الشاب راكان الغامدي؛ يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: إشراكه في مباراة صعبة؛ كان جميع نجوم النصر في حالة سيئة للغاية فيها.

    * ثانيًا: إشراكه في غير مركزه؛ وتحديدًا في الظهير المتقدم أو الوسط الأيمن.

    ويجب على بوستيكوجلو أن يتعلم من البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق لفريق النصر الأول؛ حيث كان يختار الوقت المناسب لإشراك مواهب النادي، وعدم حرقهم بهذا الشكل.

    ومن هُنا؛ لا نستطيع الحكم على راكان الغامدي أبدًا، حتى ولو شارك لأطول فترة ممكنة مع فريق النصر الأول لكرة القدم.