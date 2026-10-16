دوري جوّي للنخبة | الأهلي يراقب قمة التعاون والاتحاد .. والهلال يبحث عن تفادي مفاجآت "قاهر النصر"!

وتتواصل الإثارة والمتعة، مع انطلاق منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وبينما يبحث الحزم، حامل اللقب، عن تصحيح مساره، فإنه يصطدم بالقادسية، الذي يحتاج للثلاث نقاط من أجل القفز في سلم الترتيب، فيما خرج الاتحاد، من اختبار الخلود، ليدخل في تحدٍّ أكثر صعوبة أمام التعاون، في بريدة، في الوقت الذي ينتظر الأهلي الفرصة، للانقضاض على الصدارة، حيث يواجه التضامن، متذيل الجدول.

وكان التعاون قد صنع أفضل مباريات الجولة السادسة، بعد فوز دراماتيكي على الخليج في سيهات، بنتيجة (5-4)، فيما حقق الاتفاق الانتصار الأكبر في الجولة، مع تأجيل أربع مباريات، بعد اكتساح الفيصلي في الدمام، بخمسة أهداف دون رد.

وعبر السطور التالية، نستعرض أهم النقاط التي يمكن ذكرها، حول منافسات الجولة السابعة من الموسم الجديد في دوري جوّي للنخبة، بموسم 2026-2027..