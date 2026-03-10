Goal.com
مباشر
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDADAFP

ترجمه

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد - توتنهام مباشر. خارج فيكاريو، التشكيلات الرسمية

في ملعب واندا متروبوليتانو، ستقام مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين فريق كولتشونيروس بقيادة سيميوني وفريق توتنهام بقيادة تودور.

في موسم صعب للغاية من ناحية الدوري، يواصل توتنهام مسيرته في دوري أبطال أوروبا: في دور الـ16، يلتقي مع أتلتيكو مدريد بقيادة تشولو سيميوني الذي سيلعب الليلة مباراة الذهاب على أرضه، المقرر إجراؤها في ملعب واندا متروبوليتانو في الساعة 9 مساءً. يأتي الكولتشونيروس بعد فوزه في الدوري الإسباني على ريال سوسيداد، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني خلف برشلونة وريال مدريد. توتنهام - الذي يقوده إيغور تودور منذ حوالي شهر، وثلاث مباريات وثلاث هزائم - يمر بوضع صعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يكافح من أجل عدم الهبوط.

  • جدول النتائج

    أتلتيكو مدريد - توتنهام 0-0

    أتلتيكو مدريد (4-4-2): أوبلاك؛ بوبيل، هانكو، لو نورماند، روجيري؛ سيميوني، م. يورينتي، كاردوسو، لوكمان؛ ألفاريز، لوكمان. المدرب: سيميوني. 

    توتنهام (3-4-3): كينسكي؛ روميرو، دانسو، فان دي فين؛ بورو، سار، جراي، سبنس؛ كولو ماني، ريتشارليسون، تيل. المدرب: تودور.

    الحكم: جوزوبويوك.

    الإنذارات: -

    طرد: - 

    • إعلان

  • المباراة

دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0