دوري أبطال أوروبا، القواعد والإيقافات: متى يتم حذف البطاقات الصفراء؟

في دوري أبطال أوروبا، الرقم ثلاثة هو الرقم الحاسم. يبدأ حساب الإنذارات مع بدء مرحلة المجموعات: بمجرد حصول اللاعب على بطاقته الصفراء الثالثة، يتبع ذلك إيقاف تلقائي لمباراة واحدة. الشرط لذلك هو ألا تكون البطاقات الصفراء قد أدت إلى طرد اللاعب من الملعب خلال المباراة، لأن البطاقة الصفراء الحمراء تؤدي في أي حال إلى إيقاف لمباراة واحدة.

يتم بعد ذلك مسح عدد البطاقات الصفراء بعد الدور ربع النهائي. تهدف هذه القاعدة إلى عدم حرمان أي لاعب محترف من المشاركة في المباراة النهائية بسبب إيقافه بسبب البطاقات الصفراء فقط. وبما أنه لم يتبق بعد هذه المرحلة سوى مباراتي نصف النهائي، فإن الطريق إلى النهائي يكون خالياً من البطاقات. وبالتالي، لا يمكن أن يتم إيقاف لاعب عن المباراة النهائية إلا إذا حصل على بطاقة صفراء حمراء في مباراة الإياب من نصف النهائي أو تم إيقافه عن عدة مباريات بسبب بطاقة حمراء.

ومع ذلك، قد يواجه كيميش وأوليس عقوبة أشد. على أي حال، امتنع بايرن ميونيخ عن المخاطرة في بيرغامو. مع دايوت أوبامكانو، دخل لاعب ثالث المباراة وهو محمل ببطاقة صفراء، لكنه لم يتلق أي إنذار آخر.