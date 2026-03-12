بدون مشاكل كبيرة وبهدف من ضربة خلفية، فاز شاختار على أرض ليخ بوزنان (1-3). نجاح آخر خارج أرضه في تركيا حيث فاز رايو فايكانو على سامسونسبور بنتيجة 3-1. سجل بانيشيلي هدفاً آخر في فوز ستراسبورغ 2-1 على رييكا. قدم أز أداءً جيداً وفاز 2-1 على سبارتا براغ بفضل ثنائية باروت.

حقق AEK فوزاً سهلاً على أرض سيلي: 4-0 وتأهل بالفعل. تعادل ماينز بدون أهداف على أرض سيغما أومولوك، وتعادل كريستال بالاس الذي لا يتجاوز 0-0 على أرضه مع AEK لارنكا (من هذه المباراة سيأتي المنافس المحتمل لفيولا). بعد أسبوع، ستكون هناك مباريات الإياب على الملاعب المعاكسة.