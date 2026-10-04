وتهدف هذه البطولة المقترحة، المكونة من ثلاثة مستويات، إلى استبدال المباريات الودية التي تفتقر إلى الروح التنافسية، مع ربطها مباشرةً بتصفيات كأس العالم وكأس آسيا.
مقترح بإنشاء «دوري الأمم» .. تغييرات جذرية في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا اعتبارًا من عام 2030
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكشف عن تفاصيل مسودة مقترح تنظيم دوري الأمم كل سنتين
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خطط مبدئية لإطلاق «دوري الأمم الآسيوي» الذي سيُقام كل سنتين ابتداءً من عام 2030. ووفقًا لمسودات الوثائق التي اطلعت عليها شبكة ESPN، فإن الاقتراح المقدم إلى الاتحادات الأعضاء يحدد نظامًا من ثلاث مستويات تضم 47 دولة عضو في آسيا، حيث يضم كل من المستويين الأول والثاني 18 فريقًا، بينما يضم المستوى الثالث 11 فريقًا.
وستعمل هذه المسابقة على تبسيط مسارات التأهل لكل من كأس العالم FIFA وكأس آسيا AFC بشكل مباشر.
ووفقًا للاقتراح، تم رفض فكرة تنظيم بطولة منفصلة بسبب التكاليف التشغيلية وازدحام الجدول الزمني.
- Xinhua
التأهل المباشر إلى كأس العالم مرتبط بالأداء في المستوى الأول
في الدورات التي تتزامن مع كأس العالم — بدءًا من موسم 2032-2033 — ستخوض فرق الدرجة الأولى ست مباريات على أرضها وست مباريات خارج أرضها، حيث ستتأهل الفرق الست الأولى تلقائيًّا إلى كأس العالم. أما الفرق التي تحتل المراكز من السابع إلى العاشر، فستخوض مباريات فاصلة بنظام الدوري لتحديد الفرق التي ستشغل المقاعد المتبقية.
وسيتم تطبيق نظام الصعود والهبوط التلقائي على الفريقين اللذين يحتلان المركزين الأول والأخير في كل دوري.
وفي بيانرسمي صدر في 21 ديسمبر 2025، أكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) داتوك سيري ويندسور جون على القيمة الاستراتيجية لهذه الخطوة.
وقال جون: «من خلال إدخال منصة منافسات منظمة خلال فترات الفيفا، نهدف إلى ضمان الوصول المستمر إلى مباريات عالية الجودة».
وأضاف: «هناك اهتمام قوي وطلب متزايد من الشركاء التجاريين لإقامة منافسة على غرار دوري الأمم».
من المقرر إقامة بطولة تجريبية خلال الفترة الانتقالية 2028-2029
لتسهيل عملية انتقال هيكلي سلسة، اقترحت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) تنظيم بطولة تجريبية على مدار موسمي 2028-2029. وستحدد نتائج التصفيات التمهيدية المشتركة تصنيف الفرق في الأقسام بدلاً من تصنيفات الفيفا، مما يضمن فرصاً متكافئة لجميع الاتحادات.
أما النسخ المرتبطة بكأس آسيا، التي ستبدأ في عام 2030، فستشهد حصول جميع فرق الدرجة الأولى والفرق الستة الأولى من الدرجة الثانية على مقاعد تلقائية في البطولة القارية.
وستتأهل الفرق الثمانية الأولى في المستوى الأول إلى مرحلة خروج المغلوب لتحديد البطل العام.
- NurPhoto
الاتحاد يتخذ خطوات لوضع اللمسات الأخيرة على الجدول الزمني للتنفيذ
سيقدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) الخطة التفصيلية إلى اللجان المعنية والاتحادات الأعضاء لوضع اللمسات الأخيرة على إطار المسابقة. وتهدف هذه المبادرة إلى التخلص من التعقيدات اللوجستية مع ضمان إجراء مباريات بين فرق من نفس المستوى خلال جميع فترات المباريات الدولية التي تحددها الفيفا.
وستحدد النسخة التجريبية في موسم 2028-2029 تصنيفات المستويات قبل الإطلاق الرسمي.
ومن المقرر أن تبدأ أول دورة لدوري الأمم تتزامن مع كأس العالم في موسم 2032-2033.
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