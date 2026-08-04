الانقسام أصبح واقعاً: لم يكفِ تراجع جياني إنفانتينو عن مشروع بيع بعض مسابقات الفيفا إلى جهات خاصة، لأن بعض الاتحادات القارية، ومن بينها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، سحبت ثقتها من رئيس كرة القدم العالمية. وماذا سيحدث الآن؟ الفرضية الأكثر إثارة للجدل تتعلق بإمكانية إنشاء مسابقات دولية بديلة عن الفيفا.
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دوري الأمم العالمي.. اختراع جديد لمحاربة فيفا وتهديد الاتحاد الأوروبي حال رفض إنفانتينو الاستقالة!
المشروع البديل
ووفقًا لما أوردته صحيفة «التايمز»، فإن التحالف المكون من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الكونكاكاف (أمريكا الجنوبية) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدرس أيضًا هذا الخيار المتطرف في حال قرر جياني إنفانتينو عدم ترك منصب الرئاسة والترشح لولاية رابعة.
الفكرة الأولى هي المقاطعة، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لديه بالفعل مشروع لإنشاء نوع من «دوري الأمم» العالمي، تم تطويره في عام 2017 لكن لم يتم تطبيقه فعليًا قط.
كيف ستعمل هذه الطريقة
وفقًا لـ«سكاي يو كيه»، ستظل «دوري الأمم» التي تنظمها الاتحادات القارية (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم، والاتحاد الكونكاكاف، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والاتحاد أوقيانوسي لكرة القدم) تمثل مرحلة التصفيات.
وستتأهل أفضل المنتخبات الوطنية من كل قارة بعد ذلك إلى «دوري الأمم العالمي»، حيث سيتم تقسيمها إلى سبع مسابقات مختلفة بناءً على التصنيف الدولي. وستضم كل بطولة ثماني فرق وستبدأ مباشرةً من ربع النهائي، على أن تُقام مباريات نصف النهائي والنهائي في بلد مضيف.
وستجمع الفئة الأعلى أقوى المنتخبات الوطنية على مستوى العالم، مع غلبة المنتخبات الأوروبية والأمريكية الجنوبية، بينما ستخوض المنتخبات الأخرى منافسات الفئات الأدنى.
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