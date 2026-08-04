دوري الأمم العالمي.. اختراع جديد لمحاربة فيفا وتهديد الاتحاد الأوروبي حال رفض إنفانتينو الاستقالة!

وفقًا لـ«سكاي يو كيه»، ستظل «دوري الأمم» التي تنظمها الاتحادات القارية (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم، والاتحاد الكونكاكاف، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والاتحاد أوقيانوسي لكرة القدم) تمثل مرحلة التصفيات.

وستتأهل أفضل المنتخبات الوطنية من كل قارة بعد ذلك إلى «دوري الأمم العالمي»، حيث سيتم تقسيمها إلى سبع مسابقات مختلفة بناءً على التصنيف الدولي. وستضم كل بطولة ثماني فرق وستبدأ مباشرةً من ربع النهائي، على أن تُقام مباريات نصف النهائي والنهائي في بلد مضيف.

وستجمع الفئة الأعلى أقوى المنتخبات الوطنية على مستوى العالم، مع غلبة المنتخبات الأوروبية والأمريكية الجنوبية، بينما ستخوض المنتخبات الأخرى منافسات الفئات الأدنى.