أحمد مجدي

دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، جدول المباريات وترتيب المجموعات

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
تصفيات دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
تصفيات دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
دوري الأمم الأوروبية - المسار الرابع
تصفيات دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني

كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، موعد ونتائج المباريات، ترتيب المجموعات والمنتخبات المشاركة...

تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية من جديد، حيث تترقب الجماهير انطلاق نسختها الخامسة في موسم 2024-2025، ويأمل "الاتحاد الأوروبي" أن تواصل البطولة إثارة اهتمام الجماهير.

فكرة دوري الأمم الأوروبية جاءت في الأساس لاستبدال المباريات الودية للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي، بمنافسة قوية تجذب الجماهير، ومنح المنتخبات تنافسًا أقوى، وحوافز أكبر اقتصاديًا وجماهيريًا.

وزاد الاهتمام بشكل بالغ ببطولة دوري الأمم الأوروبية بعد التنافس القوي على اللقب، في أول أربع نسخ من البطولة.

ويقدم لكم "جول GOAL" كل ما تريد معرفته عن النسخة الخامسة من البطولة، المجموعات، موعد المباريات والنتائج والمزيد.

  • ما القنوات الناقلة لمباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

    تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وستقوم بنقل المباريات عبر قنواتها.

    ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

  • جدول مواعيد دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

    الدورالموعد
    الجولة الأولى24-26 سبتمبر 2026
    الجولة الثانية27-29 سبتمبر 2026
    الجولة الثالثة30 سبتمبر - 3 أكتوبر 2026
    الجولة الرابعة4-6 أكتوبر 2026
    الجولة الخامسة12-14 نوفمبر 2026
    الجولة السادسة15-17 نوفمبر 2026
    ربع نهائي المسار الأول25-30 مارس 2027
    ملحق الصعود والهبوط (A/B وB/C)25-30 مارس 2027
    النهائيات9-13 يونيو 2027
    ملحق المسار الثالث والرابع23-28 مارس 2028

  • جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الأولى (المسار الأول)

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1بلجيكا00000000
    2فرنسا00000000
    3إيطاليا00000000
    4تركيا00000000

  • جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الثانية (المسار الأول)

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1ألمانيا00000000
    2اليونان00000000
    3هولندا00000000
    4صربيا00000000

  • جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الثالثة (المسار الأول)

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1كرواتيا00000000
    2التشيك00000000
    3إنجلترا00000000
    4إسبانيا00000000

  • جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الرابعة (المسار الأول)

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1الدنمارك00000000
    2النرويج00000000
    3البرتغال00000000
    4ويلز00000000

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الأولى (المسار الأول)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    هولندا - ألمانياالخميس 24 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    صربيا - اليونانالخميس 24 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    البرتغال - ويلزالخميس 24 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    النرويج - الدنماركالخميس 24 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    تركيا - فرنساالجمعة 25 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    إيطاليا - بلجيكاالجمعة 25 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    التشيك - كرواتياالسبت 26 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    إنجلترا - إسبانياالسبت 26 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الثانية (المسار الأول)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    صربيا - هولندا الأحد 27 سبتمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    الدنمارك - ويلز الأحد 27 سبتمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    ألمانيا - اليونان الأحد 27 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    النرويج - البرتغال الأحد 27 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    بلجيكا - فرنسا الإثنين 28 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    تركيا - إيطاليا الإثنين 28 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    إسبانيا - كرواتيا الثلاثاء 29 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    التشيك - إنجلتراالثلاثاء 29 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الثالثة (المسار الأول)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    اليونان - هولندا الخميس 1 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    ألمانيا - صربيا الخميس 1 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    ويلز - النرويج الخميس 1 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    الدنمارك - البرتغال الخميس 1 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    بلجيكا - تركيا الجمعة 2 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    فرنسا - إيطاليا الجمعة 2 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    كرواتيا - إنجلترا السبت 3 أكتوبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    إسبانيا - التشيكالسبت 3 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الرابعة (المسار الأول)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    هولندا - صربيا الأحد 4 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    اليونان - ألمانيا الأحد 4 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    البرتغال - النرويج الأحد 4 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    ويلز - الدنمارك الأحد 4 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    إيطاليا - تركيا الإثنين 5 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    فرنسا - بلجيكا الإثنين 5 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    كرواتيا - إسبانيا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    إنجلترا - التشيكالثلاثاء 6 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الخامسة (المسار الأول)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    تركيا - بلجيكا الخميس 12 نوفمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    إيطاليا - فرنسا الخميس 12 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    إنجلترا - كرواتيا الخميس 12 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    التشيك - إسبانيا الخميس 12 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    هولندا - اليونان الجمعة 13 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    صربيا - ألمانيا الجمعة 13 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    النرويج - ويلز السبت 14 نوفمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    البرتغال - الدنماركالسبت 14 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة السادسة (المسار الأول)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
  • جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الأولى (المسار الثاني)

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1مقدونيا الشمالية 00000000
    2اسكتلندا  00000000
    3سلوفينيا00000000
    4سويسرا00000000

  • جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الثانية (المسار الثاني)

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1جورجيا   00000000
    2المجر00000000
    3أيرلندا الشمالية00000000
    4أوكرانيا00000000

  • جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الثالثة (المسار الثاني)

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1النمسا   00000000
    2أيرلندا00000000
    3إسرائيل00000000
    4كوسوفو00000000

  • جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الرابعة (المسار الثاني)

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1البوسنة والهرسك 00000000
    2بولندا 00000000
    3رومانيا 00000000
    4السويد00000000

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الأولى (المسار الثاني)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    كوسوفو - أيرلندا الخميس 24 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    النمسا - إسرائيل الخميس 24 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    جورجيا - أيرلندا الشمالية 

    الجمعة 25 سبتمبر 2026

    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    المجر - أوكرانيا 

    الجمعة 25 سبتمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    بولندا - البوسنة والهرسك الجمعة 25 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    السويد - رومانيا الجمعة 25 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    سلوفينيا - اسكتلندا السبت 26 سبتمبر 2026
    16:00 السعودية، 17:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    مقدونيا الشمالية - سويسراالسبت 26 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الثانية (المسار الثاني)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    النمسا - كوسوفو الأحد 27 سبتمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    إسرائيل - أيرلندا الأحد 27 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    جورجيا - أوكرانيا الإثنين 28 سبتمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    أيرلندا الشمالية - المجر الإثنين 28 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    السويد - بولندا الإثنين 28 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    رومانيا - البوسنة والهرسك الإثنين 28 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    سلوفينيا - مقدونيا الشمالية الثلاثاء 29 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    اسكتلندا - سويسراالثلاثاء 29 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الثالثة (المسار الثاني)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    أيرلندا - النمسا الخميس 1 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    إسرائيل - كوسوفو الخميس 1 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    أوكرانيا - أيرلندا الشمالية الجمعة 2 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    المجر - جورجيا الجمعة 2 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    بولندا - رومانيا الجمعة 2 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    البوسنة والهرسك - السويد الجمعة 2 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    مقدونيا الشمالية - اسكتلندا السبت 3 أكتوبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    سويسرا - سلوفينياالسبت 3 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الرابعة (المسار الثاني)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    كوسوفو - النمسا الأحد 4 أكتوبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    أيرلندا - إسرائيل الأحد 4 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    أيرلندا الشمالية - جورجيا الإثنين 5 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    أوكرانيا - المجر الإثنين 5 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    البوسنة والهرسك - بولندا الإثنين 5 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    رومانيا - السويد الإثنين 5 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    سويسرا - مقدونيا الشمالية الثلاثاء 6 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    اسكتلندا - سلوفينياالثلاثاء 6 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الخامسة (المسار الثاني)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    سلوفينيا - سويسرا 

    الجمعة 13 نوفمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    اسكتلندا - مقدونيا الشمالية 

    الجمعة 13 نوفمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    كوسوفو - إسرائيل 

    السبت 14 نوفمبر 2026

    16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    جورجيا - المجر 

    السبت 14 نوفمبر 2026

    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    النمسا - أيرلندا 

    السبت 14 نوفمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    أيرلندا الشمالية - أوكرانيا 

    السبت 14 نوفمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    رومانيا - بولندا 

    السبت 14 نوفمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    السويد - البوسنة والهرسكالسبت 14 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة السادسة (المسار الثاني)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    مقدونيا الشمالية - سلوفينيا الإثنين 16 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    سويسرا - اسكتلندا الإثنين 16 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    إسرائيل - النمسا الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    أيرلندا - كوسوفو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    المجر - أيرلندا الشمالية الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    أوكرانيا - جورجيا الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    بولندا - السويد الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    البوسنة والهرسك - رومانياالثلاثاء 17 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الأولى (المسار الثالث)

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1ألبانيا 00000000
    2بيلاروسيا 00000000
    3فنلندا 00000000
    4سان مارينو00000000

  • جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الثانية (المسار الثالث)

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1أرمينيا 00000000
    2قبرص 00000000
    3الجبل الأسود 00000000
    4لاتفيا\جبل طارق00000000

  • جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الثالثة (المسار الثالث)

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1جزر فارو   00000000
    2كازاخستان00000000
    3مولدوفا00000000
    4سلوفاكيا00000000

  • جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الرابعة (المسار الثالث)

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1بلغاريا00000000
    2إستونيا00000000
    3أيسلندا00000000
    4لوكسمبورج\مالطة00000000

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الأولى (المسار الثالث)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    أرمينيا - لاتفيا\جبل طارق 

    الجمعة 25 سبتمبر 2026

    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    الجبل الأسود - قبرص 

    الجمعة 25 سبتمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    جزر فارو - كازاخستان السبت 26 سبتمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    أيسلندا - إستونيا السبت 26 سبتمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    بلغاريا - لوكسمبورج\مالطة السبت 26 سبتمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    سان مارينو - فنلندا 

    السبت 26 سبتمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    ألبانيا - بيلاروسيا 

    السبت 26 سبتمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    سلوفاكيا - مولدوفاالسبت 26 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الثانية (المسار الثالث)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    أرمينيا - الجبل الأسود 

    الإثنين 28 سبتمبر 2026

    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    لاتفيا\جبل طارق - قبرص 

    الإثنين 28 سبتمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    فنلندا - بيلاروسيا 

    الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    سان مارينو - ألبانيا 

    الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    سلوفاكيا - كازاخستان 

    الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    مولدوفا - جزر فارو 

    الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    لوكسمبورج\مالطة - أيسلندا الثلاثاء 29 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    بلغاريا - إستونياالثلاثاء 29 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الثالثة (المسار الثالث)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    كازاخستان - مولدوفا 

    الجمعة 2 أكتوبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    جزر فارو - سلوفاكيا 

    الجمعة 2 أكتوبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    قبرص - أرمينيا الجمعة 2 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    لاتفيا\جبل طارق - الجبل الأسود الجمعة 2 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    فنلندا - ألبانيا 

    السبت 3 أكتوبر 2026

    16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    بيلاروسيا - سان مارينو 

    السبت 3 أكتوبر 2026

    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    إستونيا - لوكسمبورج\مالطة السبت 3 أكتوبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    أيسلندا - بلغاريا

    السبت 3 أكتوبر 2026

    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الرابعة (المسار الثالث)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    قبرص - لاتفيا\جبل طارق 

    الإثنين 5 أكتوبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    الجبل الأسود - أرمينيا 

    الإثنين 5 أكتوبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    كازاخستان - جزر فارو 

    الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

    17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    بيلاروسيا - فنلندا 

    الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    ألبانيا - سان مارينو 

    الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    مولدوفا - سلوفاكيا 

    الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    إستونيا - أيسلندا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    لوكسمبورج\مالطة - بلغارياالثلاثاء 6 أكتوبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الخامسة (المسار الثالث)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    أرمينيا - قبرص 

    الخميس 12 نوفمبر 2026

    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    ألبانيا - فنلندا 

    الخميس 12 نوفمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    سان مارينو - بيلاروسيا 

    الخميس 12 نوفمبر 2026

    16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    الجبل الأسود - لاتفيا\جبل طارق

    الخميس 12 نوفمبر 2026

    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    سلوفاكيا - جزر فارو 

    الجمعة 13 نوفمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    مولدوفا - كازاخستان 

    الجمعة 13 نوفمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    لوكسمبورج\مالطة - إستونيا 

    الجمعة 13 نوفمبر 2026

    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    بلغاريا - أيسلنداالجمعة 13 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة السادسة (المسار الثالث)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    لاتفيا\جبل طارق - أرمينيا الأحد 15 نوفمبر 2026
    16:00 السعودية، 17:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    قبرص - الجبل الأسود الأحد 15 نوفمبر 2026
    16:00 السعودية، 17:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    بيلاروسيا - ألبانيا الأحد 15 نوفمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    فنلندا - سان مارينو الأحد 15 نوفمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    جزر فارو - مولدوفا الإثنين 16 نوفمبر 2026
    17:00 السعودية، 18:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    كازاخستان - سلوفاكيا الإثنين 16 نوفمبر 2026
    17:00 السعودية، 18:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    إستونيا - بلغاريا الإثنين 16 نوفمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    أيسلندا - لوكسمبورج\مالطةالإثنين 16 نوفمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الأولى (المسار الرابع)

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1لاتفيا\جبل طارق 00000000
    2لوكسمبورج\مالطة 00000000
    3أندورا00000000

  • جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الثانية (المسار الرابع)

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1ليتوانيا00000000
    2أذربيجان00000000
    3ليشتنشتاين00000000

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الأولى (المسار الرابع)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    ليشتنشتاين - ليتوانياالخميس 24 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    أندورا - يحدد لاحقًاالخميس 24 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الثانية (المسار الرابع)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    ليتوانيا - أذربيجانالأحد 27 سبتمبر 2026
    16:00 السعودية، 17:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    يحدد لاحقًا - أندوراالأحد 27 سبتمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الثالثة (المسار الرابع)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    أذربيجان - ليشتنشتاين الأحد 27 سبتمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    يحدد لاحقًا - يحدد لاحقًاالأحد 27 سبتمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الرابعة (المسار الرابع)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    أذربيجان - ليتوانيا الأحد 4 أكتوبر 2026
    16:00 السعودية، 17:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    يحدد لاحقًا - أندوراالأحد 4 أكتوبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الخامسة (المسار الرابع)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    أندورا - يحدد لاحقًا الجمعة 13 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    ليشتنشتاين - أذربيجانالجمعة 13 نوفمبر 2026
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة السادسة (المسار الرابع)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    ليتوانيا - ليشتنشتاينالإثنين 16 نوفمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد
    يحدد لاحقًا - يحدد لاحقًاالإثنين 16 نوفمبر 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الملحق

    المباراةنتيجة الذهابموعد الإيابالنتيجة النهائية
    لاتفيا - جبل طارق0-1الثلاثاء 31 مارس 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 
    لوكسمبورج - مالطة0-2الثلاثاء 31 مارس 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 

  • ما سجل الفائزين فاز بدوري الأمم الأوروبية؟

    حقق منتخب البرتغال الفوز في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد أن حقق الفوز على هولندا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

    فيما حقق منتخب فرنسا لقب النسخة الثانية من البطولة، حيث فاز على منتخب إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1.

    بينما حقق المنتخب الإسباني، لقبه الأول في البطولة، بالنسخة الثالثة بعد فوزه على كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

    وعادت البرتغال لتحقق اللقب في 2025 على حساب إسبانيا بضربات الجزاء.

    المنتخبمرات التتويجالوصافةالمركز الثالثالمركز الرابع
    البرتغال2 (2019، 2025)-  
    إسبانيا1 (2023)2 (2021، 2025)  
    فرنسا1 (2021)-1 (2025) 
    هولندا 1 (2019)  
    كرواتيا 1 (2023)  
    إيطاليا  2 (2021, 2023) 
    إنجلترا  1 (2019) 
    سويسرا   1 (2019)
    بلجيكا   1 (2021)
    ألمانيا   1 (2025)