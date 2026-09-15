دوري الأبطال يعود إلى كامب نو رسميًا.. الكشف عن ملاعب نهائيات أوروبا المقبلة!

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميًا أن ملعب ميونخ للألعاب الكروية وملعب سبوتيفاي كامب نو الخاص ببرشلونة سيستضيفان نهائيي دوري أبطال أوروبا لعامي 2028 و2029 على التوالي. ويمثل هذا الإعلان الذي صدر يوم الثلاثاء عودة مهمة إلى اثنين من أعرق معابد كرة القدم في أوروبا.

ملعب أليانز أرينا ليس غريبًا عن الأضواء، فقد استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 2012 و2025. أما بالنسبة للعاصمة الكتالونية، فسيكون نهائي 2029 المرة الأولى منذ 30 عامًا بالتمام والكمال التي يستضيف فيها ملعب كامب نو أكبر مباراة في كرة القدم على مستوى الأندية. وقد كانت تلك المناسبة السابقة في عام 1999، عندما تغلب مانشستر يونايتد بشكل درامي على بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 بفضل هدفين في اللحظات الأخيرة ليحقق لقبه الثاني في كأس أوروبا.



