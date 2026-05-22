"دوري الأبطال الأهم" .. سلوت يثير الشكوك حول وداعية محمد صلاح في لقاء ليفربول الأخير!
الشكوك حول التشكيلة تلقي بظلالها على المباراة النهائية
أثار المهاجم المخضرم، الذي سجل 257 هدفًا في 441 مباراة مع «الريدز»، جدلًا إداريًا حادًا مؤخرًا بعد نشره منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب فيه بتغيير تكتيكي في أسلوب لعب ليفربول.
وجاءت هذه الانتقادات العلنية في أعقاب استبعاده من تشكيلة الفريق في مباراة إنتر في وقت سابق من هذا الموسم، والذي حدث بعد أن اعترف المهاجم بأن علاقته مع المدرب أرني سلوت قد انهارت تمامًا.
ونتيجة لذلك، تجاهل المدرب الرئيسي التساؤلات الإعلامية المكثفة حول ما إذا كان محمد صلاح سيحظى بمباراة وداعية في آخر مباراة من الموسم ضد برينتفورد يوم الأحد.
ويقترب الريدز من حسم تأهلهم إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل المواجهة في أنفيلد.
أولوية التأهل
وفي معرض حديثه عن الخلافات المستمرة ورفضه ضمان مكان أساسي للمهاجم في المباراة الأخيرة، ركز سلوت بشكل كبير على تحقيق الهدف الأوروبي المتبقي للنادي.
وقال سلوت في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "لا أتحدث أبدًا عن تشكيلة الفريق. لا أعتقد أن رأيي في هذا الأمر مهم. المهم هو أن نتأهل لدوري أبطال أوروبا يوم الأحد، وأنا أعد مو والفريق بأكمله بأفضل طريقة ممكنة للمباراة".
وأردف: "شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد خسارتنا أمام أستون فيلا لأن الفوز كان سيؤهلنا لدوري أبطال أوروبا، وهو ما لم نحققه. الآن لم يتبق سوى مباراة واحدة، وهي مباراة حاسمة بالنسبة لنا كنادٍ. كلانا يريد الأفضل للنادي، وكلانا يريد أن ينجح النادي، وهذا هو الهدف الرئيسي".
وواصل: "يجب أن أجد طريقة لتطوير هذا الفريق الآن، وبالتأكيد في الصيف والموسم المقبل، لنحقق النجاح مرة أخرى، ولنلعب كرة القدم التي أحبها. وإذا أحببتها، فسيحبها المشجعون أيضًا، لأنني لم أحب الكثير من الطريقة التي لعبنا بها هذا الموسم. لكننا نحاول تطوير الفريق بطريقة تمكننا من المنافسة، ولكن بالتأكيد أيضًا لعب أسلوب كرة القدم الذي سيحبه المشجعون، وأنا، وآمل أن يحبه مو أيضًا إذا كان في مكان آخر في ذلك الوقت."
انتقادات حادة
اتسعت الفجوة التكتيكية عندما انخرط عدد من لاعبي ليفربول بشكل نشط في الانتقادات المثيرة للجدل التي وجهها صلاح عبر الإنترنت، مما أجبر المدرب على الدفاع عن سلطته ورؤيته طويلة المدى. وفي معرض دفاعه عن فلسفته الكروية وتناوله لرد فعل الفريق، أضاف سلوت: «أنتم تبنيون الكثير من الافتراضات. أولاً، تقولون إنه يريد اللعب بهذا الأسلوب، ثم تقولون إنه ليس أسلوبي. أعتقد أن مو كان سعيدًا جدًا بالأسلوب الذي لعبنا به العام الماضي لأنه قادنا للفوز بالدوري. لقد تغيرت كرة القدم وتطورت، لكننا نريد كلاهما الأفضل لليفربول، وهو أن نتنافس على الألقاب، وهو ما لم نفعله هذا الموسم، لكننا فعلناه الموسم الماضي".
وأكمل: هو والفريق – وأنا من ضمنهم – استعدنا لقب الدوري بعد خمس سنوات، ونود أن نتنافس عليه مرة أخرى الموسم المقبل ونواصل تطوير الفريق. هذا هو رأيي في الأمر."
وعندما سُئل عن حقيقة أن أعضاء آخرين في الفريق قد أعجبوا بنشاط بالمنشور المثير للجدل وتفاعلوا معه، قال الهولندي: "ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي عندما كنت أكبر سناً قليلاً، لذا كما يعلم الجميع، أنا لست منخرطاً فيها حقاً. لا أعرف بالضبط ماذا يعني "الإعجاب" بمنشور ما. ما أعرفه، وهذا هو عالمي، هو أن أرى كيف يتدربون، ولم أرَ أي شيء مختلف مقارنة ببقية الموسم."
هدف دوري أبطال أوروبا يقترب
يواجه ليفربول اختبارًا تكتيكيًا حاسمًا عندما يستضيف برينتفورد، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة لضمان تأهله إلى البطولات الأوروبية الكبرى من الناحية الحسابية. ويجب على فريق سلوت، الذي يعاني من تقلب في الأداء، أن يتخلص على وجه السرعة من نقاط الضعف الدفاعية التي ظهرت مؤخرًا لتجنب انهيار كارثي من شأنه أن يعرض استراتيجية التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية للخطر.
في غضون ذلك، يبدو أن صلاح سيختتم موسمه المحلي بتسجيل سبعة أهداف فقط، وهو رقم منخفض بشكل غير معتاد، مع انتقال إداري ضخم ينتظره وهو يضع اللمسات الأخيرة على رحيله الصيفي عن أنفيلد.