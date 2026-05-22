"دوري الأبطال الأهم" .. سلوت يثير الشكوك حول وداعية محمد صلاح في لقاء ليفربول الأخير!

أثار المهاجم المخضرم، الذي سجل 257 هدفًا في 441 مباراة مع «الريدز»، جدلًا إداريًا حادًا مؤخرًا بعد نشره منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب فيه بتغيير تكتيكي في أسلوب لعب ليفربول.

وجاءت هذه الانتقادات العلنية في أعقاب استبعاده من تشكيلة الفريق في مباراة إنتر في وقت سابق من هذا الموسم، والذي حدث بعد أن اعترف المهاجم بأن علاقته مع المدرب أرني سلوت قد انهارت تمامًا.

ونتيجة لذلك، تجاهل المدرب الرئيسي التساؤلات الإعلامية المكثفة حول ما إذا كان محمد صلاح سيحظى بمباراة وداعية في آخر مباراة من الموسم ضد برينتفورد يوم الأحد.

ويقترب الريدز من حسم تأهلهم إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل المواجهة في أنفيلد.