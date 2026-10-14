تسود حالة من القلق بين جماهير نادي النصر بشأن مستوى الفريق رغم النتائج الجيدة على المستوى دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك في ظل غياب التركيبة الهجومية المثالية تحت قيادة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.
"استعمل دواء جورج جيسوس وتجاهل حلم كريستيانو رونالدو!" .. نصيحة غالية لمدرب النصر لتحقيق حلم دوري أبطال آسيا للنخبة
قلق بين جماهير النصر
الأزمة الحقيقية تكمن في دور المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعدد دقائق مشاركاته مع الفريق، وهو ما دفع أحد مشجعي النصر لتوجيه سؤال مباشر إلى الإعلامي السعودي عماد السالمي خلال برنامج "روتانا سبورت مع وليد".
الإعلامي وليد الفراج نقل سؤالًا عن أحد مشجعي النصر، حيث قال: "كيف يستطيع النصر تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة؟"، حيث تمثل هذه البطولة القارية حلمًا لجماهير العالمي التي تطمح في كسر عناد الآسيوية بعدما نجح الفريق في الموسم الماضي باستعادة لقب الدوري.
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دواء جيسوس الأمثل للنصر
لم يتردد عماد السالمي في طرح أفكار فنية تمنح النصر دفعة للحصول على البطولة الآسيوية، مستعينًا بتجربة المدرب السابق البرتغالي جورج جيسوس، قائلًا: "جيسوس قدم دواءً للنصر وكان يستخدمه خلال ولايته الأخيرة مع العالمي قبل رحيله ورغم ذلك لا يستخدمه آنجي بوستيكوجلو، وهو اللعب بالثلاثي مارتينيز ومحمد سيماكان وعبد الإله العمري في الدفاع خلال المباريات الكبيرة".
وأضاف: "هذا المثلث قادر على غلق أي مساحات أمام المنافسين الكبار، أنجي يعتمد على عواد أمان وهو لاعب جيد بالمناسبة، لكن في المباريات الكبيرة تحتاج إلى وجود هذا المثلث".
النسخة المثالية من كريستيانو رونالدو
وأوضح عماد السالمي: "الأمر الثاني هو الشق الهجومي، أنجي يعتمد على سامو كوستا وأنجيلو وجواو فيليكس وهم ممتازين في عمق الملعب، لكن ماذا عن دور كريستيانو رونالدو؟، يجب أن يفكر مدرب النصر في مصلحة الفريق قبل حلم الألف هدف للدون، خلي الألف هدف تيجي بطريقتها وبسلامتها، لا تبحث عنها".
وختم: "لذلك في بعض المباريات يجب أن يقوم المدرب الأسترالي باستبدال رونالدو بعد مرور 60 دقيقة من أجل إراحته وفي نفس الوقت لمنح الفريق خيارات هجومية أخرى، أن يكون هم أنجي المباريات المقبلة وليس أن يسجل رونالدو هدف واثنين وثلاثة، هناك لاعب آخر يمكن استخدامه مثل عبد الله الحمدان كبديل وفي هذا الوقت ستحصل على أفضل نسخة من كريستيانو رونالدو".
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رونالدو يلامس حلم الألف
رونالدو يبلغ من العمر 41 سنة حاليًا، حيث قد يكون الموسم الرياضي الحالي "2026-2027" الأخير له، وقبل الاعتزال نهائيًا؛ يرغب الأسطورة البرتغالية في تحقيق حلمه الأكبر، وهو الوصول إلى الهدف "رقم 1000".
وفي طريقه لتحقيق ذلك؛ سجل رونالدو هدفًا في فوز عملاق الرياض النصر (3-1) على نادي نيفتشي الأوزبكي، مساء الإثنين الماضي، ليصل إلى الهدف رقم 981 في مسيرته، ويصبح على بعد 19 هدفًا فقط من بلوغ حاجز الألف هدف.
وكان هذا الهدف؛ هو الخامس لرونالدو مع فريق النصر الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، حيث لعب 9 مباريات مع العالمي بواقع 693 دقيقة.
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