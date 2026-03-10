Goal.com
مباشر
Alphonso DaviesGetty Images
Tim Ursinus

ترجمه

دموع مريرة لألفونسو ديفيز: صدمة الإصابة تلقي بظلالها على حفل بايرن ميونيخ ضد أتالانتا بيرغامو

يبدو أن ألفونسو ديفيز قد تعرض لإصابة خطيرة مرة أخرى في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو. غادر الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونيخ الملعب وهو يبكي.

في الدقيقة 70، انخفض ديفيز فجأة على ركبتيه عند خط الوسط وغطى وجهه بقميصه. بينما كان زملاؤه يحاولون مواساته، كانت الدموع تنهمر من عينيه. على الأقل كان قادراً على مغادرة الملعب بمفرده. لم يصدر تشخيص بعد، لكن مدير الرياضة ماكس إيبرل أشار إلى أن الإصابة "تتعلق بالعضلات". كما أعرب إيبرل عن تفهمه التام لرد فعل الكندي المضطرب.

"بالنسبة لأي رياضي يعاني من إصابة طويلة الأمد - تقاتل من أجل العودة ثم تتعرض لانتكاسة - فإن الأمر محبط للغاية. الفريق رائع في دعمه له. وسندعمه مرة أخرى. سندعمه لأننا سنحتاج إليه حتى نهاية الموسم"، قال إيبرل. من ناحية أخرى، أعرب جوشوا كيميش عن أمله في ألا تكون الإصابة "خطيرة": "لقد كلفنا ذلك الكثير في الموسم الماضي. لا يجب أن يحدث ذلك هذا الموسم".

  • ماذا حدث؟ بعد وقت قصير من تسجيل جمال موسيالا الهدف السادس، أصيب ديفيز على الأرجح بإصابة عضلية أثناء الركض للخلف دون تدخل من الخصم. على الأقل هذا ما توحي به الصور التلفزيونية. أشار الكندي على الفور إلى مقاعد البدلاء أنه لا يستطيع الاستمرار. بعد لحظات قليلة، سقط على الأرض. 

    كان ديفيز قد تعرض في نهاية فبراير لتمزق في الألياف العضلية في الفخذ الأيمن الخلفي خلال مباراة الدوري الألماني ضد أينتراخت فرانكفورت (3:2). من المحتمل جدًا أنه أصيب مرة أخرى في نفس المكان. 

    في نهاية العام الماضي، تعافى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من إصابة في الرباط الصليبي التي تعرض لها في مارس 2025، وذلك بعد فترة وجيزة من تمديد عقده حتى عام 2030، الذي سبقته مفاوضات صعبة. 

    • إعلان

  • ديفيز المحظوظ لم يدخل الملعب إلا بعد الاستراحة

    الأمر المؤلم بشكل خاص: دخل ديفيز الملعب في بيرغامو بعد الاستراحة عندما كانت النتيجة 3-0 ليحل محل كونراد لايمر الذي حصل على إنذار. ولم يمض 30 دقيقة حتى انتهى يوم عمله. ومما زاد الطين بلة، اضطر جمال موسيالا الذي دخل الملعب كبديل إلى مغادرة الملعب مبكراً. 

    بما في ذلك ظهوره القصير ضد أتالانتا، لعب ديفيز 13 مباراة في الموسم الحالي. وقد نجح في تسجيل تمريرة حاسمة واحدة. 

الدوري الإيطالي
إنتر crest
إنتر
إنتر
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
الدوري الألماني
باير ليفركوزن crest
باير ليفركوزن
ليفركوزن
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
0