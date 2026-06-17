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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki و محمد سعيد

أمر لا علاقة له بكرة القدم .. ميسي يفسر سبب دموعه بعد "الهاتريك" التاريخي للأرجنتين في كأس العالم

ليونيل ميسي
الأرجنتين
كأس العالم
الجزائر
ليونيل سكالوني
الأرجنتين ضد الجزائر

سكالوني يتغنى بقائد راقصي التانجو "الإعجازي"

كشف النجم الأسطوري ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين عن سبب بكائه بعد تسجيله الهدف الأول من بين الأهداف الثلاثة التي سجلها في الفوز على الجزائر، فجر الأربعاء على ملعب آروهيد بكنساس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026.

الأسطورة ليونيل ميسي، اختار أن يدخل تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه ويصبح الهداف التاريخي للبطولة بعد هاتريك رائع سجله لمنتخب بلاده في شباك الجزائر، ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا ويعادل رقم أسطورة ألمانيا ميروسلاف كلوزه الصامد منذ 2014.

وبالفعل، سيطر نجم إنتر ميامي على عناوين الأخبار في ستاد كانساس سيتي، ليس فقط بفضل إنجازاته التي عادلت الأرقام القياسية على أرض الملعب، بل أيضًا بسبب احتفاله العاطفي الذي دفع اللاعب المخضرم إلى البكاء.

  • ميسي يفسر احتفاله العاطفي

    سيطر نجم إنتر ميامي على المباراة التي أقيمت في كانساس سيتي بتسجيله ثلاثية، لكن احتفاله في الشوط الأول أثار قلقًا وفضولًا فوريين بين المشجعين، فبعد أن افتتح التسجيل من خارج منطقة الجزاء بقليل، بدا أن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا غمرته العواطف بشكل واضح، وكشف لاحقًا أن دموعه لم تكن لها أي علاقة ببلوغه إنجازًا تاريخيًا باعتباره أول لاعب في التاريخ يشارك في ست نهائيات لكأس العالم.

    وقال ميسي بعد المباراة في المنطقة المختلطة خلال حديثه مع الصحفيين: «"ماذا بكيت؟ كان الأمر لا علاقة له بكرة القدم على الإطلاق. مررت ببعض الأيام الصعبة، لكنني ممتن للوفد بأكمله وزملائي في الفريق لأنهم كانوا دائمًا إلى جانبي، مما منحني الكثير من القوة لمساعدتي على تجاوز تلك المحنة".

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  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    سكالوني يتغنى بالقائد الذي صنع التاريخ

    اضطر مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني مرة أخرى إلى البحث عن عبارات إطراء جديدة لقائده، الذي عادل الرقم القياسي التاريخي لميروسلاف كلوزه البالغ 16 هدفًا في كأس العالم خلال تلك المباراة الساحقة.

    وشدد سكالوني على أن العالم يجب أن يواصل تقدير المهاجم المخضرم طالما لا يزال نشطًا، بغض النظر عن عمره أو الأرقام القياسية التي يواصل تحطيمها.

    وقال سكالوني للصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "لا أجد الكلمات المناسبة لوصف ليو. ماذا يمكنني أن أقول؟ إنه مذهل".

    وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالتخيل [ما إذا كان بإمكانه أن يبدأ مسيرته بهذه الطريقة]. إنه يفعل ذلك منذ 20 عامًا. الناس الذين يشاهدون كرة القدم يريدون رؤيته، وليس الأرجنتينيون فقط. وبغض النظر عن النتيجة، علينا أن نستمتع بمشاهدته".

    وتابع سكالوني: "ما يقدمه ميسي إلى العالم أمر لا يُصدق. طالما أراد ليو ذلك، فسيظل الأفضل؛ فهو يفعل ذلك في كل مباراة منذ 20 عامًا. مشاهدته أمر مثير لكل من يحب كرة القدم. إنه شيء يصعب وصفه".


  • المنصة المثالية لتألق ميسي

    يعتقد المدافع الأرجنتيني السابق بابلو زاباليتا، أن التشكيلة الحالية لمنتخب الأرجنتين وطريقة اللعب المختلفة، توفر المنصة المثالية لأعظم لاعب أرجنتيني على الإطلاق ليتألق على أعلى مستوى، حتى مع اقترابه من نهاية مسيرته الحافلة بالإنجازات.

    ومع ذلك، سارع سكالوني إلى التحذير من التراخي على الرغم من الطابع الساحق للفوز، قائلاً: "لن نتراخى؛ فمن شأن معرفة أننا إذا قمنا بالأمور على النحو الصحيح وعملنا كما فعلنا اليوم، فإننا سنجعل من الصعب عليهم هزيمتنا، أن يعزز ذلك من قوتنا".

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    ليلة حطمت الأرقام القياسية في كأس العالم

    وبعيدًا عن الجانب العاطفي، كانت تلك الليلة بمثابة هيمنة إحصائية خالصة للأيقونة الأرجنتينية، فإلى جانب مشاركته السادسة في البطولة التي حطمت الرقم القياسي، جعل فوز الأرجنتين 3-0 ميسي يتساوى مع كلوزه في عدد الانتصارات في تاريخ كأس العالم بـ 17 انتصارًا.

    وغادر ميسي الملعب في نهاية المطاف وسط تصفيق حار ووقوف الجماهير في الدقيقة 80، بينما يتجه تركيزه الآن إلى مباريات دور المجموعات المقبلة، حيث من المقرر أن يواجه نظيره النمساوي في 22 يونيو الجاري.

    ومن ثم يختتم منتخب الأرجنتين مرحلة المجموعات بمواجهة الأردن يوم 28 من نفس الشهر، وذلك في إطار حملة راقصي التانجو نحو أن يصبح أول فريق ينجح في الدفاع عن لقب كأس العالم منذ البرازيل عام 1962.

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