AFP
دموع كأس العالم | نيمار "بكيت طوال الليل" وزوجتي نامت.. كواليس ليلة استدعاء البرازيلي للمونديال!
ليلة حافلة بالمشاعر للنجم البرازيلي
في حفل ترويجي أقيم في ساو باولو، كشف نيمار عن تفاصيل حميمة حول رد فعله على القائمة النهائية للاعبين المختارين. واعترف المهاجم أنه استغرق بعض الوقت حتى يستوعب الأمر، وأن التأثير العاطفي أبقاه مستيقظًا لساعات، وهو يفكر في المسار الشاق الذي قطعه ليكون من بين المختارين مرة أخرى.
"ذهبت للنوم في الساعة 6:30 أو 7:00 صباحًا، وأنا أشاهد جميع مقاطع الفيديو. لم أستطع التوقف عن البكاء طوال الليل. كنت هناك مع زوجتي وبناتي، ننام في نفس السرير. كنّ نائمات، وأنا كنت أبكي وأشاهد كل مقطع فيديو، لأن الأمر لم يكن سهلاً"، قال نيمار، واصفًا الليلة العاطفية التي قضاها دون نوم مع برونا بيانكاردي وأطفالهما.
- AFP
التغلب على التحديات وعبء المسؤولية
إن تمثيل البرازيل في كأس العالم مرة أخرى يحمل أهمية رمزية هائلة بالنسبة للاعب، لا سيما بعد التحديات الجسدية والشكوك التي أحاطت بمسيرته في السنوات الأخيرة. ولم يخف نيمار أن عملية العودة كانت مؤلمة، لكنها كانت مجزية للغاية بالنظر إلى الهدف الذي تحقق.
وقال المهاجم: "كان الأمر صعباً، كان شاقاً، لكنه في النهاية كان يستحق العناء. كان الأمر يستحق العناء لأشعر بهذا الحب، بهذه العاطفة، بهذا الشعور بأنني برازيلي وأمثل كل واحد منكم في كأس العالم".
وعد بالالتزام التام في كأس العالم
وبعد أن أصبح تركيزه منصبًا بالكامل على الإعداد البدني والفني، شكر نيمار الملايين من المتابعين الذين ساندوه. وهو يعتبر هذا الاستدعاء أحد أهم اللحظات في حياته، ووعد بأن يرقى إلى مستوى الفرصة التي منحها إياه المدرب الإيطالي المسؤول عن منتخب البرازيل.
واختتم النجم قائلاً: "أشكر البرازيل بأسرها على دعمها وتشجيعها وردود أفعالها الرائعة. سيكون يوماً مميزاً للغاية، سأحتفظ به في ذاكرتي طوال حياتي".
- Daily Star
إصابة تعرقل مسيرة نجم المنتخب البرازيلي
لكن البرازيل ستضطر إلى الانتظار لمعرفة ما إذا كان نيمار سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات التحضيرية الأخيرة قبل كأس العالم. لا يزال المهاجم المخضرم شخصية محورية في منتخب بلاده، لكن هذه الإصابة الأخيرة ألقت بظلالها على استعدادات الفريق للبطولة. عانى نيمار من إصابة تسببت في تورم في ربلة ساقه اليمنى خلال الهزيمة 3-0 أمام كوريتيبا يوم الأحد. ورغم أنه كان يعمل بجد للحفاظ على لياقته البدنية منذ عودته إلى كرة القدم المحلية في البرازيل، إلا أن توقيت هذه المشكلة العضلية بعيد كل البعد عن المثالية مع اقتراب انطلاق البطولة العالمية.