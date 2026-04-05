"دفع الرجل بعيدًا" - أرني سلوت يتحمل مسؤولية رحيل محمد صلاح عن ليفربول، في الوقت الذي يواجه فيه مدرب "الريدز" مصيرًا مشابهًا لمصير النجم المصري المغادر

أُرجع السبب الحقيقي وراء رحيل صلاح الوشيك عن ليفربول بشكل مثير إلى أرني سلوت، حيث ادعى صديق اللاعب المصري المقرب محمد أبو تريكة أن المدرب «دفع اللاعب إلى الرحيل». وأكد صلاح، الذي سجل 255 هدفًا في 436 مباراة مع «الريدز»، في 25 مارس أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع النادي، على الرغم من بقاء عام واحد على انتهاء عقده الحالي.

وفي حديثه لموقع winwinallsports، كان أبو تريكة، زميله السابق في المنتخب المصري، صريحًا في تقييمه للوضع في أنفيلد. وقال أبو تريكة: "أحد أسباب رحيل محمد صلاح عن ليفربول هو وجود آرني سلوت، لأننا شهدنا مشاكل في الفترة الأخيرة... أنت، يا سلوت، دفعت اللاعب إلى الرحيل". "كان صلاح قد وقع عقدًا لمدة عامين فقط مع ليفربول... يريد صلاح العمل براحة بال والاستمتاع بالمرحلة التالية من مسيرته. لا يحتاج صلاح إلى أي تقييم من سلوت أو أي شخص آخر".







