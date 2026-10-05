دفعة معنوية هائلة.. تشافي يزف أنباءً سارة لهولندا وبرشلونة بشأن دي يونج

أبدى تشافي تفاؤلًا كبيرًا بخصوص جاهزية دي يونج، ملمحًا إلى إمكانية لحاق لاعب الوسط بصفوف منتخب هولندا خلال فترة التوقف الدولي القادمة في شهر نوفمبر. غاب نجم أياكس السابق عن الملاعب منذ كأس العالم، لكن عودته مؤخرًا للمس العشب في مدينة "جوان جامبر" الرياضية منحت دفعة معنوية تشتد الحاجة إليها على صعيد النادي والمنتخب.

وفي حديثه لوسائل الإعلام عقب الفوز على صربيا بنتيجة 2-1، أوضح تشافي أنه يتوقع أن يكون لاعبوه الأساسيون متاحين للاختيار قريبًا. وقال: "نأمل أن نتمكن أيضًا من الاستعانة باللاعبين المصابين حاليًا في شهر نوفمبر. فرينكي لاعب مهم للغاية، ولدي ثقة كبيرة فيه. إنه لاعب من الطراز الرفيع، لكن دعونا ننتظر ونرى كيف سيتعافى".