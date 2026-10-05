أعرب مدرب المنتخب الهولندي، تشافي هيرنانديز، عن تفاؤله بشأن عملية تعافي فرينكي دي يونج، حيث يقترب لاعب الوسط من العودة للمشاركة في المباريات التنافسية. وكان النجم الدولي الهولندي غائبًا بارزًا عن صفوف ناديه ومنتخب بلاده إثر مشكلة مستمرة في الركبة أبعدته عن الملاعب منذ كأس العالم.
دفعة معنوية هائلة.. تشافي يزف أنباءً سارة لهولندا وبرشلونة بشأن دي يونج
علامات إيجابية في تعافي دي يونج
أبدى تشافي تفاؤلًا كبيرًا بخصوص جاهزية دي يونج، ملمحًا إلى إمكانية لحاق لاعب الوسط بصفوف منتخب هولندا خلال فترة التوقف الدولي القادمة في شهر نوفمبر. غاب نجم أياكس السابق عن الملاعب منذ كأس العالم، لكن عودته مؤخرًا للمس العشب في مدينة "جوان جامبر" الرياضية منحت دفعة معنوية تشتد الحاجة إليها على صعيد النادي والمنتخب.
وفي حديثه لوسائل الإعلام عقب الفوز على صربيا بنتيجة 2-1، أوضح تشافي أنه يتوقع أن يكون لاعبوه الأساسيون متاحين للاختيار قريبًا. وقال: "نأمل أن نتمكن أيضًا من الاستعانة باللاعبين المصابين حاليًا في شهر نوفمبر. فرينكي لاعب مهم للغاية، ولدي ثقة كبيرة فيه. إنه لاعب من الطراز الرفيع، لكن دعونا ننتظر ونرى كيف سيتعافى".
- AFP
شق الطريق في حملة دوري الأمم
على الرغم من غياب نجم خط وسطهم، تمكن المنتخب الهولندي من تجاوز مبارياته الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية بدرجة من الصلابة. وشهدت ليلة الانتصار على صربيا محطة تاريخية، حيث خاض القائد فيرجيل فان دايك مباراته الدولية رقم 100 مع بلاده. وقاد مدافع ليفربول خطًا خلفيًا واجه بعض الانتقادات لعدم حفاظه على نظافة شباكه، ورغم ذلك، ضمنت النتيجة بقاء الفريق دون هزيمة تحت قيادته الجديدة بعد أربع مباريات.
وشهدت نافذة التوقف الدولي الأخيرة تباينًا في النتائج، شملت تعادلين ضد ألمانيا واليونان، مما جعل هولندا تتقاسم صدارة مجموعتها. وفي حين كانت النتائج مُرضية، إلا أن المرونة التكتيكية التي يوفرها دي يونج تُعد الحلقة المفقودة لتحويل هذا الفريق العملي إلى قوة مهيمنة. وقد اختبر الجهاز الفني عدة عناصر، من بينهم تيون كوبمينيرز وتيجاني رايندرز، غير أن عودة دي يونج تظل الهدف الأساسي للمواجهات القادمة.
تأثير زيركزي والمواهب الصاعدة
في ظل غياب دي يونج، نهض لاعبون آخرون بمسؤولياتهم لضمان بقاء هولندا في دائرة المنافسة. ولعب جوشوا زيركزي دور البطولة في المواجهة الأخيرة أمام صربيا، حيث شارك كبديل ليسجل هدف الحسم. ومثل هذا الهدف لحظة هامة لمهاجم مانشستر يونايتد، إذ كان هدفه الدولي الثاني بعد إحرازه هدفًا سابقًا في شباك البوسنة والهرسك. وأظهرت لمسته الحاسمة العمق المتزايد الذي يتمتع به الخط الهجومي الهولندي، في انتظار استعادة خط الوسط لقوته الضاربة.
ولم يتردد المدرب في المداورة بين لاعبي تشكيلته، مانحًا الفرص لمواهب شابة مثل كريسنسيو سامرفيل، الذي قدم أداءً لافتًا في الانتصار الأخير.
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التطلع إلى نافذة نوفمبر
يتحول التركيز الآن إلى التقارير الطبية التي ستصدر من برشلونة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقد استأنف دي يونج مؤخرًا جلسات التدريب الخفيفة، ومن المتوقع أن يكون الطاقم الطبي الهولندي على تواصل مستمر مع نظيره في إسبانيا. ويتمثل الهدف في ضمان حصوله على إيقاع المباريات الكافي قبل الزج به مجددًا في الأجواء عالية الكثافة لكرة القدم الدولية، حيث ستسعى هولندا لتعزيز موقعها في صدارة مجموعتها بدوري الأمم الأوروبية.
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