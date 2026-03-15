"دعونا نتوقف عن التلويح حول موضوع فلوريان فيرتز": لاعب محترف سابق يطرح فكرة بيع نجم ليفربول

نادراً ما يواصل فلوريان فيرتز في ليفربول أداءه الرائع الذي كان يقدمه مع ليفركوزن. ويصدر لاعب محترف سابق حكماً قاسياً عليه.

انتقد كريغ بيرلي، اللاعب السابق في المنتخب الاسكتلندي، أداء فلوريان فيرتز مع نادي ليفربول هذا الموسم انتقادًا شديدًا، بل وذهب إلى حد طرح فكرة بيع اللاعب الألماني في أقرب وقت ممكن.

  • في دوره كخبير في ESPN، تحدث بورلي بصراحة: "دعونا نتوقف عن التلويح حول فلوريان فيرتز. لقد سئمت من ذلك. ما حققه في ألمانيا، حققه في ألمانيا. هذا أمر من الماضي. في فريق ليفربول هذا، هو اللاعب الأضعف على الإطلاق، وهذا أمر لا يصدق." ويفتقر فيرتز في الثلث الأخير من الملعب "إلى الثقة بشكل لا يمكن فهمه"، كما أضاف اللاعب المحترف السابق.

    انتقل فيرتز الصيف الماضي من باير ليفركوزن إلى أنفيلد رود مقابل 125 مليون يورو. هناك، لم يلبِ التوقعات العالية في البداية واستغرق الأمر أسابيع قبل أن يسجل هدفه الأول مع بطل إنجلترا.

    فلوريان فيرتز مرتبط بعقد مع نادي ليفربول حتى عام 2030

    صحيح أن مستوى ويرتز كان في تصاعد خلال الأشهر الماضية، لكنه خيب الآمال هذا الأسبوع في خسارة ليفربول 0-1 أمام غالطة سراي في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وسأل بيرلي، الذي لعب لفترة طويلة مع أندية مثل تشيلسي وسيلتيك غلاسكو وديربي كاونتي: "إذا لم يسجل أهدافًا، فأين تمريراته؟ أين تلك المراوغات والتحركات المربكة التي أظهرها في ليفركوزن، والتي ترك بها ثلاثة أو أربعة لاعبين في الخلف وسجل بعدها أهدافاً باردة. أين كل ذلك؟"

    ومن النقاط الحاسمة أيضًا المركز الذي يشغله فيرتز في فريق أرني سلوت. في بداية الموسم، سُمح له باللعب في مركزه المفضل في خط الوسط الهجومي. لكن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب، مما دفع سلوت إلى تفكيك خط الوسط الذي أثبت كفاءته في الموسم الذي فاز فيه باللقب، والذي ضم دومينيك سزوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستر ورايان جرافنبرخ.

    لذلك، يلعب فيرتز الآن في الجانب الأيسر من الهجوم. لكن بالنسبة لبيرلي، هذه ليست حلاً دائمًا: "من المرجح أن يقدم أفضل أداء له في مركز رقم 10. وإذا لم ينجح ذلك، يجب على ليفربول بيعه." ويرى اللاعب البالغ من العمر 54 عامًا أن فيرتز كان حتى الآن "إهدارًا بعض الشيء".

    لكن حتى الآن، يتحلى مسؤولو ليفربول بالصبر تجاه اللاعب الموهوب البالغ من العمر 22 عامًا، ولا يُطرح موضوع بيعه بعد موسم واحد فقط، على الأقل رسميًا. يمتد عقد فيرتز مع الفريق الذي يحتل المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز حتى عام 2030.

  • الصفقات القياسية لنادي ليفربول

    اللاعبالمركزانتقل منالسنةقيمة الانتقال
    ألكسندر إيساكمهاجمنيوكاسل يونايتد2025145 مليون يورو
    فلوريان فيرتزلاعب وسطباير ليفركوزن2025125 مليون يورو
    هوغو إكيتيكيالهجوماينتراخت فرانكفورت202595 مليون يورو
    داروين نونيزمهاجمبنفيكا202285 مليون يورو
    فيرجيل فان ديكالدفاعنادي ساوثهامبتون201884,65 مليون يورو
    أليسون بيكرحارس المرمىAS روما201872,5 مليون يورو
    دومينيك سزوبوسلايلاعب وسطRB لايبزيغ202370 مليون يورو
    نابي كيتاخط الوسطRB لايبزيغ201860 مليون يورو
    لويس ديازالهجومنادي بورتو202249 مليون يورو
    ميلوس كيركيزالدفاعنادي بورنموث202546,9 مليون يورو
