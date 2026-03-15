"دعونا نتوقف عن التلويح حول موضوع فلوريان فيرتز": لاعب محترف سابق يطرح فكرة بيع نجم ليفربول

صحيح أن مستوى ويرتز كان في تصاعد خلال الأشهر الماضية، لكنه خيب الآمال هذا الأسبوع في خسارة ليفربول 0-1 أمام غالطة سراي في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وسأل بيرلي، الذي لعب لفترة طويلة مع أندية مثل تشيلسي وسيلتيك غلاسكو وديربي كاونتي: "إذا لم يسجل أهدافًا، فأين تمريراته؟ أين تلك المراوغات والتحركات المربكة التي أظهرها في ليفركوزن، والتي ترك بها ثلاثة أو أربعة لاعبين في الخلف وسجل بعدها أهدافاً باردة. أين كل ذلك؟"

ومن النقاط الحاسمة أيضًا المركز الذي يشغله فيرتز في فريق أرني سلوت. في بداية الموسم، سُمح له باللعب في مركزه المفضل في خط الوسط الهجومي. لكن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب، مما دفع سلوت إلى تفكيك خط الوسط الذي أثبت كفاءته في الموسم الذي فاز فيه باللقب، والذي ضم دومينيك سزوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستر ورايان جرافنبرخ.

لذلك، يلعب فيرتز الآن في الجانب الأيسر من الهجوم. لكن بالنسبة لبيرلي، هذه ليست حلاً دائمًا: "من المرجح أن يقدم أفضل أداء له في مركز رقم 10. وإذا لم ينجح ذلك، يجب على ليفربول بيعه." ويرى اللاعب البالغ من العمر 54 عامًا أن فيرتز كان حتى الآن "إهدارًا بعض الشيء".

لكن حتى الآن، يتحلى مسؤولو ليفربول بالصبر تجاه اللاعب الموهوب البالغ من العمر 22 عامًا، ولا يُطرح موضوع بيعه بعد موسم واحد فقط، على الأقل رسميًا. يمتد عقد فيرتز مع الفريق الذي يحتل المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز حتى عام 2030.