دعوة للكارهين بلا شخصنة .. كريستيانو رونالدو دمر تاريخه بـ"عجرفة هوملاندر" وذكاء عدوه كان سيمنحه "الخروج الآمن"

لا يمكننا بأي شكل من الأشكال الحديث عن عدم أحقية رونالدو في ممارسة كرة القدم ولو حتى في عامه الخمسين، هو حر لطالما يشعر باللياقة والجاهزية، خاصة وأنه أصبح على بُعد 21 هدفًا من الوصول إلى الهدف رقم ألف.
ولكن "وإن كان يظن عكس ذلك" فالكرة الأرضية لا تدور من حوله، ربما كان الأمر كذلك في حقبته الذهبية مع ريال مدريد، ولكن الآن الوضع اختلف، جماهير البرتغال والنصر لها متطلبات، ووجوده بصفة أساسية كلاعب يخوض كل مباراة قد يتسبب في الكثير من الأضرار للطرفين.
تصرفات رونالدو الأخيرة، حولته من أسطورة إلى "ميم" على مواقع التواصل الاجتماعي، ليشبهه الكثيرون بشخصية "Homelander" السينمائية المعروفة، وذلك بسبب العديد من الصفات المشتركة بينهما.
النرجسية والغرور، الهوس بالإنجاز والأرقام القياسية، التركيز على المظهر الخارجي والحديث دائمًا عن الوسامة والتفوق في كل شيء، استخدام جملة "أنا الأفضل" بصفة مستمرة، كلها أشياء تؤكد لنا أن رونالدو جعل من نفسه "هوملاندر" كرة القدم بلا منازع.
هل تجاهل الدون تعبيرات وجه زملائه وردود أفعاله في حالات عدم التمرير أو إضاعة فرصة سانحة؟ ماذا عن هجوم النقاد والجماهير السعودية على مستواه في الفترة الأخيرة وحالة الاعتمادية الغريبة بانتظار تسجيل الأهداف بسهولة بدلًا من الانتظار أمام المرمى وفي مناطق الخطورة فقط دون مساعدة من حوله؟!
ربما حان الوقت للبرتغالي أن يستسلم أخيرًا للحقيقة التي ظل يتجاهلها طوال مسيرته، وهي أن لكل شيء نهاية، وأنه ليس الأفضل كما اعتقد خلال حياته، وحتى إن كان كذلك، فهذا لا يمنع أن يتنحى جانبًا للرضوخ أمام سنة الحياة .. وهي أن هذا العصر ليس عصره، وهناك من يستحقون الحصول على فرصة مكانه.
لو استمر رونالدو في تقديم مستوياته المُحبطة مع النصر، فمن حق جمهور العالمي أن يطالب بوضعه على الدكة والتعاقد مع مهاجم آخر، ولو أراد العودة للبرتغال مرة أخرى قبل نهاية مسيرته، فعليه التخلي عن أحلام اللعب كأساسي في اليورو وعمره 43 سنة، والسماح لغيره بالتألق وللمجموعة بأن تعمل معًا دون التركيز على شخص واحد فقط.
وإذا قرر النجم المخضرم الرحيل عن النصر، من حقه الاستمرار أيضًا والانتقال إلى فريق آخر يمكنه استيعاب الانخفاض الشديد في مردوده الفني والبدني بشكل واضح ومُرعب.
كل ما قلناه ليس تقليلًا من رونالدو، البرتغالي سيظل قيمة هائلة وأحد أهم الأيقونات في تاريخ اللعبة، صاحب السطور السابقة لا ينتمي للكارهين وليس منهم، بل يحترم كريستيانو ويؤمن بأنه سيمنع نفسه من نهاية أسطورية استحقها بفضل جهده وعرقه وإنجازاته التي لا حصر لها!