دعارة وغسيل أموال: فضيحة كبرى في الدوري الإيطالي.. 50 لاعبًا في ورطة والتحقيقات جارية!

نجحت قوات الشرطة المالية في مدينة ميلانو في تفكيك شبكة متهمة باستغلال النساء وإدارة فعاليات ليلية مشبوهة استهدفت فئات ثرية من المجتمع الرياضي.

أسفرت العملية التي تمت بناء على طلب النيابة العامة عن وضع أربع أشخاص تحت الإقامة الجبرية بتهم تسهيل أعمال غير قانونية كالدعارة وممارسة غسل الأموال الناتجة عن هذه التجارة.

وتمكنت السلطات من مصادرة مبالغ مالية ضخمة تزيد عن مليون يورو بحسب ما ذكرت "لا جازيتا ديلو سبورت"، اعتبرتها أرباحًا غير مشروعة تم جمعها على مدار سنوات من العمل تحت ستار وكالة لتنظيم الحفلات والمناسبات.

