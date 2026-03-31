انتهت المباراة في براغ بالتعادل 2-2 (1-1، 0-1) بعد 120 دقيقة. سجل ميشال ساديليك الركلة الجزائية الأخيرة، بعد أن أضاع الدنماركيون راسموس هويلوند وأنديرس دراير وماتياس جنسن فرصهم.

في الوقت الأصلي للمباراة، وضع بافيل سولك (3) ولاديسلاف كريتشي (100) الفريق المضيف في المقدمة مرتين أمام 19 ألف متفرج، ثم تعادلت الدنمارك بهدفين سجلهما يواكيم أندرسن (72) وكاسبر هوج (111).