رفضت إدارة النادي الأهلي السعودي الوقوف مكتوفة الأيدي أمام التصعيد الإيراني ضد القواعد العسكرية الأمريكية في دولة الإمارات، في ظل حالة القلق المسيطرة على اللاعبين تجاه عائلاتهم في مدينة دبي.
تحرك فوري بشأن عائلات لاعبيه في دبي .. الأهلي ووزارة الرياضة السعودية يتدخلان خوفًا من التصعيد الإيراني ضد الإمارات
ما القصة؟
مطلع الأسبوع الماضي، فاجأت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل العالم، بتفيذ تهديداتها لإيران، موجهة عدة ضربات صاروخية لعدة مدن إيرانية.
تلك الضربات أسفرت عن مقتل المئات، من ضمنهم المرشد الأعلى علي خامنئي وبعض أفراد أسرته، ولا يزال التصعيد مستمرًا.
من جانبها، قررت إيران الرد على تلك الهجمات بضرب القواعد الأمريكية الموجودة في عدة دول خليجية كالإمارات، الكويت وقطر وغيرهم.
وتسبب هذا الصراع الدائر في الشرق الأوسط في إيقاف النشاط الرياضي بعدة دولة منها الكويت وقطر، مع تأجيل مباريات منطقة الغرب ببطولات النخبة الآسيوية، دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي.
لكن لا يزال النشاط الرياضي يسير بشكل طبيعي في دول أخرى كالإمارات والسعودية.
الأهلي يتحرك
رغم عدم إيقاف النشاط الرياضي في دولة الإمارات في ظل عدم وجود ما يدعو لذلك، من وجهة نظر المسؤولين إلا أن الأهلي قرر التحرك مبكرًا تجنبًا لأي مفاجآت، قد تؤثر على لاعبيه وتركيزهم واستقرارهم في جدة.
بحسب الصحفي "بن جاكوبس" فإن الأهلي وبدعم من وزارة الرياضة السعودية، قرر نقل عائلات بعض نجومه من مدينة دبي الإماراتية إلى جدة السعودية.
وأوضح بن جاكوبس أن عائلات العديد من لاعبي الأهلي كانوا يقسمون وقتهم بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، خلال الفترة الماضية، لكن في ظل الوضع الراهن لم تعد إقامتهم في دبي مطمئنة للبعض.
وأكد الصحفي الرياضي أن مسؤولي قلعة الكؤوس بالتعاون مع وزارة الرياضة السعودية قاموا بنقل عائلات اللاعبين جوًا من دبي إلى جدة، كإجراء احترازي.
الحياة في الإمارات
تسير الحياة في دولة الإمارات بشكل طبيعي رغم الهجمات الإيرانية، التي استهدفت بعض المباني والقواعد العسكرية الأمريكية في البلاد.
وبالأمس تم استئناف منافسات الدوري الإماراتي بشكل طبيعي، حيث أقيمت ثلاث مباريات..
تعادل شباب الأهلي والوحدة (1-1)، وفاز بني ياس أمام الوصل (2-0)، فيما انتصر الشارقة على دبا (4-1)، ضمن مباريات الجولة الـ16.
ومن المقرر أن تستأنف المنافسات في العاشر من مارس الجاري، حيث مباريات الجولة الـ19.
مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 25 لقاءً، ليحل الآن في المركز الثاني بفارق نقطتين عن النصر الأول.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".