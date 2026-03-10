داني كارفاخال يرد على جماهير ريال مدريد، حيث يدافع القائد عن "إيماءة احترام لأسطورة الدوري الإسباني"

شهدت المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني بين سيلتا فيغو وريال مدريد أحداثًا درامية في الدقائق الأخيرة، حيث حصد فريق ألفارو أربيلوا النقاط الثلاث بفضل هدف فيديريكو فالفيردي في الدقائق الأخيرة، مما ترك كلاوديو جيرالديز وفريقه محبطين بعد أن سدد ياغو أسباس الكرة في القائم في الدقيقة 87.

ومع ذلك، سرعان ما تحولت المناقشات بعد المباراة بعيدًا عن النتيجة. كان كارفاخال، الذي لم يشارك في المباراة، يقوم بالإحماء على خط التماس عندما دخل أسباس في الدقيقة 83 بدلاً من أوسكار مينجيزا. وعندما وقف جمهور الفريق المضيف لتحية بطلهم، انضم إليهم قائد ريال مدريد.