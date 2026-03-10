Getty Images Sport
داني كارفاخال يرد على جماهير ريال مدريد، حيث يدافع القائد عن "إيماءة احترام لأسطورة الدوري الإسباني"
حادثة بالايدوس
شهدت المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني بين سيلتا فيغو وريال مدريد أحداثًا درامية في الدقائق الأخيرة، حيث حصد فريق ألفارو أربيلوا النقاط الثلاث بفضل هدف فيديريكو فالفيردي في الدقائق الأخيرة، مما ترك كلاوديو جيرالديز وفريقه محبطين بعد أن سدد ياغو أسباس الكرة في القائم في الدقيقة 87.
ومع ذلك، سرعان ما تحولت المناقشات بعد المباراة بعيدًا عن النتيجة. كان كارفاخال، الذي لم يشارك في المباراة، يقوم بالإحماء على خط التماس عندما دخل أسباس في الدقيقة 83 بدلاً من أوسكار مينجيزا. وعندما وقف جمهور الفريق المضيف لتحية بطلهم، انضم إليهم قائد ريال مدريد.
مواجهة رد الفعل العنيف على الإنترنت
لم يرق هذا التعبير البسيط عن الروح الرياضية من كارفاخال للجميع. فقد عبرت مجموعة صاخبة من مشجعي ريال مدريد عن غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة أن قائد النادي لا ينبغي أن يثني علناً على خصمه خلال مباراة متوترة ومتقاربة النتيجة.
وجد الظهير المخضرم، الذي يعمل حالياً على استعادة لياقته البدنية الكاملة بعد سلسلة من الإصابات، نفسه في قلب عاصفة رقمية. على الرغم من العداء، كان تصفيقه مجرد تقدير لأحد رموز كرة القدم الإسبانية الدائمة التي قد تقترب من التقاعد.
الكابتن يدافع عن القيم الرياضية
في حين أن العديد من لاعبي كرة القدم المعاصرين يختارون تجاهل المتصيدين على الإنترنت، شعر كارفاخال أنه مضطر إلى توضيح موقفه بشكل واضح. فقد دفع تعليق معين على حسابه الرسمي على إنستغرام، والذي شكك بشكل صريح في ولائه للنادي، المدافع إلى الدخول في مواجهة علنية نادرة ومباشرة.
ورداً على الناقد، قدم تقييماً صريحاً للوضع. وكتب: "هذه الإشارة تعني الاحترام، احترام أسطورة دوريتنا. القيم فوق كل شيء، وهي صفة أرى أنك تفتقر إليها".
ما هو مستقبل ريال مدريد؟
لقد كان موسمًا مضطربًا لريال مدريد، حيث تميز بشكل كبير بإقالة تشابي ألونسو وتعيين أربيلوا مدربًا للفريق. يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة بعد 27 مباراة، متأخرًا بأربع نقاط عن غريمه اللدود برشلونة.
ومع ذلك، فإن التركيز الآن يتحول بالكامل إلى أوروبا. يوم الأربعاء، يواجه ريال مدريد تحديًا هائلاً عندما يستضيف مانشستر سيتي في سانتياغو برنابيو في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
