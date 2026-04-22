علي سمير

"صلاحية الحقد تنتهي بعد الزبادي" .. كارباخال دمر مسيرة أربيلوا ومدرب ريال مدريد يحاربه من أجل الانتقام!

تفسير منطقي لما حدث أمام ديبورتيفو ألافيس

إشارة جديدة على أن أيام المدافع المخضرم داني كارباخال أصبحت معدودة في ريال مدريد، ألفارو أربيلوا لا يعترف به، ولا يبدو أنه من العناصر التي سيعتمد عليها النادي في المستقبل.

مباراة ديبورتيفو ألافيس التي انتهت أمس، الثلاثاء، بفوز ريال مدريد 2/1، عن طريق ثنائية سجلها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، لخصت كل شيء بالنسبة لكارباخال.

لو أراد الحصول على إجابة حول أهميته في سانتياجو برنابيو، فقد غادر صاحب الـ34 سنة أرضية الملعب وهو يعرفها جيدًا بفضل ما فعله أربيلوا معه.

كارباخال بدأ المباراة كبديل، قبل أن يدخل في الدقيقة 63 من عمر اللقاء على حساب زميله ترنت أرنولد، في مشهد يحكي الكثير عن حالة الفوضى التي يعيشها الجميع داخل الميرينجي!


    تصفية حسابات؟

    صحيفة "موندو ديبورتيفو" خرجت بتفسير صادم لتجاهل أربيلوا الغريب لكارباخال، حيث قالت إن الأمر يعود إلى فترة لعبهما معًا في ريال مدريد قبل اعتزال الأول واتجاهه إلى عالم التدريب.

    وأشارت إلى أن مدرب ريال المؤقت يقوم بتصفية حسابات مع الظهير البالغ من العمر 34 سنة، لأن كارباخال تسبب في جلوس أربيلوا على دكة البدلاء وتقلص أهميته داخل النادي.

    وكان كارباخال قد بدأ مسيرته في شباب ريال مدريد، وتدرج بمختلف العناصر السنية في النادي، قبل الذهاب في فترة إعارة مع باير ليفركوزن، ثم عاد في موسم 2013/2014 ليبدأ حقبته الذهبية مع الفريق.

    وعلى الجانب الآخر كان هناك أربيلوا، يلعب بمركز الظهير الأيمن وبدأ 14 مباراة فقط في الدوري الإسباني بالموسم الأول لكارباخال و12 في الموسم التالي، قبل المشاركة في 9 مباريات فقط بموسم 2015/2016.

    وأما بالنسبة لكارباخال، فقد كان يعيش أفضل فترات توهجه وبداية ظهوره كأهم اللاعبين بمركزه على مستوى العالم، بينما تدهور حال أربيلوا وانضم لوست هام قبل الاعتزال في 2017.

    حيرة كارباخال

    الجميع يعرف أن أربيلوا لن يستمر بعد نهاية هذا الموسم، ولكن المشكلة هنا، هي أن المدرب المؤقت لريال مدريد يحرم كارباخال من فرصة إثبات نفسه لإحياء مسيرته مرة أخرى مع النادي، حيث تأتي مباراة ألافيس كاستمرار لحالة التجاهل.

    اللاعب عقده ينتهي في يونيو 2026، ووفقًا لبعض التقارير فإن ريال مدريد لا يمانع فكرة استمراره، ولكن الأمر سيعتمد على بعض العوامل مثل مدة العقد وبعض الجوانب المالية.

    هناك أنباء أخرى تؤكد أن ريال ليس مستعدًا حتى للتقدم بعرض التجديد لموسم إضافي واحد فقط على كارباخال، فهل جاء هذا القرار بسبب تهميشه منذ قدوم أربيلوا وعدم مشاركته بالشكل المطلوب؟

    في الحقيقة، أربيلوا لا يحرم كارباخال من إثبات نفسه في ريال مدريد فقط، بل يمنعه كذلك من المنافسة على مكان في قائمة إسبانيا كأس العالم 2026، وهي النسخة الأخيرة التي قد يشارك فيها اللاعب بحكم سنه.

    وقالت "موندو ديبورتيفو" إن كل من في النادي يعلم أن الأمور ليست بخير بالنسبة لكارباخال، اللاعب يمر بأسوأ أيامه، وأربيلوا يرفض مساعدته على النهوض.

    تأكيد من كانيزاريس

    بعد ما قالته "موندو ديبورتيفو" عن ضغينة أربيلوا تجاه كارباخال، خرج سانتياجو كانيزاريس حارس ريال مدريد وفالنسيا السابق للحديث عن الأمر والدفاع عن الظهير المخضرم.

    وقال كانيزاريس عبر إذاعة "كادينا كوبي":"من قلة الاحترام ألا يحصل كارباخال على دقائق هذا الموسم، إنه مسكين ولا يستحق تلك المعاملة من أربيلوا".

    وأضاف:"ربما تكون هناك قصة لا نعرف تفاصيلها جيدًا، أو علاقة اللاعب بمدربه، وكذلك أزمة العقد والتجديد، ولكن على كل حال، كارباخال أسطورة في ريال مدريد، حتى لو كان أعرجًا أو مشلولًا، عليه أن يشركه حتى يراه الجميع ويحصل على الفرصة لإثبات نفسه".

    وأوضح:"لا أعرف إذا كانت ضغينة من المدرب أو ماذا سيحدث بالضبط، كارباخال لعب في مركزه وانتزعه منه، وقال له:"اذهب أنت إلى الدكة سأكون أنا الظهير الأيمن الأساسي".

    واستخدم كانيزاريس أحد الأمثلة الشعبية التي تنطبق على هذا الموقف قائلًا:"أشعر بأن صلاحية الحقد تنتهي بعد صلاحية الزبادي".