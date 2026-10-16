هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Dani Olmo Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

"لعنة" داني أولمو تثير الجدل في برشلونة: لا تجعلوا الأهداف تخدعكم.. ثقة هانزي فليك مستمرة وعلى بايرن ميونخ الانتظار!

فقرات ومقالات
داني أولمو
برشلونة
إسبانيا
هانسي فليك
فيرمين لوبيز
بايرن ميونخ
الدوري الإسباني

واحد من أبرز اللاعبين الإسبان.. ولكن!

ما أروع العودة إلى الوطن بعد غياب طويل، خاصة إذا كان ذلك إلى البيت الذي نشأت وترعرعت فيه؛ حينها فقط ستستعيد ذكريات الماضي الجميل، مع تطلعات إلى مستقبل أكثر إشراقًا.

الحديث هنا عن النجم الإسباني داني أولمو، الذي عاد إلى بيته الكتالوني برشلونة في صيف عام 2024، بعد 10 سنوات من الرحيل.

أولمو الذي تدرج في الفئات السنية لبرشلونة، غادر في صيف عام 2014 إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي؛ ثم منه إلى الفريق الألماني لايبزيج، في يناير 2020.

ولفت تألقه الكبير في لايبزيج، ومع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، أنظار إدارة برشلونة ومديره الفني الألماني هانزي فليك؛ ليتم شراؤه في صيف 2024 مقابل 61 مليون يورو، وسط رغبة كبيرة من اللاعب نفسه في العودة إلى بيته وقتها.

وبعد أكثر من عامين على العودة إلى الفريق الكتالوني؛ ها هو أولمو يمر بـ"فترة فراغ" تثير الكثير من التساؤلات بشأن مستقبله، وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    داني أولمو.. "لعنة تهديفية" تصيبه مع برشلونة وإسبانيا

    النجم الإسباني داني أولمو البالغ من العمر 28 سنة، والذي يجيد في صناعة اللعب والجناحين، وحتى في مركز المهاجم الوهمي؛ يمر بـ"فترة فراغ" تهديفية، سواء مع ناديه الكتالوني برشلونة أو منتخب بلاده.

    نعم.. أكمل أولمو 38 مباراة كاملة دون تسجيل أي هدف مع برشلونة أو منتخب إسبانيا؛ وذلك على النحو التالي:

    * آخر هدف مع برشلونة: خلال الفوز (5-2) على نادي إشبيلية، في الجولة 28 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ وتحديدًا يوم 15 مارس الماضي.

    * آخر هدف مع إسبانيا: خلال التعادل (2-2) مع منتخب تركيا، في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026؛ وتحديدًا يوم 18 نوفمبر من عام 2025.

    ومنذ 15 مارس 2026 وحتى الآن؛ لعب أولمو 23 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، دون تسجيل أي هدف.

    كما شارك أولمو في 15 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، منذ 18 نوفمبر 2025 وحتى الآن، دون أن يحرز أي هدف أيضًا.

  • Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    أسباب قد تدفع برشلونة إلى "التخلي" عن داني أولمو

    ما ذكرناه عزيزي القارئ، في السطور الماضية؛ أشعل الجدل بشأن "مستقبل" النجم الإسباني داني أولمو مع العملاق الكتالوني برشلونة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مطالبات من بعض الجماهير بالاستغناء عنه.

    * ثانيًا: الحديث عن عدم ممانعة برشلونة في الاستغناء عنه؛ بالتزامن مع تلقيه العديد من العروض المهمة.

    وترددت أنباء عن اهتمام إنجليزي بالتعاقد مع أولمو، خاصة من أندية آرسنال ومانشستر يونايتد؛ قبل أن تكشف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في الأيام القليلة الماضية، عن رغبة كبيرة من نادي بايرن ميونخ الألماني في التعاقد معه.

    وما زاد من ربط اسم أولمو ببايرن ميونخ بالذات؛ هو أن أسلوب اللاعب مناسب تمامًا لهذا النادي، بالإضافة إلى أنه معتاد على الأجواء الألمانية بعد فترة لعبه مع لايبزيج.

    ورغم عدم وضوح الموقف الرسمي لبرشلونة، من التخلي عن أولمو من عدمه؛ إلا أن هناك عوامل قد تدفع النادي الكتالوني إلى بيعه بالفعل، وهي:

    - 1/ تراجع حاسة أولمو التهديفية في الفترة الأخيرة.

    - 2/ امتلاك برشلونة للنجم الإسباني المتألق فيرمين لوبيز، في المركز نفسه.

    - 3/ قد يحتاج برشلونة إلى البيع خلال الفترة القادمة، إذا أراد إبرام صفقات جديدة.

    وتراجع حاسة أولمو التهديفية تحدثنا عنه بالفعل؛ بينما إذا تطرقنا إلى النقطة الثانية، سنجد أن منافسه في مركز صناعة اللعب أو خلف رأس الحربة - وهو فيرمين -، يقدم أفضل المستويات منذ الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    فيرمين يسجل ويصنع الكثير من الأهداف منذ الموسم الرياضي الماضي وحتى الآن؛ كما يظهر تفاهمه الكبير مع الجوهرة الإسبانية لامين يامال، فوق أرضية الملعب.

    لذا.. فإن فيرمين يبدو أكثر أهمية للفريق الكتالوني من أولمو؛ إذا ما قمنا بالمقارنة بين اللاعبين في الوقت الراهن، وليس بصفة عامة بالطبع.

    أما بخصوص النقطة الثالثة، فقد أعلن فيران أوليفييه، نائب رئيس برشلونة للشؤون الاقتصادية، أن النادي يمتلك هامشًا قدره 4 ملايين يورو فقط في إطار قواعد اللعب المالي النظيف؛ وبالتالي لا يستطيع إبرام صفقات جديدة إلا من خلال البيع.

    وهناك لاعبون لا يمكن المساس بهم في برشلونة؛ بينما إذا قرر النادي البيع، فإن الأنظار ستتجه إلى أسماء مثل "الفرنسي جول كوندي، الإسباني أليخاندرو بالدي والهولندي فرينكي دي يونج" تحديدًا، ومن الممكن أن ينضم إليهم أولمو أيضًا.

  • Hansi Flick (C)Getty Images

    هانزي فليك.. "الثقة" في داني أولمو لا تزال مستمرة

    رغم كل ما ذكرناه في السطور الماضية، عزيزي القارئ؛ يجب التأكيد على أن حديثنا لا يعني أن العملاق الكتالوني برشلونة سيبيع النجم الإسباني داني أولمو، أو أن اللاعب لم تعد له أي أهمية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    ما طرحناه ليس إلا تحليلًا لبعض الأسباب التي من الممكن أن تجعل برشلونة يفكر في التخلي عن أولمو؛ ولكن الحقيقة هي أن اللاعب يحظى بإعجاب كبير من المدير الفني الألماني هانزي فليك، بالإضافة إلى أن تأثيره لا يزال مهمًا داخل الفريق، بعيدًا عن لغة الأهداف.

    نعم.. استمعوا إلى كلمات فليك في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة برشلونة ضد نادي ريال بيتيس، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ حيث سنتأكد من أهمية أولمو الكبيرة في هذه الجوانب:

    * أولًا: أولمو يلعب من أجل المجموعة؛ وليس للأرقام الشخصية.

    * ثانيًا: أولمو لاعب ذكي للغاية بين الخطوط؛ ولا يبخل بالضغط على الخصم وتقديم المساعدات الدفاعية.

    * ثالثًا: أولمو يتمتع بمرونة كبيرة فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ سواء باللعب خلف رأس الحربة، أو في الجناح، أو كمهاجم وهمي.

    واعتبر فليك أن امتلاكه لاعبين بحجم أولمو والإسباني الآخر فيرمين لوبيز، في مركز واحد فقط؛ هو رفاهية جميلة بالنسبة له، حيث تمنحه الكثير من الحلول.

    وهذه الحلول التي يقصدها فليك، أساسها اختلاف أسلوب أولمو عن فيرمين رغم لعبهما في مركز واحد؛ وبالتالي يستغل كلًّا منهما حسب ظروف المباريات.

    كل ذلك يؤكد ثقة فليك في اللاعب، وأنه لا يزال مهمًا جدًا في برشلونة؛ رغم اعترافه بالصعوبات التي يجدها نجمه الإسباني في تسجيل الأهداف، خلال الفترة الأخيرة.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    الأسيست.. ليست كل الأرقام سلبية يا داني أولمو

    وأخيرًا، وكما بدأنا؛ من الممكن أن نستعرض بعض الأرقام الخاصة بالنجم الإسباني داني أولمو؛ وتحديدًا فيما يتعلق بـ"صناعة الأهداف"، سواء مع ناديه الكتالوني برشلونة أو منتخب بلاده.

    أولمو، رغم أنه لم يسجل أي هدف مع برشلونة وإسبانيا في آخر 38 مباراة؛ إلا أنه مرر أكثر من كرة حاسمة، وذلك على النحو التالي:

    * مع برشلونة: 7 تمريرات حاسمة في 23 مباراة.

    * مع إسبانيا: 6 تمريرات حاسمة في 15 مباراة.

    أي أن أولمو صنع 13 هدفًا "أسيست" خلال المباريات الـ38 التي لم يسجل فيها، سواء مع برشلونة أو إسبانيا.

    وإذا نظرنا إلى آخر "أسيست" له مع برشلونة، والذي جاء ضد نادي جلطة سراي التركي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ سنجد أن الهجمة بدأت بضغط رائع من أولمو على لاعب الخصم، ليقطع الكرة التي وصلت إلى زميله البرتغالي جواو كانسيلو، مسجل الهدف.

    أما مع إسبانيا؛ فقد صنع أولمو 3 أهداف في آخر ثلاث مباريات شارك فيها خلال فترة التوقف الدولي، وتحديدًا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

    بمعنى أوضح؛ داني أولمو يحتاج فقط إلى كسر لعنته وتسجيل الأهداف، ولكنه لا يزال مؤثرًا مع برشلونة وإسبانيا، حتى لو انخفض مستواه نوعًا ما؛ ما يتطلب من الأندية التي ترغب في التعاقد معه وخاصة بايرن ميونخ الألماني الانتظار، حتى يتغيّر وضعه داخل العملاق الكتالوني.