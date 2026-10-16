"لعنة" داني أولمو تثير الجدل في برشلونة: لا تجعلوا الأهداف تخدعكم.. ثقة هانزي فليك مستمرة وعلى بايرن ميونخ الانتظار!

ما ذكرناه عزيزي القارئ، في السطور الماضية؛ أشعل الجدل بشأن "مستقبل" النجم الإسباني داني أولمو مع العملاق الكتالوني برشلونة، وذلك على النحو التالي:
* أولًا: مطالبات من بعض الجماهير بالاستغناء عنه.
* ثانيًا: الحديث عن عدم ممانعة برشلونة في الاستغناء عنه؛ بالتزامن مع تلقيه العديد من العروض المهمة.
وترددت أنباء عن اهتمام إنجليزي بالتعاقد مع أولمو، خاصة من أندية آرسنال ومانشستر يونايتد؛ قبل أن تكشف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في الأيام القليلة الماضية، عن رغبة كبيرة من نادي بايرن ميونخ الألماني في التعاقد معه.
وما زاد من ربط اسم أولمو ببايرن ميونخ بالذات؛ هو أن أسلوب اللاعب مناسب تمامًا لهذا النادي، بالإضافة إلى أنه معتاد على الأجواء الألمانية بعد فترة لعبه مع لايبزيج.
ورغم عدم وضوح الموقف الرسمي لبرشلونة، من التخلي عن أولمو من عدمه؛ إلا أن هناك عوامل قد تدفع النادي الكتالوني إلى بيعه بالفعل، وهي:
- 1/ تراجع حاسة أولمو التهديفية في الفترة الأخيرة.
- 2/ امتلاك برشلونة للنجم الإسباني المتألق فيرمين لوبيز، في المركز نفسه.
- 3/ قد يحتاج برشلونة إلى البيع خلال الفترة القادمة، إذا أراد إبرام صفقات جديدة.
وتراجع حاسة أولمو التهديفية تحدثنا عنه بالفعل؛ بينما إذا تطرقنا إلى النقطة الثانية، سنجد أن منافسه في مركز صناعة اللعب أو خلف رأس الحربة - وهو فيرمين -، يقدم أفضل المستويات منذ الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.
فيرمين يسجل ويصنع الكثير من الأهداف منذ الموسم الرياضي الماضي وحتى الآن؛ كما يظهر تفاهمه الكبير مع الجوهرة الإسبانية لامين يامال، فوق أرضية الملعب.
لذا.. فإن فيرمين يبدو أكثر أهمية للفريق الكتالوني من أولمو؛ إذا ما قمنا بالمقارنة بين اللاعبين في الوقت الراهن، وليس بصفة عامة بالطبع.
أما بخصوص النقطة الثالثة، فقد أعلن فيران أوليفييه، نائب رئيس برشلونة للشؤون الاقتصادية، أن النادي يمتلك هامشًا قدره 4 ملايين يورو فقط في إطار قواعد اللعب المالي النظيف؛ وبالتالي لا يستطيع إبرام صفقات جديدة إلا من خلال البيع.
وهناك لاعبون لا يمكن المساس بهم في برشلونة؛ بينما إذا قرر النادي البيع، فإن الأنظار ستتجه إلى أسماء مثل "الفرنسي جول كوندي، الإسباني أليخاندرو بالدي والهولندي فرينكي دي يونج" تحديدًا، ومن الممكن أن ينضم إليهم أولمو أيضًا.