"لست بحاجة للاعتذار" .. داني أولمو يتهم مساعد مدرب الأرجنتين بالكذب بعد الاعتداء عليه!

وكان روبرتو أيالا، قد اعتدى بالضرب على داني أولمو، عقب إطلاق صافرة النهاية، وسط مشاهد "فوضوية"، رافقت المشهد الختامي لكأس العالم، على إثر دخول الطرفين في مشادة كلامية.

وقال أيالا، في مقابلة مع موقع Esports Migdia، إنه مستعد للاعتذار شخصيًا إلى داني أولمو، رغم إشارته إلى أن تصرفه كان بمثابة "رد فعل" على تعليق نجم إسبانيا.

وأبدى لاعب فالنسيا السابق، صاحب الـ53 عامًا، ندمه على ذلك، فيما نوّه بأنه لم يوجه لكمة للاعب، بل دفعة، معلقًا "بحسب منصبي، لا يمكنني أن أسمح لشعور أو أي شيء أتلقاه من الطرف الآخر، بالتأثير على مزاجي وتصرفاتي.



