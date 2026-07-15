لم يجد دانييل رولو وسيلة للتعبير عن خيبة أمله في أداء الموهبة الشابة مايكل أوليسيه سوى بالاستهزاء بوضعه الحالي مقارنة بأسطورتي "الديوك" زين الدين زيدان وميشيل بلاتيني.

رولو، المعروف بآرائه الحادة، اعتبر أن التوقعات التي سبقت البطولة بشأن اللاعب الذي ساهم في فوز المنتخب الأولمبي الفرنسي بفضية أولمبياد باريس الأخيرة، كانت مبالغة فيها بشكل يثير السخرية بعد المستوى الذي ظهر به أمام "لا روخا".

وصرح رولو عبر إذاعة "RMC" بكلمات قاسية، قائلًا: "لقد وضعنا أوليسيه على طاولة زيدان وبلاتيني، لكنه في الحقيقة ليس حتى في المطبخ"، في إشارة إلى أن نجم بايرن ميونخ أقل فنيًا وتأثيرًا بكثير من هذه الأساطير الفرنسية.

وأضاف المحلل الفرنسي تعبيرًا عن الصدمة الجماعية التي تعيشها البلاد: "اليوم، تلقت كرة القدم الفرنسية والمنتخب الفرنسي صفعة هائلة على الوجه، كانت لدينا طموحات كبيرة بشأن هذا الفريق واعتقدنا أنه الأحق بحصد لقب كأس العالم، لكنهم صدمونا".



