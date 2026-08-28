من دافيد فيا إلى لويس سواريز: عفوًا يا برشلونة.. أتلتيكو مدريد استغلك لسنوات فلا تتحدث عن "التسهيلات"!

"لماذا يعاملوننا هكذا!.. ألم نقدّم لهم الكثير من التسهيلات في سوق الانتقالات؟"؛ هذا هو لسان حال الكثير من عشاق العملاق الكتالوني برشلونة، عند رؤية تعنت إدارة نادي أتلتيكو مدريد في صفقة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

برشلونة يحاول منذ فتح باب الميركاتو الصيفي الحالي، التعاقد مع ألفاريز البالغ من العمر 26 سنة؛ وسط إصرار من اللاعب نفسه أيضًا، على ارتداء قميص "البلوجرانا".

إلا أن إدارة أتلتيكو مدريد تقف عقبة كبيرة، أمام تحقيق حلم برشلونة وألفاريز معًا؛ مُعلنة استعدادها لبيع اللاعب إلى أي نادٍ آخر، باستثناء العملاق الكتالوني.

السبب في ذلك؛ هو أن إدارة أتلتيكو تعتقد أن برشلونة "قلل من احترام" نادي العاصمة، وحرض المهاجم الأرجنتيني للتصريح علنًا برغبته في الرحيل.

المهم؛ موقف أتلتيكو "المُتعنت" أثار استغراب عشاق برشلونة في كل مكان، والذين يرون أن ناديهم قدّم الكثير من التسهيلات السابقة لنادي العاصمة الإسبانية.

وبناء على ذلك؛ نحن سنحاول الرد من ناحيتنا، على مزاعم تقديم برشلونة "تسهيلات سوقية" إلى أتلتيكو مدريد..