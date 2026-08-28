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أحمد فرهود

من دافيد فيا إلى لويس سواريز: عفوًا يا برشلونة.. أتلتيكو مدريد استغلك لسنوات فلا تتحدث عن "التسهيلات"!

فقرات ومقالات
برشلونة
أتلتيكو مدريد
خوليان ألفاريز
لويس سواريز
أنطوان جريزمان
كليمونت لينغليت
الدوري الإسباني

صفقة خوليان ألفاريز دمرت العلاقات بين برشلونة وأتلتيكو مدريد..

"لماذا يعاملوننا هكذا!.. ألم نقدّم لهم الكثير من التسهيلات في سوق الانتقالات؟"؛ هذا هو لسان حال الكثير من عشاق العملاق الكتالوني برشلونة، عند رؤية تعنت إدارة نادي أتلتيكو مدريد في صفقة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

برشلونة يحاول منذ فتح باب الميركاتو الصيفي الحالي، التعاقد مع ألفاريز البالغ من العمر 26 سنة؛ وسط إصرار من اللاعب نفسه أيضًا، على ارتداء قميص "البلوجرانا".

إلا أن إدارة أتلتيكو مدريد تقف عقبة كبيرة، أمام تحقيق حلم برشلونة وألفاريز معًا؛ مُعلنة استعدادها لبيع اللاعب إلى أي نادٍ آخر، باستثناء العملاق الكتالوني.

السبب في ذلك؛ هو أن إدارة أتلتيكو تعتقد أن برشلونة "قلل من احترام" نادي العاصمة، وحرض المهاجم الأرجنتيني للتصريح علنًا برغبته في الرحيل.

المهم؛ موقف أتلتيكو "المُتعنت" أثار استغراب عشاق برشلونة في كل مكان، والذين يرون أن ناديهم قدّم الكثير من التسهيلات السابقة لنادي العاصمة الإسبانية.

وبناء على ذلك؛ نحن سنحاول الرد من ناحيتنا، على مزاعم تقديم برشلونة "تسهيلات سوقية" إلى أتلتيكو مدريد..

  • FBL-ESP-LIGA-ALAVES-BARCELONAAFP

    4 صفقات وراء مزاعم "تسهيلات" برشلونة!

    في البداية.. دعونا نُشير إلى "4 صفقات" مُحددة؛ وراء مزاعم عشاق العملاق الكتالوني برشلونة، بتقديم تسهيلات إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

    هذه الصفقات الأربع، تمت في الفترة من 2013 إلى 2024 تحديدًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * الإسباني دافيد فيا: انتقل من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد، في صيف عام 2013.

    * الأوروجوياني لويس سواريز: انتقل من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد، في صيف عام 2020.

    * الفرنسي أنطوان جريزمان: انتقل من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد، في صيف عام 2021.

    * الفرنسي كليمون لونجليه: انتقل من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد، في صيف عام 2024.

    ويجب الإشارة إلى "ملحوظتين"؛ وهما أن جريزمان ولونجليه انتقلا إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة ثم الشراء النهائي، بينما قاد كل من فيا وسواريز نادي العاصمة الإسبانية للتتويج بلقب الدوري.

    ومن ناحيته؛ لم يتحصل برشلونة سوى على 46.10 مليون يورو، رغم "الأسماء الكبيرة" لهؤلاء النجوم الأربعة.

    أي أن أتلتيكو مدريد استفاد كثيرًا من برشلونة، بحصوله على أسماء عالمية كبيرة، بعضها قادته للتتويج بلقب الدوري الإسباني؛ وكل ذلك مقابل مبلغ قليل للغاية، في عالم الساحرة المستديرة.

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  • Club Atletico de Madrid v Malaga CF - La LigaGetty Images Sport

    دافيد فيا.. إصابة كأس العالم للأندية "بداية النهاية"

    بعد ما ذكرناه في السطور الماضية؛ لنعود إلى نقطتنا الأساسية الآن، وهي: "هل قدّم العملاق الكتالوني برشلونة تسهيلات إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بالفعل؟!".

    للإجابة على هذا السؤال عزيزي القارئ؛ لابد من العودة إلى "كواليس" كل صفقة، سواء الإسباني دافيد فيا والأوروجوياني لويس سواريز أو الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان وكليمون لونجليه.

    وإذا بدأنا بفيا؛ فأننا يُمكن أن نلخص مسيرته مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، على النحو التالي:

    * أولًا: برشلونة تعاقد مع فيا صيف 2010؛ قادمًا من نادي فالنسيا الإسباني، مقابل 40 مليون يورو.

    * ثانيًا: فيا تألق في بداياته مع برشلونة "فرديًا وجماعيًا"؛ حيث كان أحد أهم العناصر في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، موسم 2010-2011.

    * ثالثًا: تعرض فيا لإصابة خطيرة بـ"كسر في عظمة الساق اليسرى"؛ وذلك في نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد نادي السد القطري، في ديسمبر 2011.

    * رابعًا: غاب فيا لمدة 8 أشهر كاملة بسبب الإصابة؛ وعندما عاد قدّم مستويات غير جيدة، وأصبح "بديلًا" في كثير من المباريات.

    هُنا.. جاء التحول الكبير في مسيرة فيا مع برشلونة؛ حيث كان "راتب اللاعب" سيرتفع من 7 ملايين يورو إلى 11 مليونًا، في موسم 2013-2014.

    وبما أن المهاجم الإسباني أصبح "بديلًا" أساسًا، ولا يقدّم المستويات المأمولة منه؛ فأراد العملاق الكتالوني التخلص منه بأي شكل، للتحرر من قيود راتبه.

    ولم يظهر نادٍ يريد التعاقد مع دافيد فيا في صيف 2013، أو مُستعدًا لتحمُل راتبه الكبير وقتها، سوى أتلتيكو مدريد؛ ليضطر برشلونة لبيع اللاعب له، مقابل 2.10 مليون يورو فقط.

    بمعنى.. أتلتيكو مدريد استغل حاجة برشلونة للتخلص من فيا، والعملاق الكتالوني لم يجد أمامه سوى نادي العاصمة الإسبانية؛ لذا تخلى عن اللاعب بـ"مبلغ رمزي" للغاية، مقابل التحرر من رواتبه كما ذكرنا.

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    لويس سواريز.. الطرد من برشلونة بسبب "كورونا"

    من الإسباني دافيد فيا؛ سننتقل عزيزي القارئ إلى صفقة انتقال المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، من العملاق الكتالوني برشلونة إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

    سواريز الذي كتب مجده "الشخصي والجماعي" مع برشلونة، في الفترة من 2014 إلى 2020، وجد نفسه يُطرد حرفيًا من النادي؛ وذلك في عهد المدير الفني الهولندي رونالد كومان، والرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

    نعم.. إدارة بارتوميو أرادت التخلص من سواريز، ولكنها وضعت كومان في الصورة؛ حيث طلبت من المدرب أن يخبر اللاعب بـ"ضرورة الرحيل"، لسببين رئيسيين هما:

    * أولًا: مستوى سواريز بدأ في التراجع كثيرًا.

    * ثانيًا: الأزمة الاقتصادية التي كان يمر بها برشلونة بعد تفشي فيروس "كورونا".

    ورأت الإدارة البرشلونية أنه من الأفضل التخلص من راتب سواريز الضخم، والذي لا يتناسب مع المستويات الذي كان يقدّمها وقتها؛ وذلك لتخفيف الأعباء المالية على خزينة النادي، التي كانت تُعاني بشدة.

    وفي ذلك الوقت؛ ظهر خيار العملاق الإيطالي يوفنتوس، الذي كان مُستعدًا للتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني المخضرم.

    إلا أنه كانت هُناك عقبة كبيرة للغاية، أمام إتمام الصفقة؛ وهي ضرورة حصول سواريز على جواز السفر الإيطالي، حتى لا يُسجل كـ"لاعب أجنبي".

    ولم يكن هُناك أي مقعد خالٍ في قائمة يوفنتوس، للاعب خارج الاتحاد الأوروبي؛ لذا كان لزامًا على لويس سواريز أن يتحصل على جواز السفر الإيطالي، وهو الأمر الذي تأخر لأسباب بيروقراطية.

    المهم.. بعد تعثر انتقال سواريز إلى "السيدة العجوز"؛ لم يكن هُناك سوى نادٍ واحد فقط يريد اللاعب، وهو أتلتيكو مدريد الإسباني.

    والحقيقة.. برشلونة لم يكن يريد التخلي عن سواريز، إلى أتلتيكو مدريد أبدًا؛ ولكنه اضطر لقبول هذا الأمر في النهاية، للتالي:

    * أولًا: تهديد سواريز بكشف خطابات التخلي عنه.

    * ثانيًا: الرغبة الملحة في التخلص من رواتبه.

    وهُنا.. اضطر برشلونة للتنازل ماليًا، وقبول عرض أتلتيكو مدريد لشراء عقد سواريز؛ وذلك مقابل 9 ملايين يورو فقط لا غير، بعد أن اشتراه "البلوجرانا" من نادي ليفربول الإنجليزي بـ81.72 مليون يورو.

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  • Antoine Griezmann Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    أنطوان جريزمان.. "صفقة تبادلية" فجّرت كل شيء

    أخيرًا.. لنتطرق بحديثنا إلى الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان وكليمون لونجليه؛ اللذين انتقلا من العملاق الكتالوني برشلونة إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في 2021 و2024 تواليًا.

    بداية قصة جريزمان معروفة للجميع؛ فهو مهاجم انتقل من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة صيف 2019، مقابل الشرط الجزائي في عقده "120 مليون يورو".

    لكن.. برشلونة تخلى عنه بعد عامين فقط إلى أتلتيكو، مقابل 10 ملايين يورو إعارة لمدة موسمين، ثم بيع نهائي بـ22 مليون يورو.

    هذه الأرقام توضح أن برشلونة، حصل على 32 مليون يورو "إجمالًا" مقابل جريزمان؛ بعدما اشتراه من نفس النادي بـ120 مليونًا، وهو ما يعني هدرًا ماليًا كبيرًا.

    والسؤال الذي يتبادر إلى ذهننا الآن: "لماذا قام برشلونة بذلك من الأساس؟!"؛ وهو ما يُمكن الرد عليه في مجموعة من النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: جريزمان لم يقدّم المستوى المأمول منه؛ كما كان راتبه ضخمًا للغاية.

    * ثانيًا: برشلونة كان يُعاني اقتصاديًا بشدة؛ بسبب أزمة تفشي فيروس "كورونا".

    * ثالثًا: برشلونة كان يريد تعزيز خط وسطه؛ وسط إعجاب شديد بنجم أتلتيكو مدريد وقتها ساؤول نيجيز.

    * رابعًا: برشلونة اقترح على أتلتيكو مدريد صفقة تبادلية؛ بالتعاقد مع ساؤول مقابل عودة جريزمان إلى نادي العاصمة الإسبانية.

    هذا الاقتراح كان بداية النهاية كما يُقال؛ فبرشلونة وجد أنه لن يستطيع تسجيل صفقة ساؤول حتى بـ"التبادل"، بسبب الأزمة الاقتصادية الذي كان يمر بها.

    ومن هُنا.. بدأ التفكير في بيع جريزمان لأي فريق آخر؛ إلا أن المهاجم الفرنسي ضغط بشدة، واشترط الذهاب إلى أتلتيكو مدريد فقط وإلا البقاء مع برشلونة.

    وأمام كل ذلك؛ لم يجد برشلونة أي حل سوى الموافقة على شروط أتلتيكو "المالية"، للتخلص من راتب جريزمان.

    إلا أنه يجب الإشارة فقط عزيزي القارئ، أن بند شراء أتلتيكو للاعب بعد انتهاء الإعارة، كان 40 مليون يورو، إذا شارك في عدد معين من المباريات والدقائق؛ لكن نادي العاصمة الإسبانية تعمد إجلاس جريزمان على الدكة كثيرًا - لعدم تحقيق هذا الشرط -، ومن ثم التفاوض مع برشلونة على مبلغ الـ22 مليونًا.

    * كليمون لونجليه:

    أما بالنسبة للونجليه وبدون حديث كثير؛ فهو كان يتحصل على راتب ضخم لا يتناسب مع ما يقدّمه، وكان لابد لبرشلونة من التخلي عنه لتسجيل لاعبين آخرين.

    وقام برشلونة بـ"إعارة" لونجليه إلى نادي أستون فيلا، صيف عام 2023، على أمل أن يتألق اللاعب ويقوم النادي الإنجليزي بشرائه نهائيًا؛ وهو الأمر الذي لم يحدث في النهاية.

    وعندما عاد المدافع الفرنسي صيف 2024، تورط برشلونة في عقده الكبير مجددًا؛ حيث لم يظهر في الصورة سوى نادٍ واحد فقط، مُستعد للحصول على اللاعب وتحمُل جزء كبير من راتبه.

    مرة أخرى.. هذا النادي لم يكن إلا أتلتيكو مدريد، الذي خطف اللاعب "معارًا" مقابل 3 ملايين يورو؛ قبل أن يشترط على برشلونة "فسخ عقده" لضمه نهائيًا صيف 2025، مع تحمُل كامل رواتبه.

    برشلونة رفض ثم رفض ثم رفض؛ حتى رأى أن الميركاتو سيُغلق ولا يوجد أي نادٍ يرغب في اللاعب، ليتم تنفيذ شرط أتلتيكو في النهاية.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. أتلتيكو "استغل" برشلونة لسنوات!

    الخلاصة عزيزي القارئ من كل هذا؛ هو أن العملاق الكتالوني برشلونة لم يقدّم تسهيلات أو "عربون المحبة" كما يُقال، إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

    نعم.. على أي تسهيلات نتحدث هُنا!؛ فإذا دققنا في كواليس رحيل كل من "الإسباني دافيد فيا، الأوروجوياني لويس سواريز، والثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان وكليمون لونجليه"، سنجد أن أتلتيكو مدريد عرف كيف يستغل برشلونة.

    بمعنى؛ برشلونة كان يريد التخلص من هذا الرباعي بأي شكل ولو بأسعار زهيدة للغاية، من أجل التحرر من رواتبهم فقط.

    والفكرة في البداية كانت البيع لفرق أخرى غير أتلتيكو؛ إلا أنه لم يظهر في الصورة سوى نادي العاصمة الإسبانية، أو أن اللاعبين أنفسهم ضغطوا للانتقال إليه.

    وفي كلتا الحالتين، فإن أتلتيكو مدريد كان في موقف قوة أمام برشلونة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إصرار اللاعبين على الانتقال إليه.

    * ثانيًا: لا بديل أمام برشلونة سوى التخلص من رواتبهم.

    وبسبب كل ذلك.. تقبل برشلونة الأمر الواقع؛ بينما استفادت إدارة أتلتيكو مدريد بـ"دهائها"، وحسمت مجموعة من الصفقات الكبرى.

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