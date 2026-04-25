أُجبر كاي هافيرتز على مغادرة الملعب متأثراً بإصابة تعرض لها بعد مرور نصف ساعة بقليل من انطلاق المواجهة التي جمعت فريقه آرسنال بنيوكاسل يونايتد مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
بعد إصابة هافيرتس.. ناجلسمان يواجه كابوسًا هجوميًا مع ألمانيا في كأس العالم
إصابة كاي هافيرتس
بعد أن قدم التمريرة الحاسمة التي سجل منها إيبيريشي إيزي هدف التقدم المبكر لأرسنال، سقط هافيرتس على أرضية الملعب وهو يتألم بوضوح بعد حوالي 20 دقيقة. ولم تقدم الإعادات التلفزيونية الأولية تفسيراً واضحاً لطبيعة إصابة المهاجم الألماني.
وعقب تلقيه العلاج لعدة دقائق من قبل الطاقم الطبي لأرسنال على الخطوط الجانبية، غادر المهاجم الملعب وهو يعرج وبدا عليه الإحباط الشديد، في حين رجح توماس هيتزلسبيرجر، المحلل الرياضي في شبكة "سكاي"، أن تكون الإصابة في منطقة الفخذ. ودخل فيكتور جيوكيريس بديلاً لهافيرتس في الدقيقة 34.
ولا يزال حجم الإصابة التي لحقت بنجم ليفركوزن السابق مجهولاً حتى الآن، حيث يُنتظر ظهور التشخيص الأولي فقط بعد إجراء مزيد من الفحوصات والتقييمات خلال الساعات التي تعقب المباراة.
- AFP
ما بعد جنابري
ألمح رد فعل هافيرتس إلى خطورة الإصابة، لتصبح مشاركته في المونديال محط شك كبير. وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً قد عاد للتو إلى الملاعب تدريجياً في منتصف شهر يناير الماضي، إثر فترة غياب طويلة.
وفي تعليقه على إصابة هافيرتس الأخيرة، قال هيتزلسبيرجر، اللاعب الدولي السابق والمحلل التلفزيوني: "تفقد الثقة في جسدك تدريجياً". وعادةً ما يُعتبر نجم آرسنال خياراً مؤكداً في تشكيلة كأس العالم؛ واعتماداً على مجريات المباريات الدولية في شهر مارس، ربما كان ناجلسمان يخطط لجعله المهاجم الصريح الأساسي للمنتخب الألماني في البطولة هذا الصيف.
ومن هنا، سيكون غياب هافيرتس عن العرس الكروي العالمي مريراً بشكل خاص، لا سيما وأن ناجلسمان تأكد بالفعل من افتقاده لجهود مهاجم رئيسي آخر، وهو نجم بايرن ميونخ سيرج جنابري، الذي أعلن مؤخراً غيابه عن البطولة بسبب إصابة في العضلة الضامة.
مدة غياب هافيرتز
يُذكر أن هافيرتس غاب عن الملاعب بداعي الإصابة طوال الفترة الممتدة تقريباً من فبراير 2025 حتى يناير 2026. وقد كافح مؤخراً لاستعادة مكانه في التشكيلة الأساسية لأرسنال، وأظهر تحسناً مستمراً في مستواه. كما شارك أساسياً في مباراتي ألمانيا الوديتين ضد سويسرا (4-3) وغانا (2-1)، في أول ظهور له مع تشكيلة "المانشافت" منذ نوفمبر 2024.
والآن، مع تبقي أقل من سبعة أسابيع على المباراة الافتتاحية لألمانيا في دور المجموعات بكأس العالم أمام كوراساو، سيعيش أرسنال حالة من الترقب والقلق بشأن لياقة نجمه. ويخوض "الجانرز" صراعاً شرساً على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، فضلاً عن مواجهة مرتقبة ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.