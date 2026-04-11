خيانة ريال مدريد تضع أتلتيكو في ورطة.. الكل يلعب لصالح برشلونة ولغز بيدري يقلق الجماهير!

حقق فريق برشلونة انتصارًا عريضًا على ضيفه إسبانيول بنتيجة أربعة أهداف لهدف وحيد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب كامب نو ليقطع خطوة عملاقة نحو حسم لقب الدوري الإسباني.

سجل أهداف الفريق الكتالوني اللاعب فيران توريس الذي أحرز هدفين في الدقائق التاسعة و 25 قبل أن يجهز زميله لامين يامال وماركوس راشفورد على المنافس بهدفين إضافيين في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء بينما أحرز بول لوزانو هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة 56.

بهذا الفوز الثمين استغل برشلونة تعثر ملاحقيه ليوسع الفارق في الصدارة ويؤكد جاهزيته التامة للاستحقاقات القارية القادمة. سنستعرض فيما يلي أهم النقاط الفنية التي ميزت هذا اللقاء وما خلفته هذه النتيجة من دلالات ومكاسب قبل الموقعة الحاسمة أمام أتلتيكو مدريد.



