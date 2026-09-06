خوليت يهاجم لياو: فان باستن كان يترك أفواهنا مفتوحة!

وأبدى خوليت حزنه على تراجع مستوى قمة الكرة الإيطالية: "في العام الماضي شاهدت مباراة ميلان ويوفنتوس على ملعب سان سيرو، وكانت كارثية. لا أهداف ولا متعة. على الورق كان من المفترض أن تكون قمة كبيرة، لكن بدلاً من ذلك... آمل أن يتغير شيء ما هذه المرة، من الصعب تحديد الأقوى بعد مباراتين فقط. سباليتي مدرب جيد، بينما تعاقد ميلان مع أموريم ويعتمد على مزيج من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة. من يُجري تغييرات كثيرة يحتاج دائماً إلى الوقت، وهذا الميلان عليه أن يعمل لاستعادة الثقة".