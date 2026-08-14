خوليان ألفاريز يعتذر إلى أتلتيكو مدريد .. وبرشلونة يحدد البديل

بحسب ما ورد، اعترف خوليان ألفاريز لزملائه في أتلتيكو مدريد بأنه "ارتكب خطأً" في طريقة تعامله مع مسعاه العلني لمغادرة النادي هذا الصيف.

وقد عاد المهاجم الأرجنتيني، الذي ارتبط اسمه بقوة بانتقال حلم إلى برشلونة، إلى التدريبات تحت قيادة دييجو سيميوني بروح جديدة من الالتزام.