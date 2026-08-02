خوليان ألفاريز في تدريبات أتلتيكو.. لهذا لن يكون مفيدًا لسيميوني بعد الآن وبرشلونة أفضل له من باريس وآرسنال!

لا يمكن لاثنين الاختلاف على أن خوليان ألفاريز يعرف ما يريد تمامًا، كان خبر إصراره على الرحيل عن مانشستر سيتي في عام 2024 مفاجأة للجميع، خاصة بعد تتويجه بلقبين للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في أول عامين له، لكن المهاجم الأرجنتيني سئم البقاء في ظل العملاق النرويجي إيرلينج هالاند.

استغل أتلتيكو مدريد الفرصة وحسم الصفقة الضخمة مقابل 82 مليون جنيه إسترليني، وألمح اللاعب بوضوح خلال تقديمه الرسمي إلى رغبته في لعب دور أكثر أهمية.

وصرح حينها: "شعرت أنني بحاجة إلى تغيير في مسيرتي والتفتيش عن تحد جديد، وأعتقد أن هذا النادي يقدم لي الأدوات لأخرج أفضل ما لدي".

وأضاف ألفاريز: "جئت إلى هنا لمساعدة الفريق والقتال على كل ألقاب الموسم، وأنا سعيد جدًّا ومتحفز".

وتابع: "تحدثت مع دييجو سيميوني وقال إنه يريدني هنا، وأكد أنني سأساعد الفريق وأنهم سيعملون على تطوير نقاط قوتي وعلاج نقاط ضعفي، هدفي هو تقديم أفضل مستوى ومساعدة الفريق على الفوز والوصول بأتلتيكو إلى أعلى مستوى".

لكن سوء الحظ رافق ألفاريز، فلم يحقق تلك الأهداف منذ اتخاذه ذلك القرار الشجاع، فلم يحصد أتلتيكو أي بطولة مع وجود مهاجم السيتي السابق في خط الهجوم، وبعد تسجيله 17 هدفًا في موسمه الأول بالدوري الإسباني، اكتفى بتسجيل ثمانية أهداف فقط في الموسم الماضي.

أصبح ألفاريز النجم الأول، لكن في فريق لا يناسب أسلوب لعبه، وفي سن 26 عامًا، ومع اقترابه من سن النضج الكروي، أدرك أن الوقت حان لتحد جديد.

ورغم عودته لتدريبات أتلتيكو مدريد بالفعل، إلا أنه وحسب شبكة إي إس بي إن، فإن وجهة ألفاريز المفضلة هي برشلونة، الذي أعلن اهتمامه علنًا وأثار غضب إدارة أتلتيكو.

يبدو أن أتلتيكو سيفعل كل ما بوسعه لمنع انتقال ألفاريز إلى برشلونة، مما يفتح الباب أمام آرسنال، ومع ذلك، فإن بطل الدوري الإنجليزي الجديد ليس بحاجة ماسة للدخول في حرب التعاقدات هذه.

ألفاريز يناسب برشلونة أكثر بكثير، وإذا حسم النادي الكتالوني الصفقة، فقد يحقق اللاعب كل طموحاته المتبقية في ملعب سبوتيفاي كامب نو.