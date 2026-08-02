Goal.com
مباشرالتذاكر
Julian Alvarez feud.jpgGetty/GOAL
James Westwood و علي رفعت

ترجمه

خوليان ألفاريز في تدريبات أتلتيكو.. لهذا لن يكون مفيدًا لسيميوني بعد الآن وبرشلونة أفضل له من باريس وآرسنال!

مقال رأي
خوليان ألفاريز
برشلونة
آرسنال
فقرات ومقالات
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز

الصفقة الأبرز في سوق الانتقالات والتي قد لا تتم على الإطلاق!

لا يمكن لاثنين الاختلاف على أن خوليان ألفاريز يعرف ما يريد تمامًا، كان خبر إصراره على الرحيل عن مانشستر سيتي في عام 2024 مفاجأة للجميع، خاصة بعد تتويجه بلقبين للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في أول عامين له، لكن المهاجم الأرجنتيني سئم البقاء في ظل العملاق النرويجي إيرلينج هالاند.

استغل أتلتيكو مدريد الفرصة وحسم الصفقة الضخمة مقابل 82 مليون جنيه إسترليني، وألمح اللاعب بوضوح خلال تقديمه الرسمي إلى رغبته في لعب دور أكثر أهمية.

وصرح حينها: "شعرت أنني بحاجة إلى تغيير في مسيرتي والتفتيش عن تحد جديد، وأعتقد أن هذا النادي يقدم لي الأدوات لأخرج أفضل ما لدي".

وأضاف ألفاريز: "جئت إلى هنا لمساعدة الفريق والقتال على كل ألقاب الموسم، وأنا سعيد جدًّا ومتحفز".

وتابع: "تحدثت مع دييجو سيميوني وقال إنه يريدني هنا، وأكد أنني سأساعد الفريق وأنهم سيعملون على تطوير نقاط قوتي وعلاج نقاط ضعفي، هدفي هو تقديم أفضل مستوى ومساعدة الفريق على الفوز والوصول بأتلتيكو إلى أعلى مستوى".

لكن سوء الحظ رافق ألفاريز، فلم يحقق تلك الأهداف منذ اتخاذه ذلك القرار الشجاع، فلم يحصد أتلتيكو أي بطولة مع وجود مهاجم السيتي السابق في خط الهجوم، وبعد تسجيله 17 هدفًا في موسمه الأول بالدوري الإسباني، اكتفى بتسجيل ثمانية أهداف فقط في الموسم الماضي.

أصبح ألفاريز النجم الأول، لكن في فريق لا يناسب أسلوب لعبه، وفي سن 26 عامًا، ومع اقترابه من سن النضج الكروي، أدرك أن الوقت حان لتحد جديد.

ورغم عودته لتدريبات أتلتيكو مدريد بالفعل، إلا أنه وحسب شبكة إي إس بي إن، فإن وجهة ألفاريز المفضلة هي برشلونة، الذي أعلن اهتمامه علنًا وأثار غضب إدارة أتلتيكو.

يبدو أن أتلتيكو سيفعل كل ما بوسعه لمنع انتقال ألفاريز إلى برشلونة، مما يفتح الباب أمام آرسنال، ومع ذلك، فإن بطل الدوري الإنجليزي الجديد ليس بحاجة ماسة للدخول في حرب التعاقدات هذه.

ألفاريز يناسب برشلونة أكثر بكثير، وإذا حسم النادي الكتالوني الصفقة، فقد يحقق اللاعب كل طموحاته المتبقية في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

  • Julian AlvarezGetty Images

    "أفضل حل للجميع هو الانتقال"

    لم يخف ألفاريز طموحاته انسجامًا مع شخصيته الواضحة، وقال في حديثه لشبكة إي إس بي إن في بداية مشوار الأرجنتين بكأس العالم 2026: "أحاول أن أكون شخصًا صادقًا، تحدثت مع المسئولين في أتلتيكو الذين كان علي الحديث معهم، وأعتقد أن الانتقال هو القرار الأفضل للجميع، فأنا أريد تحقيق حلمي".

    جاء تصريح ألفاريز القصير والقوي بعد تقديم برشلونة عرضًا بقيمة 100 مليون يورو، مما أثار رد فعل غريب من أتلتيكو على وسائل التواصل الاجتماعي. 

    نشر الحساب الرسمي للنادي سلسلة منشورات بنفس طريقة الخبير فابريزيو رومانو، معلنًا بشكل ساخر عن تقديم عروض لضم لامين يامال ورافينيا وبيدري مع صور معدلة للثلاثي بقميص أتلتيكو.

    وجاء في المنشور الخاص بيامال: "ها نحن ذا! أرسلنا فاكسًا إلى برشلونة يتضمن عرضنا: 4 تذاكر لحفل باد باني غدًا، واشتراك سنوي في جريدة أي بي سي، وكيس بذار عباد الشمس، ننتظر الرد لتجهيز إعلان الصفقة".

    من الواضح أن أتلتيكو شعر بالإهانة من هذا العرض، ووفقًا لصحيفة دياريو سبورت، فقد أخبروا برشلونة أن 150 مليون يورو هو الرقم المطلوب، ويجب دفعها نقدًا دون إدخال لاعبين أمثال مارك كاسادو أو فيران توريس لتقليل السعر.


    • إعلان
  • Julian AlvarezGetty Images

    لابورتا يمارس الضغط

    رفض أتلتيكو أيضًا عرضًا بنفس المبلغ من ريال مدريد في يونيو، لكن العرض لم يكن جادًّا حسب شبكة أتلتيك.

    في المقابل، وضع برشلونة ألفاريز كهدف أول في سوق الانتقالات الصيفية، وبذل خوان لابورتا قصارى جهده للضغط على أتلتيكو منذ إعادة انتخابه رئيسًا للنادي.

    وقال لابورتا الشهر الماضي: "قدمنا عرضًا محددًا، وسنعلن في الوقت المناسب عن المدة التي سيظل فيها هذا العرض قائمًا، العرض قدم برغبة في التعاقد مع لاعب يعجب الإدارة الرياضية والمدرب، أعتقد أنه لاعب رائع، ونحن نتمسك بعرضنا القوي، لكن صلاحيته ليست مفتوحة".

    كما نفى لابورتا شائعات عدم قدرة النادي المالية على حسم الصفقة بعد عودة برشلونة لقاعدة 1:1 في اللعب المالي النظيف بالدوري الإسباني، مؤكدًا أن ألفاريز يرغب في الانتقال لكامب نو.

    وأضاف: "برشلونة قادر على إبرام أي صفقة بأسلوب رياضي واقتصادي منطقي، تحدثت مع أتلتيكو وأوضحت ما نريد، وقدم ديكو العرض، نعلم أن اللاعب يريد القدوم إلى برشلونة منذ فترة طويلة، قدمنا هذا المقترح مع كامل الاحترام للنادي المدريدي، أخبروني أنهم لا يخططون للبيع لأننا لا نملك بدائل، وسنحافظ على هذا العرض للمدة التي نراها مناسبة ولن نكون تحت رحمتهم".


  • Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images

    أتلتيكو يحافظ على صموده

    أغضبت تحركات برشلونة المدير التنفيذي لأتلتيكو ميجيل أنخيل خيل مارين، والذي قال ردًّا على تصريحات ألفاريز: "برشلونة لا يحترمنا، يظنون أن بإمكانهم تجاوزنا وأننا ضعفاء، لكنهم يظهرون للعالم طريقة تعامل تعبر عنهم، يكذبون علينا وعلى اللاعب وعلى وسائل الإعلام، وحتى على جماهيرهم، يحاولون إقناع الجميع بقدرتهم على حسم صفقة هم غير قادرين عليها في الواقع، مسؤوليتنا هي الدفاع عن مصالح أتلتيكو مدريد، ولهذا سنقدم شكوى إلى الفيفا ضد برشلونة للتفاوض مع لاعب مرتبط بعقد".

    ونفذ أتلتيكو وعيده هذا الأسبوع بتقديم شكاوى رسمية إلى الفيفا والاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد برشلونة للتفاوض غير القانوني مع ألفاريز. 

    وأكد مارين أن أتلتيكو لا ينوي الموافقة على رحيل اللاعب، وهو الموقف الذي دعمه سيميوني وهو يستعد لموسم 2026-2027.

    وقال سيميوني لشبكة إي إس بي إن الأرجنتين: "إنه اللاعب الذي نراه في النادي كعنصر أساسي نبني عليه خطتنا، هذا ما نفعله منذ وصوله وما زلنا نفكر فيه"، للتحول هذه الأزمة إلى قضية معقدة، وتهدد بإرباك سيميوني حتى إغلاق سوق الانتقالات في 1 سبتمبر.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Viktor Gyokeres Arsenal 2025-26Getty

    صفقة تبادل جيوكيريس أصبحت غير واردة

    من السهل فهم موقف أتلتيكو، بعد رحيل أسطورة النادي أنطوان جريزمان إلى الدوري الأمريكي، أصبح ألفاريز النجم الأول للفريق، فهو يرعب الدفاعات ويملك المهارة لحسم المباريات الصعبة.

    وفقدانه يعني انتهاء أي أمل في المنافسة على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، فهناك الفجوة الفنية كبيرة بالفعل بين أتلتيكو وبرشلونة، وبيع أفضل لاعب لبطل الدوري سيجعل تقليل هذه الفجوة أمرًا مستحيلًا.

    ومع ذلك، فإن الاستمرار مع لاعب غير سعيد ليس فكرة صائبة، يحتاج سيميوني إلى التزام الجميع بفلسفته لإعادة أتلتيكو إلى طريق البطولات، وقد يتحول ألفاريز إلى عنصر مشتت للفريق.

    لذا، يجب على أتلتيكو القبول بفكرة انتقال ألفاريز إلى الخارج للحفاظ على الاستقرار الداخلي دون تقوية منافس مباشر. 

    ارتبط اسم باريس سان جيرمان باللاعب، لكن آرسنال يبدو خيارًا أكثر واقعية، لكن مدرب آرسنال لا يفكر في التخلي عن فيكتور جيوكيريس في صفقة تبادلية، عكس ما نشرته التقارير الصحفية. 

    وأكد أرتيتا أن جيوكيريس يدخل ضمن خططه، وهو أمر متوقع نظرًا لقوته البدنية التي تناسب أسلوب المدرب الإسباني.

    يمتلك ألفاريز المرونة للعب في الأطراف أو كصانع ألعاب أو بجانب جيوكيريس، بعد أن لعب بجوار ألكسندر سورلوث في أتلتيكو معظم الموسم الماضي.

    كما أنه يملك خبرة الدوري الإنجليزي بتسجيله وصناعته 29 هدفًا في 67 مباراة مع السيتي، لذا فإن اهتمام آرسنال باللاعب الأرجنتيني منطقي جدًّا.


  • julian-alvarez(C)Getty Images

    يمكن لبرشلونة أن يوفر لألفاريز الحرية التي يتوق إليها

    رغم كل ذلك، فإن الانتقال إلى آرسنال لا يبدو الخيار الأفضل لألفاريز، طريقة لعب آرسنال تشبه أتلتيكو من حيث الاعتماد على الكرات الثابتة والتركيز على التفاصيل الصغيرة بدلاً من اللعب المفتوح.

    ورغم أن ألفاريز سيكون إضافة قوية لهجوم آرسنال، إلا أنه من الصعب رؤية أرتيتا يخرج أفضل ما لديه، لذا فمن الأفضل استغلال مواردهم في مراكز أخرى.

    التعاقد مع فينيسيوس جونيور من ريال مدريد سيكون أكثر فائدة بعد رحيل لياندرو تروسار وتراجع مستوى جابرييل مارتينيلي.

    يمتلك ألفاريز فرصة أكبر لإظهار قدراته في نادي أحلامه، وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، يعتقد بطل العالم السابق أن برشلونة هو المكان المثالي ليستمتع بكرة القدم من جديد، حيث يمنحه أسلوب هانزي فليك المعتمد على الاستحواذ الحرية التي يبحث عنها في خط الهجوم.

    تكتيك سيميوني الصارم حد من قدرات ألفاريز، فهو لا يتواجد في المناطق الخطيرة بسبب الواجبات الدفاعية والهجومية الكبيرة المطلوبة منه. 

    في أتلتيكو، يُطلب من ألفاريز صناعة الفارق بمفرده، لكنه في برشلونة سيتعاون مع لاعبين يملكون نفس الفكر مثل يامال ورافينيا وداني أولمو.

    ورغم أن فليك سيطلب من ألفاريز الضغط القوي، وهي ميزة في طريقة لعبه، إلا أنه سيجد خيارات كثيرة عند استعادة الكرة. 

    يمكنه التألق كصانع ألعاب ومهاجم في فريق برشلونة الهجومي، ظهر المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي بشكل محدود في موسمه الأخير، ويمتلك ألفاريز المقومات ليكون بديلًا أفضل، إذا نجح لابورتا في الوصول لاتفاق مع إدارة أتلتيكو.


  • Lamine Yamal Barcelona Julian Alvarez Atletico de Madrid(C)Getty Images

    تأييد يامال

    تحدث العديد من لاعبي برشلونة علنًا عن رغبتهم في وصول ألفاريز، ومنهم يامال وأولمو وبيدري، وكان يامال واضحًا عند سؤاله عن ابن أكاديمية ريفر بليت، حيث قال لإذاعة كادينا سير: "لا أفكر في الأمر كثيرًا، لكنني أحب ذلك لأن ألفاريز لاعب كبير، إذا جاء، سنستقبله بحفاوة، لو كنت مكانه لوافقت، ونحن بنتظاره إذا أراد القدوم".

    تواجه ألفاريز مع هذا الثلاثي في نهائي كأس العالم، ولن يكون غريبًا إذا وجهوا له كلمات مشجعة بعد فوز إسبانيا بهدف نظيف على الأرجنتين. 

    يعلم هؤلاء أن ألفاريز قد يكون القطعة الأخيرة في خطط برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2015.

    لم تظهر موهبة ألفاريز الحقيقية إلا في لقطات قليلة مع الأرجنتين في أمريكا الشمالية، وكان هدفه الرائع في الأوقات الإضافية ضد سويسرا في ربع النهائي هو الأبرز، ويرجع ذلك إلى عدم ترابط فريق ليونيل سكالوني مقارنة بالفريق الفائز بمونديال قطر، حيث كان ألفاريز مجرد مساعد لليونيل ميسي.

    في برشلونة، سيكون محاطًا بلاعبين مميزين، ويسير على خطى ميسي ضمن فريق متكامل بأسلوب هجومي واضح، وهو أمر مختلف تمامًا عن واقعه الحالي مع أتلتيكو. 

    وقال سيرجيو أجويرو مهاجم أتلتيكو وبرشلونة السابق: "خوليان يناسب أندية كثيرة، لكنه يناسب برشلونة بأسلوب لعبه، إنه لاعب من طراز رفيع ويستطيع اللعب في أي مكان ويشكل تهديدًا هجوميًّا كاملًا".

    أجويرو أصاب كبد الحقيقة، لا يوجد سبب يمنع ألفاريز من النجاح في آرسنال أو باريس، لكن برشلونة يمنحه الفرصة ليصبح من أفضل لاعبي العالم، وستكون خسارة كبيرة إذا لم يحصل على هذه الفرصة.