ليس ألفاريز .. برشلونة يختار مهاجمه الجديد من أتلتيكو مدريد

وفقًا لتقارير صحيفة «ماركا»، فإن سورلوث يستوفي المتطلبات البدنية المحددة التي يطلبها فليك، حيث يبلغ طوله 1.95 متر ويتمتع بالقدرة على اللعب وهو يدير ظهره للمرمى. لطالما كان النرويجي شوكة في جانب برشلونة، حيث سجل سبعة أهداف في 15 مباراة ضدهم أثناء تمثيله لريال سوسييداد وفياريال وأتلتيكو.

وبحسب ما ورد، ينظر مسؤولو النادي إلى المهاجم على أنه هدف ذو أولوية يمكنه تقديم تأثير فوري، وقد تم بالفعل إجراء استفسارات أولية لاستكشاف إمكانية انتقاله في الصيف.