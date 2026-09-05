خوليان ألفاريز ضد أتلتيك بيلباو: العذاب مستمر بسبب برشلونة.. وخيل مارين "احتفل مع الغوريلات وترك أتلتيكو مدريد يعاني"!

الخامس من سبتمبر 2026؛ كان هو اليوم المنتظر لرؤية المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني - لأول مرة -، عقب إغلاق باب الانتقالات الصيفية رسميًا.

ألفاريز ذلك اللاعب الذي فشلت جميع محاولاته، للانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة، في صيف العام الحالي؛ ها هو قد شارك مع أتلتيكو مدريد ضد نادي أتلتيك بيلباو، مساء اليوم السبت.

المباراة جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ حيث خسرها أتلتيكو (0-3) أمام بيلباو، على أرضية ملعب "سان ماميس" في إقليم الباسك.

ثلاثية بيلباو في الشباك المدريدية؛ أحرزها كل من "نيكو ويليامز، روبيرت نافارو وأويهان سانسيت"، في الدقائق 46 و48 و90 تواليًا.

وبهذه النتيجة؛ تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 7 نقاط في "المركز السادس"، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن أتلتيك بيلباو "السابع" مؤقتًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور خوليان ألفاريز ضد أتلتيك بيلباو..