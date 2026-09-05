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أحمد فرهود

خوليان ألفاريز ضد أتلتيك بيلباو: العذاب مستمر بسبب برشلونة.. وخيل مارين "احتفل مع الغوريلات وترك أتلتيكو مدريد يعاني"!

فقرات ومقالات
خوليان ألفاريز
برشلونة
أتلتيكو مدريد
أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد
أتلتيك بيلباو
الدوري الإسباني

خوليان ألفاريز يعيش أصعب فترة في مسيرته الكروية..

الخامس من سبتمبر 2026؛ كان هو اليوم المنتظر لرؤية المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني - لأول مرة -، عقب إغلاق باب الانتقالات الصيفية رسميًا.

ألفاريز ذلك اللاعب الذي فشلت جميع محاولاته، للانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة، في صيف العام الحالي؛ ها هو قد شارك مع أتلتيكو مدريد ضد نادي أتلتيك بيلباو، مساء اليوم السبت.

المباراة جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ حيث خسرها أتلتيكو (0-3) أمام بيلباو، على أرضية ملعب "سان ماميس" في إقليم الباسك.

ثلاثية بيلباو في الشباك المدريدية؛ أحرزها كل من "نيكو ويليامز، روبيرت نافارو وأويهان سانسيت"، في الدقائق 46 و48 و90 تواليًا.

وبهذه النتيجة؛ تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 7 نقاط في "المركز السادس"، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن أتلتيك بيلباو "السابع" مؤقتًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور خوليان ألفاريز ضد أتلتيك بيلباو..

  • FBL-ESP-LIGA-ALVAREZAFP

    خوليان ألفاريز.. المشاركة الأولى منذ "واقعة" فياريال

    كما ذكرنا.. شارك المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، لأول مرة مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ بعد انتهاء جدل انتقاله إلى العملاق الكتالوني برشلونة، في صيف العام الحالي.

    العالم أجمع يعلم أزمة ألفاريز الشهيرة، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ حيث أراد اللاعب الرحيل عن أتلتيكو مدريد والانتقال إلى برشلونة، إلا أنه اصطدم برفض تام من الرئيس التنفيذي للنادي العاصمي ميجيل أنخيل خيل مارين.

    وأساسًا.. المهاجم الأرجنتيني شارك لمدة 24 دقيقة، في مباراة فريق العاصمة ضد نادي فياريال، على ملعب "رياض ميتروبوليتانو" في مدريد؛ وذلك يوم 23 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني.

    ووقتها؛ كان سوق الانتقالات لا يزال مفتوحًا، حيث تعرض اللاعب لـ"صافرات استهجان عنيفة" من جماهير أتلتيكو مدريد.

    وبعدها.. غاب ألفاريز عن بعض الحصص التدريبية والمباريات؛ إلى أن دخل "بديلًا" في مباراة أتلتيكو مدريد ضد مستضيفه أتلتيك بيلباو مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

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  • Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    جماهير أتلتيكو لم ترحم خوليان ألفاريز حتى في "سان ماميس"!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نتساءل: "كيف كان ظهور المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز في مباراة نادي أتلتيكو مدريد ضد مستضيفه فريق أتلتيك بيلباو؟!".

    في البداية وقبل الإجابة على هذا السؤال، دعونا نُشير إلى أن جماهير أتلتيكو مدريد التي حضرت في المدرجات؛ أطلقت "صافرات الاستهجان" ضد ألفاريز، عند نزوله "بديلًا" في الدقيقة 59.

    نعم.. المباراة كانت على أرضية ملعب "سان ماميس"، الخاص بفريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم؛ إلا أن جماهير أتلتيكو لم ترحم ألفاريز رغم ذلك، وواصلت الهجوم عليه.

    وهذا يؤكد أن مُعاناة اللاعب في أتلتيكو مدريد ستتواصل؛ خاصة خلال المباريات التي ستُقام على أرضية ملعب فريقه، بالعاصمة الإسبانية.

    وقد لا يوُقِف هذه المعاناة؛ إلا تنازل أتلتيكو في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027" وبيعه إلى العملاق الكتالوني برشلونة، أو تراجع اللاعب وقبول أي عرض آخر غير الانتقال إلى "البلوجرانا".

  • Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    3 نقاط مهمة تلخص ظهور خوليان ألفاريز ضد أتلتيك بيلباو

    بعد ما ذكرناه في السطور الماضية؛ قد يقول البعض: "أنت لا زلتُ لم تجب على سؤال.. كيف كان ظهور المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز في مباراة نادي أتلتيكو مدريد ضد مستضيفه فريق أتلتيك بيلباو؟!".

    نعم عزيزي القارئ؛ هيا بنا لنجيب على هذا السؤال من خلال 3 نقاط رئيسية، هي:

    * أولًا: ألفاريز يلعب وهو ليس في مزاج عالٍ.

    * ثانيًا: ألفاريز سيظل محترفًا حتى آخر لحظة مع أتلتيكو مدريد.

    * ثالثًا: الشك في علاقة ألفاريز مع بعض زملائه في صفوف أتلتيكو مدريد.

    والنقطة الأولى واضحة ولا تحتاج إلى أي شرح؛ لذا.. إذا ركزنا على مقصدنا بخصوص احترافية ألفاريز، فإننا سنقول إن اللاعب سيبذل جهده فوق أرضية الملعب.

    ألفاريز أحدث نشاطًا هجوميًا بعد نزوله ضد أتلتيك بيلباو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ كما حاول في بعض اللقطات تسجيل هدفًا، ولكنه يحتاج إلى الوقت لاستعادة لياقته البدنية وأفضل مستوياته الفنية.

    أما فيما يتعلق بعلاقته مع زملائه؛ فنتذكر أن تقارير صحفية عديدة تحدثت عن غضب بعض نجوم أتلتيكو مدريد من ألفاريز بسبب رغبته في الرحيل، بالإضافة إلى تصريح بعضهم بأن الفريق لا يتأثر بغيابه.

    وضد بيلباو؛ شاهدنا أكثر من هجمة مدريدية كان من الممكن أن يتم تمرير الكرة فيها إلى ألفاريز، لكن ذلك لم يحدث.

    وهُنا نحن لا نقول إن ذلك كان مُتعمدًا؛ ولكن أيضًا جميع الأحداث التي وقعت في صيف العام الحالي، تجعل الشك يحيط بمثل هذه اللقطات.

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  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRIDAFP

    خيل مارين.. احتفل مع الغوريلات وترك أتلتيكو مدريد يُعاني!

    الخلاصة من كل ما سبق؛ هو أننا تأكدنا في مواجهة أتلتيكو مدريد ضد مستضيفه فريق أتلتيك بيلباو، أن نادي العاصمة يُعاني من نقصٍ شديد في عديد المراكز، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    لذا.. بدلًا من عناد ميجيل أنخيل خيل مارين، الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، واتخاذ موقف شخصي بالوقوف أمام رغبة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز في الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة؛ كان من الممكن أن يقوم بالآتي:

    * أولًا: بيع ألفاريز إلى برشلونة؛ مقابل مبلغ يتراوح بين 130 و150 مليون يورو.

    * ثانيًا: استغلال هذا المبلغ في الميركاتو الصيفي؛ لتعزيز جميع المراكز التي تحتاج إلى ذلك.

    ومن حق أي نادٍ الحفاظ على نجومه الكبار؛ لكن "ماذا سيستفيد خيل مارين من الإبقاء على لاعب لا يرغب في ذلك؟!".

    الإجابة هي "لن يستفيد شيئًا"، فهذا الرجل الذي ظهر وكأنه حقق انتصارًا شخصيًا على برشلونة، سافر إلى رواندا مؤخرًا - دولة تقوم برعاية ناديه -، وذلك لحضور فاعلية "تسمية المواليد الجدد من الغوريلات"؛ بينما ترك فريقه يعاني كثيرًا، وآخرها الخسارة (0-3) ضد نادي أتلتيكو مدريد.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما ستسفر عنه الأيام القادمة، بخصوص علاقة خوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد.