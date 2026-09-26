خوفًا من القبض عليه؟!.. ما حقيقة هروب محمد صلاح بسبب قضية اليمين الحاسمة؟!

جاءت تلك الرواية على عهدة ما نشره موقع القاهرة 24، الذي نسب الادعاء بوجود مخاوف من القبض على اللاعب إلى تلميحات مقيم الدعوى عبر صفحته الشخصية.

إلا أن المتابعة الميدانية والتدقيق في الحسابات الرسمية والشخصية الخاصة بمقيم الدعوى، المحامي عمرو فرج الله مرسي، كشفت عن غياب تام لأي منشورات أو تصريحات تشير من قريب أو بعيد إلى مسألة هروب اللاعب أو صدور أوامر بضبطه، ولم تتضمن الصفحة سوى المنشورات المهنية المعتادة للمكتب، مما يفرغ الادعاء المتداول من سنده المنسوب إلى منصات المحامي ويثبت عدم وجود أي إعلان رسمي بتلك المزاعم.

ربما يكون المحامي قد نشر تصريح مثيل بالفعل، لكن في نهاية المطاف قام بحذفه أو تغييره لأسباب قانونية.



