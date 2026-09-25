خليفة ميسي .. الأرجنتين تعلن عن قائد المنتخب الجديد

بينما يستعد العالم الكروي للوداع العاطفي الأخير لميسي، تحرّك سكالوني سريعًا لضمان انتقال سلس للسلطة داخل التشكيلة. وفي حديثه قبيل المباريات الودية المقبلة أمام بوليفيا وبوركينا فاسو وبنين، أكّد المدرب المتوّج بكأس العالم أن المدافع السابق لتوتنهام هوتسبير كريستيان روميرو هو الرجل المختار لقيادة المنتخب نحو فصله المقبل.

ويمثّل هذا القرار نهاية حقبة، لكنه أيضًا بداية هيكل قيادي جديد يهدف إلى الحفاظ على هيمنة الأرجنتين على الساحة العالمية.

وكان سكالوني واضحًا بشأن الترتيب الهرمي داخل غرفة الملابس ولماذا كان قلب الدفاع البالغ من العمر 28 عامًا الخيار الطبيعي لهذا الدور. وأوضح المدرب قائلًا: «القائد سيكون كوتي. لقد كان أصلًا القائد الثالث بعد ليو وأوتا (نيكولاس أوتاميندي). هناك إيميليانو (مارتينيز) الذي يمكنه أيضًا حمل الشارة. ورودريجو (دي بول) الذي لن يكون موجودًا في هاتين المباراتين، يمكنه أيضًا حملها. ولاوتارو (مارتينيز) يمكنه حملها. كوتي هو الأنسب»، وذلك بحسب ما نقلته TyC Sports.