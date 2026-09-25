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Argentina Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni
ترجمه

خليفة ميسي .. الأرجنتين تعلن عن قائد المنتخب الجديد

كريستيان روميرو
ليونيل سكالوني
ليونيل ميسي
الأرجنتين
المباريات الودية

ميسي سيخوض مباراة أخيرة ضد بنين هذا التوقف بقميص وصيف العالم

أكّد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، رسميًا أن كريستيان روميرو سيرث شارة القيادة بمجرد أن يُسدل ليونيل ميسي الستار على مسيرته الدولية الأسطورية.

ويُمثّل هذا الإعلان تحوّلًا كبيرًا لأبطال العالم وهم يستعدون لمستقبل من دون أفضل لاعب في تاريخهم عقب مباراة الوداع المرتقبة له.

  • سكالوني يحدد "كوتي" كقائد جديد

    بينما يستعد العالم الكروي للوداع العاطفي الأخير لميسي، تحرّك سكالوني سريعًا لضمان انتقال سلس للسلطة داخل التشكيلة. وفي حديثه قبيل المباريات الودية المقبلة أمام بوليفيا وبوركينا فاسو وبنين، أكّد المدرب المتوّج بكأس العالم أن المدافع السابق لتوتنهام هوتسبير كريستيان روميرو هو الرجل المختار لقيادة المنتخب نحو فصله المقبل.

    ويمثّل هذا القرار نهاية حقبة، لكنه أيضًا بداية هيكل قيادي جديد يهدف إلى الحفاظ على هيمنة الأرجنتين على الساحة العالمية.

    وكان سكالوني واضحًا بشأن الترتيب الهرمي داخل غرفة الملابس ولماذا كان قلب الدفاع البالغ من العمر 28 عامًا الخيار الطبيعي لهذا الدور. وأوضح المدرب قائلًا: «القائد سيكون كوتي. لقد كان أصلًا القائد الثالث بعد ليو وأوتا (نيكولاس أوتاميندي). هناك إيميليانو (مارتينيز) الذي يمكنه أيضًا حمل الشارة. ورودريجو (دي بول) الذي لن يكون موجودًا في هاتين المباراتين، يمكنه أيضًا حملها. ولاوتارو (مارتينيز) يمكنه حملها. كوتي هو الأنسب»، وذلك بحسب ما نقلته TyC Sports.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    خبرة روميرو السابقة مع شارة القيادة

    ورغم أن هذا التأكيد الرسمي يمثل إنجازاً جديداً، إلا أن روميرو ليس غريباً على مسؤولية قيادة منتخب بلاده. فقد سبق للاعب أتلتيكو مدريد أن تولى هذه المهمة في ثلاث مناسبات منفصلة عندما كان القادة الأساسيون غير متاحين. وجاءت أولى مبارياته كقائد خلال الفوز الحاسم 1-0 على تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية عام 2025.

    وبعد هذا النجاح الأول، مُنح روميرو شارة القيادة مجدداً خلال مباراة ودية أمام فنزويلا في أكتوبر من العام ذاته. كما قاد المنتخب خلال الفوز 2-1 على موريتانيا استعداداً لكأس العالم 2026.

  • التعديلات على التشكيلة وآخر مستجدات الإصابات

    يحدث الانتقال نحو حقبة ما بعد ميسي وسط جدول مزدحم بالمباريات. غير أن خطط سكالوني تعرقلت قليلاً بسبب المشاكل البدنية داخل المعسكر. فقد أعلن المنتخب الوطني مؤخراً غياب تياجو ألمادا وخوان فويث عن المواجهات الثلاث المقبلة بداعي الإصابة.

    وجاء في البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد: "لا يزال اللاعبان خوان فويث وتياجو ألمادا خارج الحسابات بسبب الإصابة استعداداً للمواجهات الودية الثلاث التي ستُقام في بلادنا."

    ولم يؤكد سكالوني بعد ما إذا كان سيستدعي بدلاء مباشرين لألمادا وفويث، إلا أنه بحسب ما ورد تمت إضافة إيكي فيرنانديز وسانتياجو سيمون وفالنتين جوميز إلى القائمة الأولية لمنح الجهاز الفني المزيد من العمق.

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  • Lionel Scaloni(C)Getty Images

    عمق التشكيلة تحت المجهر

    ستتيح المباريات الودية المقبلة لسكالوني فرصة أخيرة للتجريب مع جوميز وفيرنانديز، مع إدارة مشاعر تشكيلة تودّع أعظم أيقوناتها. ويقلّص غياب فويث وألمادا الخيارات التكتيكية في الدفاع وخط الوسط، لكن عمق المواهب الأرجنتينية الحالية يبقى كبيراً.

    ومع انتقال منتخب الأرجنتين نحو حقبة جديدة بعد ميسي، ستكون هذه المباريات على أرضه في قرطبة وبوينس آيرس بمثابة نظرة حنين إلى نجاحاته الأخيرة، وأول لمحة عن هيكلية الفريق المستقبلية من دون قائده الملهم على أرض الملعب.

المباريات الودية
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