خليفة ليونيل ميسي.. إنزو فرنانديز يحلم بشارة قيادة الأرجنتين!

على الرغم من أن فرنانديز يمتلك بالفعل ميدالية كأس العالم وكأس أمريكا الجنوبية في خزانة جوائزه الشخصية وهو في الخامسة والعشرين من عمره فقط، إلا أنه يرفض أن يكتفي بما حققه في الماضي. وفي الوقت الذي تستعد فيه الأرجنتين لخوض البطولة المرتقبة في أمريكا الشمالية، يركز لاعب الوسط بشكل كامل على مساعدة بلاده لتصبح أول دولة تنجح في الدفاع عن لقب كأس العالم منذ أن حققت البرازيل هذا الإنجاز في عام 1962.

مع التوقعات الواسعة بأن تكون هذه البطولة بمثابة الوداع الدولي لميسي، وصلت الحماسة داخل معسكر الألبيسيليستي إلى ذروتها. أكد فرنانديز: "سنحاول الدفاع عن اللقب والفوز به مرة أخرى، وهذا ما يتعين على المنتخب الوطني القيام به. الشعب الأرجنتيني شغوف للغاية، ونحن نريد دائمًا المزيد. الفوز بكأس العالم في عام 2022 أصبح من الماضي الآن. نحن نعلم أن هذه قد تكون آخر بطولة كأس عالم لميسي، لذا سنكون هناك للدفاع عن لقبنا الذي فزنا به في قطر كفريق واحد. سنبذل قصارى جهدنا للاحتفاظ به".

ستبدأ الأرجنتين مشوار الدفاع عن لقب كأس العالم بمواجهة الجزائر، تليها النمسا، وستختتم مرحلة المجموعات بمواجهة الأردن.