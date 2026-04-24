Goal.com
مباشر
TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP
Yosua Arya و محمد سعيد

من يكون خليفة ميسي؟ رئيس إنتر ميامي يجيب عن أهم سؤال في مستقبل النادي الأمريكي

خطة أمريكية لتأمين ما بعد اعتزال "أعظم لاعب في التاريخ"

أثار خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي، قضية "المستقبل بعد ليونيل ميسي"، في وقت يتفاوض فيه النجم الأرجنتيني على تمديد عقده حتى عام 2028 مع بطل كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم.

السؤال الذي لا مفر منه داخل جدران النادي الأمريكي كان: من سيكون خليفة "أعظم لاعب في التاريخ" عندما يقرر الاعتزال؟

ماس أوضح أن النادي يضع بالفعل خططًا تتجاوز فترة ميسي، مؤكداً أن المشروع الرياضي لإنتر ميامي لا يتوقف عند النجم الأرجنتيني، بل يسعى إلى بناء هوية قوية ومستدامة قادرة على المنافسة في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن وجود ميسي منح الفريق زخماً غير مسبوق على المستويين الرياضي والتجاري، لكن الإدارة تدرك أن عليها التفكير في المرحلة التالية مبكرًا.


  ماس يعرض رؤيته لعصر ما بعد ميسي

    منذ وصول ميسي، تحول إنتر ميامي إلى ظاهرة عالمية، ومع ذلك تستعد إدارة النادي بالفعل لرحيل اللاعب الأسطوري رقم 10 في المستقبل.

    فخلال فعالية "ذا فوروم" التي أقيمت في ملعب متروبوليتانو، رد المالك خورخي ماس على التكهنات المتعلقة ببناء تشكيلة الفريق على المدى الطويل والبحث عن خليفة محتمل.

    وأكد رجل الأعمال الأمريكي أنه على الرغم من أن الهدف المباشر هو الاستفادة من وجود ميسي خلال الموسمين المقبلين، فإن هوية النادي أصبحت الآن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمتطلبات التميز المستمر.

    كما أشار ماس إلى أن مشجعي فلوريدا يطالبون بمزيج من النجوم العالميين والمواهب الشابة الصاعدة لضمان أن يترك "تأثير ميسي" إرثًا دائمًا.

    • إعلان
  • Real Salt Lake v Inter Miami CFGetty Images Sport

    ماذا قال رئيس إنتر ميامي؟

    خلال حديثه، أقر ماس بالضغط الذي يمارسه المشجعون، الذين بدأوا بالفعل في التطلع إلى التعاقد الكبير التالي. وأكد على أن مستوى المنافسة في ملعب نو لن ينخفض بمجرد أن يعتزل الفائز بـ"الكرة الذهبية" 8 مرات، حيث أن النادي مصمم على البقاء في صدارة الدوري.

    وقال ماس، وفقاً لما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو: "أريد الاستفادة من ميسي طالما هو موجود، خلال العامين المقبلين. لا يتوقف مشجعونا عن سؤالنا عمن سيكون اللاعب التالي. نحاول دائمًا التعاقد مع لاعبين نجوم، لكن أيضًا مع مواهب شابة، لمنح مشجعينا شعورًا بالانتماء. ما يهم مشجعينا هو خوض المباريات والفوز".

  • سوق ضخم في الدوري الأريكي

    لطالما تجاوز مشروع "إنتر ميامي" حدود الملعب، حيث يعتبر السيد ماس النادي ركيزة أساسية في سوق كرة القدم الأمريكية "غير المستغلة".

    ويُنظر إلى الافتتاح الأخير للملعب الدائم الجديد ومجمع الترفيه التابع للنادي على أنه خطوة حاسمة لتقريب الدوري الأمريكي من مستوى شعبية الدوريات الوطنية الكبرى في الولايات المتحدة.

    وأضاف: "أولويتنا هي بناء فريق كبير في سوق واسع مثل سوق الولايات المتحدة، رغم أن الدوري لا يحتل سوى المرتبة الخامسة من حيث عدد المتابعين في البلاد. إنه سوق ضخم لم يتم استغلاله بالكامل بعد".

    وتابع ماس: "لقد افتتحنا ملعب ميامي الجديد قبل ثلاثة أسابيع؛ وهو ليس مجرد ملعب، بل مركز حقيقي للترفيه والتسوق والتجارب. كان من أكثر اللحظات التي أشعرتني بالرضا هو الفوز بالبطولة في ديسمبر ورؤية العائلات من حولي تحتفل بهذا الإنجاز. عندما تتجول في ميامي، لا ترى سوى القمصان الوردية. من الضروري أن نغير التأثير الثقافي الذي يمكن أن نحدثه على كرة القدم".

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    الثورة الوردية بدأت للتو

    يظل إنتر ميامي المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم هذا الموسم، ومع وجود ميسي تحت عقد يمتد حتى عام 2028، يهدف النادي إلى الحفاظ على هيمنته مع جذب نجوم آخرين.

    في الوقت نفسه، يواصل النادي تطوير منطقة الترفيه الخاصة به لتوسيع نطاقه التجاري.

    وطالما ظل ميسي يقود الهجوم، سيظل إنتر ميامي الفريق الأكثر مشاهدة في أمريكا الشمالية؛ وتشير الأسس التي أرساها الأرجنتيني وزملاؤه إلى أن "الثورة الوردية" لم تبدأ إلا للتو.

الدوري الأمريكي
إنتر ميامي crest
نيو إنجلاند ريفولوشن crest
نيو إنجلاند ريفولوشن
نيو إنجلاند