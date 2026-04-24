من يكون خليفة ميسي؟ رئيس إنتر ميامي يجيب عن أهم سؤال في مستقبل النادي الأمريكي

أثار خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي، قضية "المستقبل بعد ليونيل ميسي"، في وقت يتفاوض فيه النجم الأرجنتيني على تمديد عقده حتى عام 2028 مع بطل كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم.

السؤال الذي لا مفر منه داخل جدران النادي الأمريكي كان: من سيكون خليفة "أعظم لاعب في التاريخ" عندما يقرر الاعتزال؟

ماس أوضح أن النادي يضع بالفعل خططًا تتجاوز فترة ميسي، مؤكداً أن المشروع الرياضي لإنتر ميامي لا يتوقف عند النجم الأرجنتيني، بل يسعى إلى بناء هوية قوية ومستدامة قادرة على المنافسة في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن وجود ميسي منح الفريق زخماً غير مسبوق على المستويين الرياضي والتجاري، لكن الإدارة تدرك أن عليها التفكير في المرحلة التالية مبكرًا.



