كشفت آخر التقارير عن الحالة الصحفي لحارس المنتخب السعودي نواف العقيدي عقب إصابته في افتتاح مباريات المنتخب في كأس الخليج ضد الكويت، وقرار المدرب جيورجيس دونيس استدعاء عبد القدوس عطية كبديل.
رغم استدعاء عبد القدوس عطية .. أنباء سارة بخصوص إصابة العقيدي
ما القصة؟
المنتخب السعودي التقى بنظيره الكويتي أمس الأربعاء، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي 2026.
وفي الربع ساعة الأخيرة من المباراة، سقط نواف العقيدي أرضًا بعد اصطدامه بركبة لاعب الكويت خالد المرشد في صراع هوائي على الكرة.
ولم يتمكن حارس الأخضر من استكمال المباراة، حيث خرج محمولًا على نقالة، بينما ادعى المذيع الداخلي لملعب الإنماء معاناته من شبهة "ارتجاج في المخ".
العقيدي ظهر في الفيديو وهو يغادر ملعب الإنماء، بينما الضمادة الطبية موضوعة على ذراعه الأيمن، وليس على رأسه.
وقد تبين أن الحارس السعودي قد أصيب بعد تدخل المرشد على جسده في ذراعه، ليس في وجهه كما تكهن البعض من الصورة التي نُقلت على الشاشات لحظة محاولة الجهاز الطبي للمنتخب السعودي إسعافه.
وقال العقيدي: "والله أنا بخير"، دون توضيح المزيد من التفاصيل.
آخر المستجدات
واستدعى اليوناني دونيس، مدرب المنتخب السعودي، عطية، حارس العلا «درجة أولى»، إلى قائمة «خليجي 27»، وفق حساب الأخضر الرسمي على منصة «إكس»، الخميس.
دونيس أكد غياب العقيدي ضد عمان في المباراة المقبلة للسعودية، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي للقاء الجمعة، ووصف إصابة حارس النصر بأنها إصابة "صعبة".
وذكر مراسل "العربية" نايف الثقيل الخميس أن الآشعة أثبتت عدم تعرض العقيدي لكسور في الذراع أو الكتف واليد، ولكن اللاعب يعاني من الألم وورم في مكان الصدام أثناء المباراة.
وسيتم متابعة حالة اللاعب، وإذا ظهر تحسن سيستمر في معسكر المنتخب لبطولة كأس الخليج 2026.
وماذا بعد؟
انتهت مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الكويتي بفوز الأول بهدف نظيف، سجله يوسف الحقان بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 73.
بهذه النتيجة يتصدر المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط، يليه منتخبا عمان والعراق بنقطة وحيدة لكل منهما، فيما يتذيل المنتخب الكويتي الترتيب دون أي نقطة.
ومن المقرر أن يلتقي الأخضر بمنتخب عمان في 26 من سبتمبر ثم العراق في 29 من الشهر ذاته، ضمن الجولتين الثانية والثالثة بدور المجموعات من خليجي 27.
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