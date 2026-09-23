فاجأ نواف العقيدي؛ حارس مرمى المنتخب السعودي، الجميع بظهوره عقب نهاية مواجهة الأخضر أمام نظيره الكويتي، إذ بدت إصابته في مكان مختلف تمامًا رغم مزاعم البعض بشأن معاناته من "ارتجاج في المخ".
خليجي 27 | بعد مزاعم معاناته من "ارتجاج في المخ" .. ظهور نواف العقيدي يفاجئ الجميع عقب فوز المنتخب السعودي أمام الكويت
ما القصة؟
المنتخب السعودي التقى بنظيره الكويتي أمس الأربعاء، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي 2026.
وفي الربع ساعة الأخيرة من المباراة، سقط نواف العقيدي أرضًا بعد اصطدامه بركبة لاعب الكويت خالد المرشد في صراع هوائي على الكرة.
ولم يتمكن حارس الأخضر من استكمال المباراة، حيث خرج محمولًا على نقالة، بينما ادعى المذيع الداخلي لملعب الإنماء معاناته من شبهة "ارتجاج في المخ".
المفاجأة كانت في الفيديو الذي نشرته شبكة قنوات "الكاس" عقب نهاية مباراة المنتخب السعودي ونظيره الكويتي..
العقيدي ظهر في الفيديو وهو يغادر ملعب الإنماء، بينما الضمادة الطبية موضوعة على ذراعه الأيمن، وليس على رأسه.
وقد تبين أن الحارس السعودي قد أصيب بعد تدخل المرشد على جسده في ذراعه، ليس في وجهه كما تكهن البعض من الصورة التي نُقلت على الشاشات لحظة محاولة الجهاز الطبي للمنتخب السعودي إسعافه.
وقال العقيدي: "والله أنا بخير"، دون توضيح المزيد من التفاصيل.
فيما علق مدربه جورجيوس دونيس: "إصابة نواف في اليد وليست في الرأس، وسنرى مدى خطورة الإصابة، فإن كانت كبيرة، سيكون علينا استبداله".
وماذا بعد؟
انتهت مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الكويتي بفوز الأول بهدف نظيف، سجله يوسف الحقان بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 73.
بهذه النتيجة يتصدر المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط، يليه منتخبا عمان والعراق بنقطة وحيدة لكل منهما، فيما يتذيل المنتخب الكويتي الترتيب دون أي نقطة.
ومن المقرر أن يلتقي الأخضر بمنتخب عمان في 26 من سبتمبر ثم العراق في 29 من الشهر ذاته، ضمن الجولتين الثانية والثالثة بدور المجموعات من خليجي 27.
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