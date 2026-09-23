خليجي 27 | بعد مزاعم معاناته من "ارتجاج في المخ" .. ظهور نواف العقيدي يفاجئ الجميع عقب فوز المنتخب السعودي أمام الكويت

المنتخب السعودي التقى بنظيره الكويتي أمس الأربعاء، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي 2026.

وفي الربع ساعة الأخيرة من المباراة، سقط نواف العقيدي أرضًا بعد اصطدامه بركبة لاعب الكويت خالد المرشد في صراع هوائي على الكرة.

ولم يتمكن حارس الأخضر من استكمال المباراة، حيث خرج محمولًا على نقالة، بينما ادعى المذيع الداخلي لملعب الإنماء معاناته من شبهة "ارتجاج في المخ".







