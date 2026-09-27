دائمًا ما يكون ظهور الإعلامي الرياضي السعودي إبراهيم الفريان مثيرًا للجدل سواء بشكل إيجابي أو سلبي، وهذا ما حدث على هامش مواجهة العراق والكويت.
خليجي 27 - فيديو | "احترم نفسك فأنا في السعودية بلدي!" .. مشادة إعلامية مع مراسل عراقي بشأن مواجهة الكويت
ما القصة؟
بالأمس، التقى المنتخب العراقي بنظيره الكويتي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27".
ونجح أسود الرافدين في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدفين، في لقاء استمرت إثارته حتى الربع ساعة الأخيرة.
وقد حرص إبراهيم الفريان على حضور مواجهة العراق والكويت، في مدينة جدة السعودية، لكنه تلقى سؤالًا غير متوقع من قبل مراسل عراقي..
مشادة الفريان مع مراسل عراقي
الفريان دائم الحضور لمختلف المناسبات الكروية، سواء للمنتخب السعودي أو غيره من المنتخبات، حتى تلقى سؤالًا من مراسل عراقي عن سبب حضوره لمواجهة أسود الرافدين والكويت، لينفعل السعودي عليه.
وقال الفريان بنبرة حادة للمراسل العراقي بعد سؤاله: "احترم نفسك .. أنت إعلامي تقول لي (وش جابك؟!)، وش جابك أنت؟، احترم نفسك، نحن في السعودية بلدنا، لا تقول لي (وش جابك؟!)، أنت أخطأت ولن أتحدث معك!".
اعتذار المراسل العراقي
عقب تلك الواقعة، أوضح إبراهيم الفريان أن المراسل العراقي بحث عنه طويلًا في مختلف أنحاء استاد الأمير عبدالله الفيصل؛ المستضيف للقاء، لتقديم اعتذاره له.
وأكد المراسل حبه للإعلامي السعودي، مشددًا على أن سؤاله فُهم بشكل خاطئ، حيث قال بحسب ما نقل الفريان: "حاولت استفزك، لكنك عيني أوجعتني!".
وماذا بعد؟
بالهزيمة أمام العراق بالأمس، فقد المنتخب الكويتي فرصه في التأهل، حيث كان قد هُزم أيضًا في الجولة الأولى أمام المنتخب السعودي بهدف نظيف.
أما العراق ففي رصيده أربع نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام عمان (1-1)، وينتظر مواجهة السعودية (6 نقاط)، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بخليجي 27.
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