أزمة جديدة تضرب خليجي 27.. البحرين تطالب بـ"سحب الـ3 نقاط" من قطر بسبب كأس العالم!

وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة قنوات "الكأس" مساء اليوم الجمعة، تقدُم البحرين باحتجاج رسمي إلى اتحاد الخليج العربي؛ وذلك ضد مشاركة النجم القطري عاصم ماديبو في مباراة المنتخبين، أمس الخميس.

منتخب البحرين الأول لكرة القدم خسر (0-2) ضد نظيره القطري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي 2026.

وأشارت الشبكة إلى أن الاتحاد البحريني لكرة القدم، يرى أن مشاركة ماديبو في هذه المباراة "غير نظامية"؛ وبالتالي يجب اعتبار قطر خاسرة، مع حصول منتخبه الوطني على النقاط كاملة.