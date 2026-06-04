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Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport
محمد سعيد

رئيس مانشستر سيتي يفجر مفاجأة عن جوارديولا: طلب الاستقالة 100 مرة .. وعاملته مثل "فتى الذئب الكاذب"!

بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب الكتالوني هدد بالرحيل في مناسبات عديدة طوال فترة توليه منصبه

أنهى المدرب الإسباني المخضرم بيب جوارديولا، رحلته الأسطورية مع مانشستر سيتي هذا الموسم، ليضع بذلك حدًا لعقد من الهيمنة غير المسبوقة على كرة القدم الإنجليزية.

ورغم أن رحيله أحدث صدمة كبيرة في أوساط مشجعي الفريق الأزرق في مانشستر، إلا أن رئيس النادي خلدون المبارك قد كشف في تصريحات صحفية أن المدرب الكتالوني كان قد هدد بالفعل بالرحيل في مناسبات عديدة طوال فترة قيادته للسيتزينز.

  • استقالة على طريقة الصبي والذئب

    تحدث المبارك بصراحة عن التحدي النفسي الفريد الذي يمثله العمل مع أعظم مدرب في العالم، واعترف بأن شخصية جوارديولا الحادة غالبًا ما أدت إلى لحظات عاطفية شعر فيها المدرب أنه لم يعد قادرًا على الاستمرار في ملعب الاتحاد، قبل أن يقرر في النهاية ترك منصبه في نهاية الموسم.

    وقال المبارك خلال مقابلته السنوية مع وسائل الإعلام الداخلية: "لا مفر من أننا مررنا بالكثير من النجاحات وبعض الإخفاقات، وفي أوقات الإخفاق، لا بد أنه استقال 100 مرة على مدار هذه السنوات العشر".

    وأضاف: "هناك قصة كما تعلمون جميعًا، قصة الصبي الذي يصرخ (ذئب). في حالة بيب، عندما يقول (أنا أستقيل)، هذا لا يعني أنه يستقيل. لا تأخذ الأمر على محمل الجد - عليك أن تديره".

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    صداقة تتجاوز حدود مقاعد البدلاء

    كانت العلاقة بين رئيس النادي والمدرب حجر الزاوية في نجاح مانشستر سيتي، الذي حصد 17 لقبًا كبيرًا، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا الذي طال انتظاره.

    وأوضح المبارك كيف تطورت علاقتهما إلى صداقة عميقة مكنته من إقناع جوارديولا بالبقاء في النادي خلال تلك الفترات الصعبة، قائلًا: "إنه أكثر من مجرد مدرب للنادي. بالنسبة لي، هو صديق. على مدار هذه السنوات، أصبحنا أصدقاء مقربين، ولا أعرف إن كان سيقر بذلك، لكنني أعتبر نفسي طبيبه النفسي. طوال هذه السنوات، كنت دائماً أحاول إقناعه وأعيده إلى المسار الصحيح لأنني كنت أعلم أن هذا هو الحل دائمًا".

  • لحظة الحقيقة

    على الرغم من الإنذارات الكاذبة السابقة، أدرك رئيس نادي مانشستر سيتي أن الوضع مختلف هذه المرة عندما أعرب جوارديولا عن رغبته في الرحيل مع بقاء عام واحد على انتهاء عقده.

    وكان المدرب البالغ من العمر 55 عامًا قد وقع سابقًا على عدة تمديدات لعقده في أعوام 2018 و2020 و2022 و2024، لكن الحماس الذي كان يدفعه للمضي قدمًا احتاج في النهاية إلى قسط من الراحة.

    وفي معرض شرحه للقرار النهائي، أضاف رئيس النادي: "لكن في هذه الحالة بالذات، أعتقد أنه كان يعلم - وأنا كنت أعلم أنه يعلم - ولهذا كان هذا هو القرار الصحيح بالنسبة له وكان الأمر طبيعيًا".

    وأردف: "لم يعتقد أبداً أنه سيبقى لأكثر من 4 سنوات، ثم لأكثر من 5 سنوات. لذا في ذهنه، حتى في السنة الرابعة والخامسة كان دائماً يقول: (حسنًا، كم من الوقت متبقي؟ كم من الوقت المتبقي؟) وكان لابد دائمًا من القيام بذلك بالطريقة الصحيحة. كان هناك دائمًا لحظة ما ستصبح فيها الأمور حقيقة".

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    البحث عن خليفة

    يتطلع مانشستر سيتي الآن إلى مستقبل يخلو من أعظم قائد في تاريخه، حيث يُعتبر المساعد السابق إنزو ماريسكا المرشح الأوفر حظاً لتولي المنصب.

    ورغم أن هذه المرحلة الانتقالية تمثل تغييرًا جذريًا بالنسبة للعملاق الإنجليزي، فقد حث المبارك جماهير مانشستر سيتي على التزام الهدوء ريثما يضع مجلس الإدارة اللمسات الأخيرة على قراره.

    وفيما يتعلق بتعيين المدرب الجديد، قال رئيس النادي: "تحلوا بالصبر معنا. سنعلن عن ذلك قريبًا جدًا، وستطمئنون إلى أننا اخترنا وجلبنا أفضل مدرب ممكن". 