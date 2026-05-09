"كفارادونا" سان جيرمان.. هل يُتوج "كابوس" بايرن ميونخ بالكرة الذهبية؟

تحدث كروس بحماس قائلاً: "لقد شاهدناه الآن على مدار مباراتين كاملتين تقريباً. ما يفعله بالكرة وبدونها، وصلابته، وقراراته عندما يمتلك الكرة، وكيفية صناعته لهدف التقدم 1-0، كلها أمور تثير الإعجاب. من المذهل حقاً كيف يرفع رأسه ويرسل الكرة في المكان المطلوب تماماً، وهو في أقصى سرعته".

ومع ذلك، يرى توني كروس عقبة واحدة أمام آمال شقيقه في تتويج اللاعب بالكرة الذهبية، حيث صرح نجم ريال مدريد السابق قائلاً: "المشكلة تكمن في أنه لن يكون بطلاً للعالم".

وبسبب فشل جورجيا في التأهل إلى كأس العالم هذا الصيف، سيغيب كفاراتسخيليا عن المسرح الأكبر في عالم الرياضة، وعن فرصة تعزيز أوراق اعتماده للفوز بالكرة الذهبية.