أحمد فرهود

بين كفاراتسخيليا و4 أسماء نارية.. على برشلونة لعن ظروفه مائة مرة!

ظروف برشلونة حرمته من ثنائية مبهرة..

في أروقة "سبوتيفاي كامب نو"، رسمت جماهير العملاق الكتالوني برشلونة أحلامًا كبيرة، برؤية جناح أيسر مهاري وخلاق؛ يكمل ما يقوم به الجوهرة الإسبانية لامين يامال، على الطرف الأيمن.

نعم.. النجم البرازيلي رافينيا دياز خدم برشلونة كثيرًا، بعدما تم تحويل مركزه من الجناح الأيمن إلى الطرف الأيسر؛ حيث أبدع في التسجيل والصناعة، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

لكن رغم تألُق رافينيا الكبير على الجناح الأيسر؛ ظل هُناك شيئًا ناقصًا في الفريق الكتالوني، الذي يحتاج إلى لاعب مُتخصص في هذا المركز حقًا.

وبالفعل.. كان بإمكان برشلونة أن يخطف أكثر من صفقة رائعة، في هذا المركز المهم للغاية؛ لولا أنه اصطدم بخصم عنيد خارج أرضية المستطيل الأخضر، اسمه "قانون اللعب المالي النظيف".

وبسبب الأزمة الاقتصادية التي عانى منها برشلونة، منذ عام 2020 تحديدًا، ضاعت أكثر من صفقة رائعة في مركز الجناح الأيسر عليه؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، في السطور القادمة..

    الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا

    عند مشاهدة نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ قد يبهرنا أداء مايسترو خط الوسط فيتينيا أو تألُق جناح منتخب الديوك عثمان ديمبيلي، أو حتى الانفجار الكروي الذي وصل إليه الظهيرين أشرف حكيمي ونونو مينديش.

    إلا أنه في الحقيقة؛ هُناك لاعب ساهم في الطفرة الباريسية الهائلة بعد التعاقد معه، وهو الجناح الجورجي الموهوب خفيتشا كفاراتسخيليا.

    كفارا البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى باريس سان جيرمان في يناير 2025؛ ليقود الفريق إلى السداسية التاريخية الموسم الماضي، وهي: "الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، دوري أبطال أوروبا، السوبر الفرنسي، السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال".

    وفي الموسم الحالي 2025-2026؛ ها هو كفارا يقود فريق العاصمة الفرنسية للتأهُل إلى نهائي أبطال أوروبا مجددًا، مع الاقتراب من الحفاظ على لقب الدوري الفرنسي.

    المهم.. النجم الجورجي الرائع، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان؛ كان يحظى باهتمام كبير للغاية من العملاق الكتالوني برشلونة، على النحو التالي:

    * صيف 2023: بعد تألُق كفارا في موسمه الأول مع نادي نابولي الإيطالي، حاول برشلونة التعاقد معه؛ إلا أن قيمة الصفقة التي تم تحديدها بـ100 مليون يورو وقتها، أنهت أي احتمالية لإتمامها.

    * صيف 2024: حاول برشلونة جس النبض مجددًا، في محاولة للتعاقد مع كفارا؛ إلا أن إدارة نابولي استغلت مواصلة اللاعب لتألُقه، لتزيد تقييم صفقته إلى 120 مليون يورو.

    * يناير 2025: عندما دخل كفارا في خلاف مع إدارة نابولي والجهاز الفني، وتم تقليل قيمة صفقته إلى 80 مليون يورو؛ ظل هذا المبلغ صعبًا للغاية على برشلونة، لينتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان.

    أي أن العائق الرئيس للعملاق الكتالوني، في المرات الثلاث التي كان يريد فيها التعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا؛ هي قيمة الصفقة المرتفعة، التي لم تتحملها خزينة النادي.

    الإسباني نيكو ويليامز

    في صيف 2024.. لفت جناح أتلتيك بيلياو الموهوب نيكو ويليامز، الأنظار إليه بقوة مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد تألُقه بجوار صديقه لامين يامال، جوهرة العملاق الكتالوني برشلونة.

    نيكو ويامال شكلا ثنائية مبهرة، في بطولة كأس أمم أوروبا 2024؛ الأمر الذي دفع إدارة برشلونة للتفكير جديًا في التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي لهذا العام.

    وقتها.. كان أقصى مبلغ يُمكن أن يدفعه برشلونة في سوق الانتقالات، هو 60 مليون يورو - قيمة الشرط الجزائي في عقد نيكو تقريبًا -؛ إلا أن الصفقة فشلت على الرغم من ذلك، بسبب الآتي:

    * أولًا: مبلغ الـ60 مليون يورو الذي حدده برشلونة، كان النادي الكتالوني لا يستطيع سداده دفعة واحدة - بل على أقساط -؛ الأمر الذي رفضه أتلتيك بيلياو تمامًا، حيث تمسك بقيمة الشرط الجزائي بالكامل.

    * ثانيًا: سداد برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد نيكو دفعة واحدة، كان يعني فرض ضرائب على الصفقة؛ وهو ما رفع سعرها بشكلٍ كبير، الأمر الذي أدى إلى انسحاب النادي الكتالوني رسميًا.

    لكن.. برشلونة عاد لمحاولة ضم نيكو في صيف 2025، وهذه المرة كان على استعداد لسداد قيمة الشرط الجزائي دفعة واحدة؛ إلا أن المشكلة تمثّلت في ضرورة انتظار اللاعب حتى توفير مساحة في "اللعب المالي النظيف"، لتسجيله في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    وشعر نيكو بالخوف الشديد من الانتظار، ومن ثم يعجز برشلونة عن تسجيله في قائمته؛ وهو الأمر الذي جعله يتراجع عن الانضمام لصفوف الفريق الكتالوني، ويجدد عقده مع أتلتيك بيلباو بشكلٍ رسمي.

    الكولومبي لويس دياز

    قرر النجم الكولومبي لويس دياز، الرحيل عن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي صيف 2025؛ حيث تمسك اللاعب بخوض تجربة جديدة، في مسيرته الكروية.

    هُنا.. جذب دياز اهتمام ناديين أكثر من غيرهما؛ من أجل التعاقد معه رسميًا من صفوف ليفربول، وهما:

    * أولًا: العملاق الكتالوني برشلونة.

    * ثانيًا: نادي بايرن ميونخ الألماني.

    وقيل إن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، كان مغرمًا للغاية بالتعاقد مع دياز؛ إلا أنه لم يستطع التنافس مع بايرن ماليًا، بالإضافة إلى أن اللاعب نفسه كان يجب عليه الانتظار لتوفير مساحة في "اللعب المالي النظيف".

    وبالطبع.. النجم الكولومبي مثل الإسباني نيكو ويليامز، لم يرد الانتظار طويلًا، كما أن ليفربول كان يريد البيع سريعًا لحسم صفقاته؛ وهو ما أدى إلى ذهاب اللاعب إلى بايرن ميونخ، في النهاية.

    ومع بايرن ميونخ في 2025-2026؛ سجل لويس دياز 26 هدفًا وصنع 21 آخرين، خلال 48 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    الإيفواري يان ديوماني

    لا يوجد تحرك فعلي من العملاق الكتالوني برشلونة للتعاقد معه؛ إلا أن النجم الإيفواري يان ديوماني كان دائمًا اسمًا يغري مسؤولي البلوجرانا، في العامين الأخيرين.

    وبدأ اهتمام برشلونة بديوماندي عام 2025، عندما كان يلعب في صفوف نادي ليجانيس الإسباني؛ إلا أن الإدارة شعرت بقلقٍ شديد من دفع 20 مليون يورو، في لاعب بدون خبرات كبيرة.

    هُنا.. ظهر نادي لايبزيج الألماني الذي دفع المبلغ، ونجح في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 سنة، في صيف 2025 رسميًا.

    وبعد تألُقه في الموسم الحالي 2025-2026؛ حدد لايبزيج مبلغًا ماليًا يتراوح بين 80 إلى 100 مليون يورو، للتخلي عن ديوماندي لبرشلونة أو أي فريق آخر.

    هذا المبلغ لن يدفعه برشلونة أبدًا؛ لذلك.. يبقى ديوماني مجرد حلم فقط للإدارة الرياضية، سواء سابقًا أو حاليًا.

    الإنجليزي أنتوني جوردون

    آخر الأسماء التي ارتبطت بالعملاق الكتالوني برشلونة، لتعزيز مركز الجناح الأيسر؛ هو الإنجليزي أنتوني جوردون، نجم النادي المحلي نيوكاسل يونايتد.

    وانتشرت أخبار وفيديوهات في اليومين الماضيين؛ تكشف عن اجتماع المدير الرياضي لنادي برشلونة ديكو مع وكيل جوردون، لبحث ضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

    ورغم هذا الاجتماع؛ تظل هُناك مشكلتين أمام العملاق الكتالوني من أجل ضم جوردون، وهما:

    * أولًا: تحديد نيوكاسل يونايتد سعر الصفقة؛ بين 80 إلى 90 مليون يورو.

    * ثانيًا: أولويات برشلونة الأخرى في الميركاتو الصيفي؛ خاصة التعاقد مع مهاجم.

    وبالتالي.. من المرجح أن ينضم جوردون إلى قائمة الأسماء السابقة؛ والتي ظلت مجرد محاولات من برشلونة فقط، للتعاقد مع أحدهم.

    على برشلونة لعن ظروفه مائة مرة!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أنه على العملاق الكتالوني برشلونة، أن يلعن حظه مائة مرة بالفعل.

    نعم.. قبل عام 2020 أو 2021؛ كان بإمكان برشلونة التعاقد مع أي من هذه الأسماء - سالفة الذكر -، وهو مغمض العينين.

    إلا أن الأمور تغيّرت بعد تفشي فيروس "كورونا"؛ حيث تعرض برشلونة لخسائر اقتصادية كبيرة للغاية، يحاول التعافي منها حتى الآن.

    لذا.. برشلونة بدأ يبحث في حلول منخفضة التكلفة، لتدعيم مركز الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم؛ على النحو التالي:

    * أولًا: التعاقد مع المغربي عبدالصمد الزلزولي "ريال بيتيس".

    * ثانيًا: التعاقد مع الإسباني يان فيرجيلي "ريال مايوركا".

    والثنائي من أبناء برشلونة أساسًا، كما يمتلك النادي نسبة من عقودهم؛ لذلك فإن استعادة أحدهما لن يكلفه مبالغ ضخمة، مثل الأسماء التي ذكرناها.

    وحتى مع جودة الزلزولي وفيرجيلي؛ إلا أن جمهور برشلونة كان يحلم أن يجمع فريقه بين جوهرته لامين يامال، ولاعب بإمكانات الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

    أيضًا.. لك أن تتخيل أن يتكوّن جناحي برشلونة؛ من يامال والإيفواري يان ديوماني أو الكولومبي لويس دياز، أو حتى لامين وصديقه الإسباني نيكو ويليامز.

    بالتأكيد كُنا سنُشاهد متعة كبيرة للغاية في برشلونة، أكثر من ما هي موجودة بالفعل مع المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ الذي يصنع المعجزات، رغم كل الظروف.