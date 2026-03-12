وسط تألق كفاراتسخيليا في باريس .. صراع "فرنسي - بلجيكي" على شقيقه الأصغر!

وصل خفيتشا كفاراتسخيليا إلى العاصمة الفرنسية في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025، ولم يتأخر في إقناع الجميع بقدراته. سرعان ما اندمج الجناح الجورجي في الفريق الذي يديره لويس إنريكي.

وبعد بضعة أشهر فقط من وصوله، احتفل بالفعل بتحقيق إنجاز تاريخي: الفوز بدوري أبطال أوروبا مع النادي الباريسي، حيث أضافت مساهمته الهجومية بعدًا إضافيًا للفريق.

مساء الأربعاء، أمام تشيلسي، أكد الجورجي مرة أخرى أهميته. في ذهاب دور الـ16 من التشامبيونزليج، حيث سجل هدفين وساهم في الفوز الكبير لباريس (5-2)، رغم أنه لم يدخل الملعب إلا بعد 63 دقيقة من اللعب. بأداء عزز مكانته في العملاق الباريسي.

ولكن بينما يفرض خفيتشا نفسه على أعلى المستويات، يبدأ لاعب آخر من عائلة كفاراتشيليا في جذب الأنظار.