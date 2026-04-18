خط وسط الأحلام .. يوفنتوس يستهدف كيسييه وبرناردو سيلفا ونجم نابولي

يُظهر «البيانكونيري» نشاطاً كبيراً في سوق انتقالات

في إيطاليا، لا يوجد سوى يوفنتوس في قائمة خيارات برناردو سيلفا. وتشير صحيفة «توتوسبورت» إلى أن مشروع «البيانكونيري» هو الوحيد الذي يثير اهتمام لاعب الوسط البرتغالي في الدوري الإيطالي. وتستمر الاتصالات مع وكيل أعماله جورج مينديش، ويتزايد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق، على الرغم من المنافسة من دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) والدوري السعودي للمحترفين، وبشكل خاص من برشلونة.


وقد طلب اللاعب المولود عام 1994 مهلة أسبوعين إضافيين قبل أن يرد على يوفنتوس. وعلى أي حال، لن يأخذ في الاعتبار أي عروض تقل عن 8/9 ملايين يورو صافية في السنة. ومن المؤكد أنه في نهاية يونيو سيصبح لاعباً حراً من مانشستر سيتي، حيث ينتهي عقده مع النادي بنهاية هذا الموسم.

  • كيسييه

    بالإضافة إلى المهارة الفنية والمستوى الرفيع لبرناردو سيلفا، يبحث يوفنتوس عن تعزيزات أخرى تتمتع بقوة بدنية أكبر في خط الوسط. وفي هذا السياق، تبرز ترشيح لاعب آخر ينتهي عقده في يونيو: فرانك كيسييه.

    يحصل اللاعب الإيفواري الدولي (مواليد 1996، لاعب ميلان وأتالانتا سابقاً) على 14 مليون يورو صافي سنوياً في نادي الأهلي السعودي: ويستعد مسؤولو يوفنتوس لتقديم ما يزيد قليلاً عن ثلث هذا المبلغ، مع المكافآت.


    NEW stc tv Serie A


  • أنجيسا

    ووفقاً لصحيفة «توتوسبورت» أيضاً، يراقب يوفنتوس اللاعب الكاميروني زامبو أنجيسا (مواليد 1995)، الذي تعثرت مفاوضات تجديد عقده مع نابولي الذي يقترب من انتهاءه.

    كبديل، يعجبهم الألماني ليون جوريتزكا (مواليد 1995) من بايرن ميونيخ، بينما فقد النمساوي زافير شلاغر (مواليد 1997) من لايبزيج مكانته بالقائمة. وكذلك زميله الألماني الأصغر سناً أسان ويدراوغو (مواليد 2006) والكندي إسماعيل كوني (مواليد 2002) من ساسوولو.


  • كوبماينرز

    يبدو أن إديرسون (مواليد 1999) هو المرشح المفضل لدى سباليتي، لكن اللاعب البرازيلي الذي يلعب في صفوف أتالانتا متجه إلى أتلتيكو مدريد بقيادة تشولو سيميوني.

    أما اللاعب الهولندي تيون كوبمينيرز (مواليد 1998) فسيغادر يوفنتوس بحسب التقرير، وتقدر قيمته بنحو 30 مليون يورو.